20+ фактов о дисконтах, которые раскроют секрет постоянных скидок (Все хуже, чем мы думали)

16 8 37 10k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Носить одежду и аксессуары популярных брендов и выглядеть стильно — абсолютно нормальные желания. Благо в наше время существует множество возможностей исполнить их, не потратив целое состояние. Различные дисконты, стоки, аутлеты предлагают ту же одежду, которая продается в брендовых магазинах, но в несколько раз дешевле.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо вывесок о больших скидках и решили узнать, почему же крупные бренды отдают почти даром вещи, которые успешно продаются и в элитных бутиках. Спойлер: не все так сладко, как казалось.

Для начала разберемся, в чем же разница между дисконтом, стоком и аутлетом

Сток — магазин, в котором торгуют новыми вещами с круглогодичными скидками. В них можно встретить любой бренд и есть абсолютно все: от одежды до бытовой техники.

Дисконт можно назвать стоком, в котором представлен лишь отдельный бренд. Еще одной отличительной особенностью является то, что такой магазин продает только одежду, обувь и аксессуары.

Аутлет — это, по сути, большой центр, состоящий из множества дисконтов, каждый из которых может похвастаться круглогодичной распродажей. Так, например, выглядит аутлет-деревня в Барселоне.

Стоит отметить, что в США и Европе все то, что у нас считается дисконтом, называется аутлетом. Такие магазины могут располагаться как отдельно, так и в специальном торговом центре или деревне. А вот стоки в привычном нам виде вовсе отсутствуют.

Но низкие цены — это не всегда хорошо

Один из основных обманов — дублирование прошлогодней коллекции, но в более дешевом варианте. Так создается ложное ощущение, что вещь действительно приехала из розничного магазина, где ее не удалось продать.

Впрочем, часть вещей все же приезжает из бутиков. Однако зачастую либо размеры не самые ходовые, либо дизайн слишком вычурный и мало кому подходит.

Стоит обратить внимание, что люксовые бренды вроде Prada, Fendi, Gucci практически не делают скидок больше 30–50 %, а бренды масс-маркета — больше 70 %.

Легенда о распродажах вещей из предыдущих коллекций — рекламный трюк. На самом деле в большинстве случаев одежду и обувь изготавливают специально для дисконтов, используя более дешевые материалы и технологии. «Мы используем разные ткани и корректируем детали дизайна, чтобы поддерживать приемлемую цену», — сказал представитель бренда J.Crew.

Другие секреты магазинов с постоянными скидками

Не каждый магазин с вывеской «дисконт» является им в действительности: нередко встречаются места, торгующие подделками. Узнать их можно по большому количеству представленных брендов и сомнительному качеству вещей. Если брендов много, то это сток, к тому же не самый честный.

Встречается и брак, поэтому лучше проверять вещи перед покупкой. Как правило, чем сильнее повреждение, тем больше скидка. Поэтому к дешевым вещам нужно внимательнее присматриваться, а еще лучше уточнить при покупке о недочетах, которые самостоятельно можно не заметить.

А некоторые вещи могут со временем попросту обветшать. К тому же одежду и обувь могли неправильно хранить и повредить во время множества примерок.

Многие дисконты не делают возврат. Поэтому перед покупкой важно спросить о такой возможности.

Есть способы сделать удачную покупку

Перед шопингом стоит узнать стоимость нужной вещи в обычном магазине. Мало того что товары в дисконтах более низкого качества, они еще и повышают цены, чтобы сделать скидку больше.

Психологи отмечают, что высокая «старая» цена позволяет думать, что товар действительно качественный и его нужно приобрести, пока не кончился.

Если хотите максимально сэкономить, используйте «тактику выслеживания». Выберите понравившиеся вещи и запишите стоимость, а спустя некоторое время вернитесь в магазин и купите ту, которая подешевела больше остальных.

Еще одна тактика, которая поможет не потратить лишнего, — «целевая покупка». Сразу определитесь, что вам нужно, и ищите только эту вещь, не обращая внимания на скидки вокруг. Кажется, все банально, но дисконты имеют выгоду как раз от множества хаотичных покупок. Но все ли вещи в итоге пригодятся покупателю?

Если вы не уверены в происхождении вещи, спросите об этом сотрудников. У них должны быть все подтверждающие документы.

Покупать в дисконтах люксовую одежду — это не экономия. Многие пишут о высоких и не соответствующих качеству ценах в скидочных бутиках элитных брендов. Можно найти похожие вещи в масс-маркете, но в 10 раз дешевле.

Если представлено множество размеров и расцветок, значит, вещи сделаны исключительно для дисконта. Следовательно, качество будет под сомнением.

Идеальный вариант для покупки — базовые элементы одежды из масс-маркета.

Также дешево могут обойтись вещи нестандартного кроя и дизайна. Как правило, они хуже продаются, быстрее теряют свою актуальность, оттого и попадают на полки дисконтных магазинов в большой размерной линейке.

А вы часто посещаете дисконты? Какой из покупок вы довольны больше всего?