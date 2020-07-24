20+ фактов о Дженнифер Лопес, которая была простой девчонкой «с района», но пробила себе дорогу к мировой известности

Личная жизнь Дженнифер Лопес не менее насыщенна, чем карьера. Впервые певица вышла замуж в 1997 году за кубинского официанта Охани Ноа. Их брак оказался недолгим, но парень оказался не прочь нажиться на популярности бывшей жены и в 2006 году попытался опубликовать книгу об их отношениях. Дженнифер отговаривала его, ссылаясь на то, что это будет нарушением их соглашения о конфиденциальности. Но Охани не послушался, и дело передали в суд. Судья постановил, что произведение Ноа выставляет певицу в дурном свете, и запретил публикацию, а также обязал неудачливого писателя выплатить компенсацию $ 545 тыс.