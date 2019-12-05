20 фактов о Екатерине II, чья персона до сих пор вызывает много споров (Она спасала Россию от эпидемий, но ее любовники почти разорили казну)
София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, вошедшая в историю как российская императрица Екатерина II Алексеевна, — одна из самых известных женщин-правительниц. Время ее властвования было ознаменовано не только многочисленными реформами, но и окончательным закрепощением крестьян и процветающим фаворитизмом. О личной и государственной жизни этой монаршей особы до сих пор слагают легенды, а количество фильмов — как отечественных, так и иностранных, — посвященных временам ее правления, исчисляется десятками.
Мы в AdMe.ru любим изучать страницы истории нашей страны и выдающихся людей, которые повлияли не только на свою эпоху, но и на современную жизнь. И Екатерина II — одна из самых ярких персон.
Мать Екатерины II Иоганна-Елизавета Гольштейн-Готторпская.
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Будущая императрица Екатерина Великая родилась 2 мая 1729 года в небольшом немецком городке Штеттине в семье герцога Кристиана Августа Ангальт-Цербстского и его супруги Иоганны-Елизаветы. Некоторые биографы считали, что отцом Софии Августы Фредерики был сам прусский король Филипп, бывший на тот момент наследным принцем. Кроме того, другим возможным отцом девочки называли русского вельможу Ивана Бецкого, служившего в то время в российском посольстве в Германии. Однако каких-либо фактов, опровергающих отцовство герцога, так и не было найдено.
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Фике, как ее называли родители, росла очень активным ребенком: кукол она презирала, а всем прочим развлечениям предпочитала активные игры, поэтому разбитые коленки были ее вечным спутником. Родители были очень недовольны ее мальчишеским поведением, однако ничего поделать не могли.
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Мать Екатерины II имела очень вздорный характер и воспитывала девочку пощечинами и затрещинами, а потому гувернантка мадемуазель Кардель была Фике гораздо ближе, чем собственная родительница. Став великой княгиней, Екатерина одарила воспитательницу дорогими мехами и с благодарностью вспоминала о ней в своих "Записках", тогда как мать в них была упомянута лишь вскользь. Семья много путешествовала по Европе, и за это время Иоганна-Елизавета наделала массу долгов, с которыми Екатерина расплачивалась в течение 20 лет.
София Августа Фредерика в 1742 году.
- Перед тем как выйти замуж за Петра, София Августа Фредерика провела в России полтора года. За это время она освоила русский язык — Фике учила его столь усердно, что чуть не умерла: проводя ночи за занятиями на сильных дворцовых сквозняках, будущая императрица сильно простудилась. Болезнь была настолько серьезной, что к ней хотели вызвать лютеранского пастора, однако она попросила позвать к ней православного священника: «Не надо пастора... — прошептала она, — я уже считаю себя православной... зовите батюшку». Этим она расположила к себе императрицу Елизавету, которой тут же донесли о необычной просьбе больной девушки.
- Ее будущий муж Петр Федорович, племянник императрицы Елизаветы Петровны, приходившийся ей троюродным братом, с самого начала невзлюбил свою невесту. Он то изводил ее своими признаниями в любви к другим девушкам, то проводил время за играми в своих любимых солдатиков. На момент свадьбы жениху и невесте было 17 и 16 лет соответственно, а вскоре после бракосочетания муж заболел черной оспой, которая изуродовала его лицо. Однако, несмотря на все сложности, Екатерина, принявшая православие за день до заключения брака и получившая новое имя, и не думала о другом замужестве: она твердо знала, чего именно хочет. А хотела она одного — быть полезной своей новой Отчизне.
- В 1745 году, после нескольких неудачных беременностей, Екатерина родила сына Павла, которого тут же у нее забрали — она смогла увидеть своего ребенка только на 40-й день его жизни. Согласно некоторым источникам, отцом Павла мог быть любовник Екатерины Сергей Салтыков (первый из ее фаворитов), однако подтверждений этому нет. Спустя 3 года на свет появилась дочь Анна, в собственном отцовстве которой даже сам Петр не был уверен: вероятно, что Анна, умершая во младенчестве, могла быть ребенком любовника Екатерины Станислава Понятовского, будущего короля Польши.
Алексей Бобринский, сын Екатерины II и Григория Орлова.
- В 1762 году, за несколько месяцев до смерти ее супруга императора Петра III, Екатерина Алексеевна родила сына Алексея, отцом которого был тогдашний ее фаворит Григорий Орлов. Несмотря на то что отношения с мужем у будущей императрицы к тому моменту окончательно разладились, правда о рождении ребенка могла стоить ей свободы. Поэтому сразу же после рождения Алексей был закутан в бобровую шубу и вывезен из дворца в семью ее гардеробмейстера, где и был воспитан наряду с его родными детьми. Фамилия же Бобринский, вопреки распространенному мнению, не была связана с шубой — Алексей получил ее по названию имения Бобрики, которое было даровано ему августейшей матерью.
- Личная жизнь Екатерины II была очень насыщенной — список только реально известных ее любовников достигает 23 человек. Кроме того, ее увлечение мужчинами дорого обходилось российской казне: подсчитано, что на фаворитов императрица потратила 92 млн 820 тыс. рублей, что примерно равно внешнему и внутреннему долгу Российской империи, образовавшемуся после ее смерти.
- Интересно, что, даже перестав быть возлюбленным Екатерины Алексеевны, Григорий Потемкин получал выгоду от былых отношений: каждый новый фаворит должен был выплачивать ему «откуп» в размере 100 тыс. рублей. Ее последним сердечным другом, а императрице тогда уже исполнилось 60, стал еще не достигший 20-летия Платон Зубов.
Бывшее здание Воспитательного дома, построенного для воспитания и лечения брошенных детей.
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Несмотря на то что Екатерина II была, несомненно, противницей крепостничества, она не могла не понимать, что его отмена лишит ее поддержки дворянства. Более того, время ее правления стало худшим для крестьян за всю историю их закрепощения. Сама императрица не стесняясь называла их рабами, каковыми, по сути, они и являлись: крестьянам было запрещено выезжать более чем за 30 верст дальше от места жительства, а помещики могли свободно продавать их на рынках и через объявления.
Кроме того, барин был волен делать с крестьянином все что угодно, даже убивать: хотя официально это было запрещено, наказание за такой «проступок» было редким. Пример Дарьи Салтыковой — Салтычихи, замучившей десятки крепостных, — был скорее исключением, чем правилом.
- Единственным указом о смертной казни, подписанным Екатериной II, был указ о предании смерти предводителя крестьянского восстания Емельяна Пугачева.
- Эпоху правления Екатерины II сложно назвать и хорошим временем для российской науки — даже несмотря на то, что при ней Академия наук стала одной из ведущих в Европе, а для обучения женщин был открыт Институт благородных девиц. Так, в Московском университете в 1780-е годы было меньше студентов, чем при его открытии, а за время правления императрицы ни один медик не получил диплома. Кроме того, образование было доступно лишь богатым и родовитым, поскольку обучение велось на латыни и французском. С другой стороны, именно при Екатерине были открыты Эрмитаж, педагогические училища в обеих столицах и Государственная библиотека в Санкт-Петербурге.
- А вот медицина, несмотря на трудности со специалистами, находилась на довольно высоком уровне. Без преувеличения можно сказать, что именно благодаря Екатерине удалось справиться с эпидемией оспы, которая принимала угрожающие масштабы. Она одной из первой привилась от этой болезни, подав личный пример. Кроме того, именно при ней были приняты меры для недопущения заразных заболеваний на территорию Российской империи, для чего на всех границах и больших дорогах были построены карантинные форпосты. Именно при Екатерине Великой была построена первая в стране больница для душевнобольных и открыт приют для брошенных младенцев.
Портрет Екатерины II, написанный в 1782 году.
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Как известно, именно на время правления Екатерины II пришлась Война за независимость, которую Соединенные Штаты вели с Великобританией. Несмотря на то что она не признавала новое государство, она отказалась помогать Британии в войне — впрочем, как и ее заокеанскому сопернику.
В 1780 году Российским императорским двором была выпущена «Декларация о вооруженном нейтралитете», поддержанная другими странами, не принимавшими никакого участия в войне. В ней, помимо прочего, говорилось о том, что все страны, не задействованные в конфликте, могут свободно торговать с обеими сторонами, не дав таким образом Британии заблокировать торговлю с будущими США, а значит, и разрушить зарождающуюся экономику.
- Поначалу Екатерина II с восторгом приняла Французскую революцию, однако после казни короля Людовика XVI ее отношение изменилось. Она была инициатором создания Антифранцузской коалиции, однако от прямых военных действий отказалась. Ею же был издан указ о высылке из России всех, кто подозревается в симпатии к революции, и приказ о возвращении всех русских из Франции.
Дени Дидро, французский философ.
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Как известно, Екатерина вела обширную переписку с Вольтером и Дидро, которые были весьма высокого мнения о ее способностях, в том числе и литературных. Однако многие историки считают, что со стороны французов это было не что иное, как лесть. Дидро, расточая похвалы в сторону императрицы, отрицательные оценки оставлял при себе: записи, где он резко критиковал ее «Наказ», были найдены только после смерти философа. И это неудивительно, ведь он, как и Вольтер, регулярно получал от российской правительницы немалые суммы.
Кстати, из-за того, что русский язык Екатерина учила без учителей, она до конца жизни писала с чудовищными ошибками.
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Несмотря на то, что на ее стол ежедневно тратилось 90 рублей (жалование солдата за год в то время составляло 7 рублей), императрица была непритязательна в быту. В повседневной жизни она носила простые платья и не надевала украшений, а ее любимой едой была разварная говядина с солеными огурцами. Была у Екатерины Алексеевны и дурная привычка: она курила крепкие сигары, а чтобы перчатки не становились желтыми от табачного дыма, кончики сигар оборачивали шелковыми лентами.
Екатерина II Алексеевна в 1790 году.
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Несмотря на то, что Екатерину часто упрекают в честолюбии и даже самолюбовании, это, скорее всего, было неправдой. Так, она говорила, что не желает, чтобы ей при жизни возводили памятники. А в 1780 году, когда сенат хотел официально присвоить ей титул Великой, она категорически отказалась. В письме к немецкому дипломату Гримму, который назвал ее Великой в своем послании, она написала: «Прошу вас не называть меня более Екатериной Великой; во-первых, потому что не люблю прозвищ; во-вторых, мое имя — Екатерина Вторая».
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За много лет до смерти Екатерина Алексеевна написала собственную полушуточную эпитафию: «Здесь лежит Екатерина Вторая, родившаяся в Штеттине 21 апреля 1729 года. Она прибыла в Россию в 1744 году, чтобы выйти замуж за Петра III. Четырнадцати лет от роду она возымела тройное намерение — понравиться своему мужу, Елизавете и народу. Она ничего не забывала, чтобы успеть в этом.
В течение 18 лет скуки и уединения она поневоле прочла много книг. Вступив на российский престол, она желала добра и старалась доставить своим подданным счастие, свободу и собственность. Она легко прощала и не питала ни к кому ненависти. Пощадливая, обходительная, от природы веселонравная, с душою республиканскою и с добрым сердцем, она имела друзей. Работа ей легко давалась, она любила искусства и быть на людях».
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17 ноября 1796 года в 9:15 Екатерина II Алексеевна скончалась в собственных покоях, не приходя в сознание, в возрасте 67 лет. Она была похоронена в одной могиле с мужем Петром III в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.
Фото на превью Richard Brompton / Public Domain / wikipedia