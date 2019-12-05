20 фактов о Екатерине II, чья персона до сих пор вызывает много споров (Она спасала Россию от эпидемий, но ее любовники почти разорили казну)

Несмотря на то что Екатерина II была, несомненно, противницей крепостничества, она не могла не понимать, что его отмена лишит ее поддержки дворянства. Более того, время ее правления стало худшим для крестьян за всю историю их закрепощения. Сама императрица не стесняясь называла их рабами, каковыми, по сути, они и являлись: крестьянам было запрещено выезжать более чем за 30 верст дальше от места жительства, а помещики могли свободно продавать их на рынках и через объявления.

Кроме того, барин был волен делать с крестьянином все что угодно, даже убивать: хотя официально это было запрещено, наказание за такой «проступок» было редким. Пример Дарьи Салтыковой — Салтычихи, замучившей десятки крепостных, — был скорее исключением, чем правилом.