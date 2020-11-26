20+ фактов о Древней Греции, которые смогут удивить даже учителя истории

В античной мифологии не было понятия добра и зла. Почитаемые боги и герои часто совершали довольно неприглядные поступки. Геракл украл драгоценность у влюбленной в него женщины, а Ахиллес из-за девушки поссорился с царем и бросил товарищей в разгар Троянской войны. С Медузой Горгоной случилась и вовсе ужасная история: в храме Афины над ней надругался Посейдон, но богиня разгневалась не на «олимпийского» родственника, а на несчастную жертву, превратив ее в чудовище, с которым позже расправился Персей.