20+ фактов о древних римлянах, которые доказывают, что самого занятного мы о них не знаем
Когда мы думаем о Древнем Риме, воображение сразу рисует нам зрелищные бои гладиаторов, пышные разнузданные пиры, независимых женщин, плетущих интриги за спинами мужчин. Но что из этого правда, а что вымысел, который просто эффектно смотрится в голливудских фильмах?
Мы в AdMe.ru с головой погрузились в древнюю эпоху и решили узнать, какими же на самом деле были римляне, как работали и отдыхали и настолько ли сильно отличались от нас.
-
Отец обладал абсолютной властью над членами своей семьи: он мог продать собственных детей в рабство, заставить их вступить в брак или развестись. Даже взрослые сыновья с их домашними хозяйствами не считались отцами семьи и не могли по-настоящему владеть собственностью, пока был жив их родитель.
-
Господство отца оставалась неизменным, даже когда женщина выходила замуж. Ее муж не имел над ней никакой юридической власти, и это можно назвать главной причиной независимости римлянок по сравнению с положением женщин во многих других древних культурах.
-
Хоть женщины в Древнем Риме были гражданами, они не могли голосовать или занимать политические должности. Однако им не запрещалось заниматься бизнесом. Женщины из высших сословий владели и руководили судоходными корпорациями, кирпичными заводами, помогали мужьям вести дела. Интересно, что законы имперского периода, направленные на наказание женщин за супружескую измену, освобождали тех из них, кто занимался бизнесом или владел магазином.
-
Знатных женщин выдавали замуж очень рано, начиная с 12 лет, мужчины в среднем женились в 25. При императоре Августе на законодательном уровне поощрялся брак и деторождение и предусматривалось наказание для молодых людей, которые не женились и не выходили замуж.
-
Брак был своего рода бизнес-сделкой. Отец выбирал дочерям и сыновьям мужей и жен, ориентируясь на то, чтобы создать взаимовыгодный союз как в политическом, так и в экономическом плане. Брак по любви был редкостью.
-
Для того чтобы заключить брак, не нужно было подписывать никаких документов. Церемония считалась законной, если на ней присутствовали 10 свидетелей. Устраивался большой пир, а после веселая процессия с факелоносцами и флейтистами, к которой мог присоединиться любой желающий, двигалась от дома невесты к дому жениха.
-
Жена должна была хранить мужу безоговорочную верность, но для женатых мужчин было обычным делом иметь любовницу. Жены ничего не могли с этим поделать, потому что в римском обществе это считалось нормальным и даже ожидаемым от мужчины поведением.
-
Инициатором развода мог стать любой из супругов, но для этого должны были быть веские причины: бесплодие жены, жестокое обращение мужа, супружеская измена.
-
Многоквартирные дома в Древнем Риме были ярким примером социального неравенства. Нижние этажи занимали более зажиточные граждане: комнаты были просторными, имелся доступ к воде и туалетам, арендная плата взималась за год. На верхних этажах жили бедняки, обычно всей семьей занимая одну комнату, доступа к воде и туалетам у них не было, летом там было жарко, зимой холодно. Арендная плата выплачивалась посуточно, семья жила в постоянном страхе выселения.
-
Хорошо известно, что римляне были первопроходцами в создании канализационной системы, но не все знают, что их туалеты были оборудованы своеобразным смывом: под сиденьями был канал с проточной водой, который использовали для удаления отходов.
-
Граждане, которые могли себе это позволить, отдавали сыновей и дочерей в платную школу, напоминающую современную своей трехчастной структурой. На первом этапе детей от 7 лет обучали чтению, письму и арифметике, в 12 лет учащиеся переходили в среднюю школу и изучали греческую и римскую литературу, а в 16 лет самые состоятельные ученики начинали обучение в школе риторики. Из-за того, что обучение было дорогим, образование многих детей ограничивалось первым этапом.
-
Учителя редко имели свои классные комнаты, им приходилось арендовать помещение, а многие проводили занятия на тротуарах в общественных местах, где учащиеся были вынуждены мириться с шумом транспорта, прохожими и плохой погодой.
-
У большинства римлян основной прием пищи был с 16:00 до 18:00, утром и в полдень употребляли легкие закуски, иногда только хлеб. Бедняки питались в основном пшеном, которое состоятельные граждане Рима считали пригодным только для домашнего скота. В ежедневный рацион человека среднего достатка входили злаки, хлеба, овощи, оливковое масло. Богатые люди могли позволить себе мясо и импортные специи.
-
Существует распространенное заблуждение, что римляне были настолько невоздержанными в еде, что их залы для пиршеств граничили с вомиториями — комнатами, в которых гость мог опустошить желудок и дальше продолжить есть. Однако на самом деле вомитории — это широкие проходы амфитеатров или стадионов, через которые входила и выходила толпа.
-
В основном римляне работали по 6 часов в день — с рассвета до полудня. День был посвящен отдыху: и бедные, и богатые любили посещать гладиаторские бои, гонки на колесницах, театр и бани.
-
В Риме император, построив бани, обеспечивал себе популярность. Ведь бани были особенно любимы римскими гражданами — это было место отдыха, общения, а иногда и ведения бизнеса. Обычно ее посещали 1 или 2 раза в неделю, плата была невысокой, а в праздничные дни вообще не взималась. Типичная баня состояла из 3 комнат — теплой, горячей и прохладной — и включала в себя бассейны и место для физических упражнений.
- Мы привыкли считать, что в поединке 2 гладиаторов чаще всего выживал только один из них. Но на самом деле, по мнению историка, такая жестокость скорее была исключением из правил. Гладиаторы являлись дорогостоящим вложением, и большинство владельцев не хотели бы их потерять. Вместо того чтобы бороться с другими людьми или львами, гладиаторы чаще сражались с дикими кабанами.
- В наше время распространено мнение, что поднятый палец означал «жизнь» для гладиатора. Однако многие ученые считают, что вне зависимости от направления оттопыренный палец символизировал добивающий меч и означал трагичный конец для гладиатора, а спрятанный большой палец в кулак символизировал меч в ножнах и означал «жизнь».
- Пот гладиаторов в Древнем Риме пользовался большим спросом. Богатые женщины были готовы заплатить изрядную цену за пот и грязь с тел знаменитых гладиаторов, чтобы использовать их в качестве крема для лица или добавлять в духи.
- Изначально тогу надевали римские граждане обоих полов, но позднее она стала прерогативой исключительно мужчин, а женщинам, рабам и изгнанным в ссылку было запрещено носить это одеяние. Существовали разные виды тог, с помощью которых можно было определить социальный статус владельца. В повседневной жизни римляне носили туники изо льна и шерсти. Короткая туника обозначала, что ее владелец низкого происхождения или раб.
- Уважаемые женщины носили тунику до щиколоток с длинными рукавами, а когда выходили на улицу, непременно надевали на голову длинную шаль — паллу, которая оберегала их от любопытных взглядов и непогоды. Женщины легкого поведения обязаны были носить тогу. Если римлянка была признана виновной в супружеской неверности, одним из наказаний было ношение тоги.
- Атрибутами идеальной фигуры у женщин считалась маленькая грудь и широкие бедра. Юные девушки носили туго затянутый строфион (пояс из мягкой кожи, предшественник бюстгалтера), полагая, что он будет препятствовать росту груди.
-
Из-за того, что в то время не было специализированных учреждений, обучающих медицине, и любой мог назвать себя целителем, врачей в основном считали шарлатанами. Однако хирурги римских легионов пользовались большим уважением за умение лечить раненых солдат на поле боя. Они придумали бинты из паутины, уксуса и меда — сочетание, которое оказалось жизненно важным для быстрого выздоровления воинов.
-
В Древнем Риме прыщи лечили необычными способами: использовали мясо крокодила, принимали ванну с маслом и кислым сыром, а придворный врач императора Флавия Феодосия I советовал своим пациентам вытирать лицо тканью, наблюдая за падающей звездой.
-
Древние римляне первыми изобрели торговые центры. При императоре Траяне был построен комплекс зданий, который на пике популярности насчитывал более 150 магазинов, где можно было купить еду, специи, одежду и обувь.
-
В Древнем Риме был введен налог на мочу: она считалась ценным сырьем, которое использовалось при стирке одежды и отбеливании зубов.
Какой факт из нашей подборки показался вам самым интересным? Хотели бы вы оказаться в Риме того времени?