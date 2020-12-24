20+ фактов о древних римлянах, которые доказывают, что самого занятного мы о них не знаем

У большинства римлян основной прием пищи был с 16:00 до 18:00, утром и в полдень употребляли легкие закуски, иногда только хлеб. Бедняки питались в основном пшеном, которое состоятельные граждане Рима считали пригодным только для домашнего скота. В ежедневный рацион человека среднего достатка входили злаки, хлеба, овощи, оливковое масло. Богатые люди могли позволить себе мясо и импортные специи.

Существует распространенное заблуждение, что римляне были настолько невоздержанными в еде, что их залы для пиршеств граничили с вомиториями — комнатами, в которых гость мог опустошить желудок и дальше продолжить есть. Однако на самом деле вомитории — это широкие проходы амфитеатров или стадионов, через которые входила и выходила толпа.

В основном римляне работали по 6 часов в день — с рассвета до полудня. День был посвящен отдыху: и бедные, и богатые любили посещать гладиаторские бои, гонки на колесницах, театр и бани.