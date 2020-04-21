20+ фактов о Елизавете II, которые лучше всего показывают, что королева — это всего лишь титул

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Король Георг VI так говорил о своих дочках: «Лилибет — моя гордость, Маргарет — моя радость!» Мир знает Лилибет как Елизавету II, и сегодня, 21 апреля, она отмечает свой 94-й день рождения.

AdMe.ru уверен, что монархи отличаются от нас с вами не так сильно, как кажется на первый взгляд. Это подтверждает и Елизавета II. В бонусе — кое-что о том, какие артефакты, связанные с королевой, иногда можно обнаружить дома.

Свой первый отдельный дом принцесса получила в 6 лет. Миниатюрное здание (но при этом в натуральную величину) под названием The Little House было подарено будущей королеве от имени народа Уэльса на день рождения. На 2-м этаже есть даже ванная с душем с горячей и холодной водой. Кроме работающих холодильника и газовой плиты в доме был даже маленький телефон.

Со своим первым радиообращением к нации Елизавета выступила, еще будучи принцессой, 13 октября 1940 года. Это была программа «Детский час». Четырнадцатилетняя принцесса обратилась ко всем детям Содружества со словами поддержки в тяжелое военное время. В радиоэфире ей помогала младшая сестра Маргарет.

Елизавета за свою жизнь не дала ни одного официального интервью, но активно использует для популяризации монархии достижения техники, например телевидение: ежегодное рождественское обращение королевы смотрят миллионы зрителей. За время ее правления монархия действительно стала ближе к народу. У королевской семьи есть сайт, аккаунты в твиттере, инстаграме, фейсбуке. Можно подписаться, поставить лайк, оставить комментарий и даже задать вопрос.

25 декабря 2012 года рождественская речь Елизаветы II впервые транслировалась по телевидению в формате 3D. Пресс-секретарь Букингемского дворца сказала: «Мы хотели сделать что-то особенное в этом юбилейном году, поэтому записать речь в 3D показалось нам хорошей мыслью. Королева согласилась сразу же, ее не нужно было убеждать. Она готова была принять что-то новое в этом году».

Пресс-секретарь Букингемского дворца сказала: «Мы хотели сделать что-то особенное в этом юбилейном году, поэтому записать речь в 3D показалось нам хорошей мыслью. Королева согласилась сразу же, ее не нужно было убеждать. Она готова была принять что-то новое в этом году». При Елизавете церемониал подвергся некоторой демократизации. Например, в 1998 году было установлено, что лорд-канцлер может, вручив королеве речь на открытии сессии парламента, повернуться к ней спиной, а не пятиться по ступенькам от королевского трона.

Каждый год в Великий четверг перед Пасхой королева раздает деньги. Членам христианских общин вручаются специальные монеты за их вклад в развитие своих общин и церквей. В этом году одним из получателей памятных монет стал 101-летний звонарь церкви Святой Марии в Санбери-на-Темзе.

Королева всегда выглядит безупречно. У нее есть маленький секрет, как в путешествии во время непогоды остаться в идеальном наряде. Если она промокла под дождем и ее не спас зонт, нужно, не садясь, дать одежде высохнуть, чтобы на костюме не осталось заломов.

Королева обожает шелковые платки. Особенно часто их можно увидеть на ней во время конных скачек и на неформальных мероприятиях. Самые любимые косынки — с изображением собак.

Коронационное платье Елизавета II заказала у Нормана Хартнелла, который создал для нее свадебный наряд. Каждая деталь узора была символом одной из стран Британского Содружества. Интересный момент: среди ирландских трилистников один сделали с четырьмя лепестками. После коронации королева надевала это платье еще 6 раз, включая открытие парламента в Новой Зеландии и Австралии в 1954 году.

Елизавета и ее муж Филипп имеют общую прапрабабушку — королеву Викторию. У них 4 детей, 8 внуков и 8 правнуков. Видимо, как многие бабушки, Елизавета II к внукам питает особую любовь, потому что СМИ записывают ей в любимчики то одного внука, то другого. Скорее всего, это доказательство того, что любит она их одинаково.

Принцесса Елизавета и принц Филипп впервые встретились в 1934 году на свадьбе общих родственников. Следующая встреча произошла в Королевском военно-морском колледже, когда принцессе исполнилось 13 лет, и тогда юная принцесса влюбилась в красавца-курсанта. Во время войны вели переписку, а поженились 20 ноября 1947 года.

Свадьба принцессы Елизаветы и лейтенанта Филиппа Маунтбеттена была сказкой для послевоенной Англии. Чтобы как можно больше людей могли разделить эту радость с молодоженами, хронику свадьбы показывали во всех кинотеатрах страны.

Обручальное кольцо для невесты было сделано по эскизам Филиппа из камней, которые были в диадеме его матери — принцессы Греческой и Датской Алисы.

Королева не только говорит по-французски, но и прекрасно воспроизводит акценты. Особенно ей удается американский английский.

Лексикон королевы включает в себя австралийское сленговое слово plonk — «пойло», что означает «дешевое низкокачественное вино».

Королева дружит с гонщиком «Формулы-1» Джеки Стюартом.

Елизавета II и ее любимые собачки стали прототипами мультфильма «Королевский корги», который вышел в прокат в 2019 году.

Если во время официальных визитов идет дождь, обычно зонтик над королевой держит охранник или представитель встречающей стороны. Ведь ей нужно одну руку подать для приветствия, а в другой держать неизменную сумочку. Но бывает, что для удобства королева несет его сама. Особенно если это ее личный прозрачный зонт. Елизавета предпочитает просвечивающиеся модели, потому что они позволяют людям видеть ее даже под зонтом.

Каждый соискатель может попробовать устроиться работать в команду королевы. Процесс трудоустройства во дворец упростили: резюме теперь можно подавать по интернету.

Елизавета II — фотограф со стажем и большой любитель киносъемок. После свадьбы принц Филипп подарил ей кинокамеру. Многие семейные фотографии и кинопленки именно ее авторства. Кроме того, она была патроном Королевского фотографического общества целых 67 лет.

Все свадьбы родственников получают одобрение у королевы. Перед бракосочетанием внучки, принцессы Евгении, королева одобрила ее платье с вырезом на спине, показывающим шрам от операции по исправлению сколиоза. Чтобы девушки, имеющие подобные шрамы, перестали стесняться их.

Любимой снохой королевы считается жена младшего сына, принца Эдварда, Софи, графиня Уэссекская.

У монаршей особы есть еще одна страсть — филателия. Ее коллекция марок составляет около 300 альбомов в 200 коробках. Королевский эксперт Фил Дампир сказал, что Елизавета гордится коллекцией и часто вынимает ее, чтобы показывать посетителям — главам государств.

Художница Джулиет Паннетт писала портрет королевы, а та развлекала ее интересными историями. Елизавета II рассказала о том, как однажды в Сандрингеме у них закончился пирог к чаю. И королева, повязав платочек, отправилась в ближайший магазин. Когда она вышла оттуда, пожилая женщина сказала: «Боже мой, как вы похожи на королеву». Елизавета ответила: «Это обнадеживает», — и быстро пошла домой.

Во время визита в Новую Зеландию в 1986 году протестующие пытались забросать королеву яйцами. Позже она пошутила, что предпочитает новозеландские яйца на завтрак.

Однажды королева гуляла неподалеку от своей резиденции Балморал в Шотландии и встретила группу туристов. Туристы ее не узнали и спросили у пожилой дамы, не видела ли она когда-нибудь королеву? Ее Величество ответила, что она ее не встречала, и, указав на охранника, добавила: «А вот ему приходилось». Эту историю рассказал бывший охранник Ее Величества Ричард Гриффин, который работал у нее много лет.

Бонус

Иногда, перебирая дома завалы старых вещей, можно найти действительно стоящий артефакт. Например, пользователь Reddit обнаружил газету, в которой сообщается, что Елизавета взошла на престол.

А как вы считаете, что в современном мире делает представителей традиционных монархий ближе к обычным людям?