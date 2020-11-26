20+ фактов о Древней Греции, которые смогут удивить даже учителя истории
Древние греки, кажется, придумали, все, чем мы с вами сегодня пользуемся: карты, театр, оливковое масло, Олимпиаду, философию, йо-йо, роботов и даже профессиональное ведение беременности.
Мы в AdMe.ru обожаем рыться в секретах древних, поэтому решили поделиться с вами вау-фактами про Элладу — одну из величайших цивилизаций мира.
- Греческий алфавит был разработан в начале VIII века до н. э. И в нем впервые в мире появились символы для гласных.
- Йо-йо придумали в Древней Греции. Первое упоминание об этой игрушке было датировано 440 годом до н. э. Йо-йо изготавливали из дерева, металла или окрашенных терракотовых дисков и называли просто диском. Когда ребенок достигал совершеннолетия, эти игрушки он жертвовал определенным богам.
- Кстати, о богах. Главной древнегреческого пантеона считают Зевса, но это не совсем корректно. Дело в том, что Эллада не была единым государственным образованием — она представляла собой систему полисов, которые никак не зависели друг от друга. И в каждом полисе был свой культ. Например, Зевс — в Додоне и Олимпии, Аполлон — в Дельфах и на Делосе, Афина — в Афинах и Линдосе, Гера — в Аргосе и на Самосе, Асклепий — в Эпидавре.
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В античной мифологии не было понятия добра и зла. Почитаемые боги и герои часто совершали довольно неприглядные поступки. Геракл украл драгоценность у влюбленной в него женщины, а Ахиллес из-за девушки поссорился с царем и бросил товарищей в разгар Троянской войны. С Медузой Горгоной случилась и вовсе ужасная история: в храме Афины над ней надругался Посейдон, но богиня разгневалась не на «олимпийского» родственника, а на несчастную жертву, превратив ее в чудовище, с которым позже расправился Персей.
- Один из любимых греческих богов — Дионис, покровитель плодородия. В честь него устраивали шумные празднества — Дионисии. Их участники устраивали шествия с угощениями и переодевались в козлиные шкуры. От последнего обычая появилось слово трагедия («трагос» — «козел», «оде» — «песнь»). А слово «комедия» произошло от слова «комос», что значит «шествие бражников».
- Еще один обожаемый греками праздник — Олимпийские игры. Они так их любили, что вели по ним летоисчисление. Знаковое мероприятие проводилось раз в 5 лет в июле. Таким образом 1-й год 1-й Олимпиады начинался в июле 776 года до н. э., 2-й год 1-й Олимпиады — в июле 775-го до н. э., и так до следующих игр в 772-м.
- Игры длились 5 дней, и за месяц до их начала были запрещены все военные конфликты на территории Эллады. Все для того, чтобы посетители могли безопасно добраться до места проведения соревнований.
- Спортсмены выступали обнаженными, именно поэтому женщинам нельзя было присутствовать на Олимпийских играх — ни в качестве зрителей, ни в качестве участников.
- Однако они могли участвовать заочно. Спартанская принцесса Киниска ухитрилась даже победить в соревнованиях, ни разу там не появившись. Ее упряжки лошадей первыми финишировали на играх в 396 и 392 годах до н. э. в гонках колесниц-четверок, а победителем считался именно тот, кому принадлежат кони.
- Миф о том, что в Спарте хилых мальчиков сбрасывали в пропасть, — один из самых распространенных. Об этом написал древнегреческий историк Плутарх, однако, по последним данным, он искажал информацию в угоду политическим элитам того времени. Археологи провели раскопки в том самом ущелье, куда якобы бросали младенцев, и не нашли там доказательств словам Плутарха. В действительности на этом месте казнили пленных и преступников.
- При этом спартанское воспитание действительно было очень суровым. В 7 лет мальчиков отправляли в специальные военные лагеря. Дети спали на соломенных подстилках, а одежду носить им разрешалось только с 12 лет. Некоторые мальчики клали на свои подстилки крапиву, чтобы она, обжигая их, согревала. Мальчики постоянно занимались физическими упражнениями, учились владеть мечом и метать копье. Пропитание они должны были искать себе сами, например воровать.
- Одним из традиционных блюд Лаконики являлась так называемая черная похлебка. Точный ее состав неизвестен (предположительно, основными ингредиентами были бычья кровь и чечевица), но даже древние писатели свидетельствовали, что ее вкус был отвратителен. Шутки, связывающие легендарную храбрость спартанцев с черной похлебкой, встречаются у многих древних авторов. Суть их сводится к тому, что тем, кто постоянно ест столь невкусное блюдо, нет смысла дорожить жизнью.
- Армия Спарты была лучшей в греческом мире и долгое время считалась непобедимой, но многие истории о ней явно преувеличены. Например, знаменитая битва при Фермопилах, которая легла в основу фильма «300 спартанцев». На самом деле против армии Ксеркса вышли еще и коринфяне, тегейцы, микенцы, феспийцы, фиванцы, фокийцы и малии. Итого персам противостояли более 7 000 греческих воинов. Отряд спартанцев из 300 человек сопровождали илоты (рабы), которые тоже принимали участие в сражении. Их было примерно 900 человек.
- Кстати, тот самый царский отряд, состоящий из 300 спартанцев, был одет значительно серьезнее, чем в кино. На воинах было защитное вооружение, состоящее из шлема, панциря на груди и поножей. Вес защитного вооружения достигал 30 кг.
- Особую славу в Древней Греции снискали не только 300 спартанцев, но и Священный отряд из города Фивы. Кстати, именно он впервые смог одолеть спартанцев, считавшихся непобедимыми. Но главная особенность фиванского отряда в том, что он состоял из любовных пар, давших присягу верности над могилой Иолая, возницы и друга Геракла.
- Древние греки вообще были очень чувственными и чувствительными людьми. У них существовало 4 вида любви. Эрос — страсть, филия — слово, которое иногда переводят как «дружба», означающее расположение и притяжение людей друг к другу. Сторге — родственная любовь, которую, к примеру, испытывают родители к детям. Агапэ — жертвенная, бескорыстная любовь к ближнему.
- Браки по любви были явлением редким. При хорошем раскладе между супругами могла быть филия, но вот за эросом муж чаще всего ходил к другим женщинам.
- Девушек, оказывающих услуги интимного характера, было легко опознать по красной помаде на губах. Если они появлялись без подобного макияжа, их могли наказать за то, что они не обозначили свой социальный статус, тем самым введя окружающих в заблуждение.
- Греки первыми из народов отказались от многоженства. При этом безбрачие строго наказывалось. Мужчина, не вступивший в брак до 35 лет, должен был платить налог. В Спарте власти заставляли холостяков зимой нагишом обходить центральную площадь, распевая скандальную песнь, объясняющую, почему они не желают жениться.
- Положение замужней женщины в Элладе было зависимым от мужа. Они не имели права голоса, не могли владеть землей и наследовать имущество, им крайне нежелательно было появляться на улице в одиночку. Даже имя женщины не должно было упоминаться публично.
- Спартанкам было проще — им разрешали владеть землей и заниматься спортом. Зато им приходилось готовить ужасную черную похлебку и, скорее всего, питаться ею.
- При этом гурманство в Спарте было не в чести — там было запрещено законом готовить изысканные блюда.
- У эллинок был способ обрести независимость от мужчин — стать гетерой. Гетер иногда считают женщинами легкого поведения, но это ошибка. Они, как правило, были обеспечены и уважаемы в обществе. Но, чтобы стать гетерой, нужно было проходить обучение в специальной школе, причем обучение шло с детства. Девушки осваивали не только музицирование, танцы и искусство одеваться, но и политологию, философию, ораторское мастерство, умение вести дискуссии. Кстати, такую школу в свое время оканчивала знаменитая поэтесса Сапфо.
- Известная гетера Родопис стала прототипом первой в мире сказки про Золушку. Согласно рассказу историка Страбона, когда девушка купалась, ее сандалию унес орел и принес в Мемфис, где бросил на колени фараону. Правитель, пораженный красотой обуви, приказал найти ее хозяйку. В итоге гетера стала царицей Египта.
- Зарабатывать деньги развлечением богатых людей могли не только женщины, но и мужчины. Обедневшие граждане часто оказывались завсегдатаем пиров. Их задачей было говорить хозяину лестные для него слова и остроумно шутить. Такие гости назывались паразитами, что переводится как «сотрапезник».
- Считается, что все греки ели лежа, но это не совсем так. Женщины и дети принимали пищу, сидя за столом, мужчины возлежали, гетеры, кстати, тоже.
- Пирушки в тесных мужских компаниях назывались симпосии (от этого названия пошло слово «симпозиум»). Время там проводили весело, например играли в коттаб — выплескивали из своих чаш остатки напитка, пытаясь попасть в цель.
- В гомеровскую эпоху дом среднестатистической греческой семьи был очень грязным. Прежде всего, этому способствовала сажа, образовывавшаяся от дыма очага, от жира, стекавшего на раскаленные угли с жарившегося мяса, от копоти смолистого дерева, использовавшегося для освещения. Она быстро покрывала стены и впитывалась в дерево. В поэмах Гомера можно найти частые жалобы, что такая сажа сильно портила оружие, висящее на стенах.
- В период своего экономического расцвета в V и IV веках до н. э. Древняя Греция была самой развитой экономикой в мире. Это видно из средней дневной зарплаты греков, которая составляла около 12 кг пшеницы. В римскую эпоху средняя зарплата египетского рабочего была около 3,75 кг.
А вы бы хотели побывать в Древней Греции? Чем вам интересен этот период в истории?