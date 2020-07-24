20+ фактов о Дженнифер Лопес, которая была простой девчонкой «с района», но пробила себе дорогу к мировой известности
24 июля в Нью-Йорке в семье эмигрантов родилась обычная девочка, которой было суждено стать звездой. Хотя в случае с Дженнифер Лопес судьба была ни при чем, ведь свою жизнь и карьеру она создала своими руками, благодаря настоящему огненному характеру.
Мы в AdMe.ru очень любим эту неординарную женщину, поэтому с удовольствием узнали больше о ее жизни.
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Джениффер Лопес выросла в специфическом районе Нью-Йорка, Бронксе, в многодетной семье пуэрториканцев. Некоторые части этого района считались местом обитания криминальной публики. Родители очень хотели оградить дочь от дурного влияния улицы, поэтому она ходила в католическую школу, пела в хоре, занималась танцами и спортом. Именно тогда девочка поняла, что танцы — ее страсть. Повзрослев, в танцевальной школе Дженнифер занималась вечерами, а днем училась в колледже. Она могла стать юристом: именно по этой специальности Лопес отучилась целый семестр и даже успела попрактиковаться в юридической фирме.
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В выпускном классе Дженнифер прошла кастинг и снялась в фильме «Моя маленькая девочка». Картина не стала известной, однако подарила девушке мечту: Лопес захотела стать знаменитой на весь мир актрисой.
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Друзья прозвали ее Гитарой за идеальные формы тела, но Дженнифер больше нравилось другое прозвище, которое она получила за проявление характера: Пламя. «Огненная гитара» — такой звезда остается и сейчас. «Я всегда говорила, что в начале моей карьеры в Голливуде мне помогло именно то, что я была родом из Бронкса. Моя непохожесть на других отделяла меня от них, но она же стала моей суперсилой», — отмечает актриса.
Дженнифер Лопес в фильме «Селена».
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Известность пришла к Дженнифер в 1991 году, когда она танцевала в группе Fly Girl. А уже в 1997-м получила главную роль в биографическом фильме о певице Селене. Эта работа принесла ей номинацию на «Золотой глобус», гонорар $ 1 млн, что сделало Лопес самой высокооплачиваемой латиноамериканской актрисой.
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На музыкальной сцене Лопес дебютировала в 1999 году с альбомом «On the 6», который стал платиновым буквально за 2 недели. Ему предшествовал сингл «If You Had My Love».
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Ее стали приглашать сниматься с признанными звездами Голливуда. Например, в фильме «Вне поля зрения» Лопес играла вместе с Джорджем Клуни.
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У Дженнифер действительно немало работ в кино, но часто то, что нравилось зрителям, критики разбивали в пух и прах. Она не раз была номинанткой на премию «Золотая малина». Однако по рассказам артистки, это только заставляло ее больше работать над собой.
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В 2018 году вышла картина «Начни сначала» с Дженнифер Лопес в главной роли.
Джей Ло в фильме «Начни сначала», 2018.
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Но все же для большинства поклонников Джей Ло — это прежде всего певица, первые альбомы которой разошлись миллионными тиражами, а яркие шоу удивляют даже искушенных зрителей. Хотя, когда после съемок в фильмах Дженнифер решила запеть, критики очень сомневались, что ее сольная карьера будет успешной.
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Песни Дженнифер Лопес пользуются большой популярностью. Но все же в Книгу рекордов Гиннесса сборник J to tha L-O!: The Remixes был внесен по другой причине: за то, что он стал первым ремиксовым альбомом в истории, достигшим 1-го места в чарте Billboard 200.
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Прозвище Джей Ло артистка придумала не сама, это сделали ее фанаты. Так они окликали ее на улице.
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Личная жизнь Дженнифер Лопес не менее насыщенна, чем карьера. Впервые певица вышла замуж в 1997 году за кубинского официанта Охани Ноа. Их брак оказался недолгим, но парень оказался не прочь нажиться на популярности бывшей жены и в 2006 году попытался опубликовать книгу об их отношениях. Дженнифер отговаривала его, ссылаясь на то, что это будет нарушением их соглашения о конфиденциальности. Но Охани не послушался, и дело передали в суд. Судья постановил, что произведение Ноа выставляет певицу в дурном свете, и запретил публикацию, а также обязал неудачливого писателя выплатить компенсацию $ 545 тыс.
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Поклонники долго обсуждали роман Дженнифер с Беном Аффлеком. Влюбленные даже запланировали свадьбу на сентябрь 2003 года, но накануне события без объяснения причин отменили церемонию. По слухам, актер за день решил, что не хочет жениться.
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В 2004 году Лопес вышла замуж за музыканта Марка Энтони и родила двойню — сына Макса и дочь Эмми. Позднее артистка признавалась, что не могла забеременеть очень долгое время, поэтому уже отчаялась стать матерью. Рождение детей она восприняла как настоящий подарок свыше. Брак продлился до 2011 года.
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Весной 2017 года избранником звезды стал бейсболист Алекс Родригес. Дженнифер утверждает, что секрет их брака в схожих взглядах на жизнь и настоящем родстве душ.
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Однажды Лопес призналась, что ее самая обсуждаемая часть тела никогда не была застрахована. Страхование ягодиц всего лишь утка СМИ, и на шоу Джеймса Кордена певица четко дала это понять.
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Уже несколько лет в райдере поп-звезды не меняется одно и то же условие: чтобы во всех помещениях, где будет находиться певица, стояли белые розы и лилии, которые нужно менять каждые 3 дня. А еще в райдерах артистки иногда упоминаются белые диваны, свечи и маленький кусочек домашнего яблочного пирога.
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Как-то раз мама звезды разозлилась на папарацци, которые везде подстерегали ее дочь и семью. Она достала детский водяной пистолет и «расстреляла» их.
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Голосом Дженнифер говорят многие анимационные герои, например тигрица Шира в «Ледниковом периоде», мама главной героини в мультфильме «Дом» и другие.
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Однажды певица рассказала о своем страхе. Она не может заснуть без света, так как панически боится темноты. Когда Лопес была замужем за Марком Энтони, она призналась в интервью, что ее супругу приходилось выключать свет после того, как она уснет.
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Помимо сценической деятельности Дженнифер занимается бизнесом: владеет рестораном, брендом одежды и личным парфюмерным брендом.
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Интересно, что сервис Google Images обязан своим созданием актрисе. В феврале 2000 года артистка пришла на вручение премии «Грэмми» в необычном зеленом платье от Versace с очень откровенным декольте. Фотографии Лопес на красной дорожке заняли первые полосы газет, в интернет поступали миллионы запросов «платье Дженнифер». Стало ясно, что нужен сервис с мгновенной выдачей картинок. Его запустили через год после события. В 2019 году артистка появилась на показе Versace в новом платье — реплике наряда 2000 года. Его сшили, учитывая современные стандарты.
А как вы относитесь к Джей Ло? Кто она для вас: актриса или певица?