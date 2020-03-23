20+ фактов о дисконтах, которые раскроют секрет постоянных скидок (Все хуже, чем мы думали)
Носить одежду и аксессуары популярных брендов и выглядеть стильно — абсолютно нормальные желания. Благо в наше время существует множество возможностей исполнить их, не потратив целое состояние. Различные дисконты, стоки, аутлеты предлагают ту же одежду, которая продается в брендовых магазинах, но в несколько раз дешевле.
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо вывесок о больших скидках и решили узнать, почему же крупные бренды отдают почти даром вещи, которые успешно продаются и в элитных бутиках. Спойлер: не все так сладко, как казалось.
Для начала разберемся, в чем же разница между дисконтом, стоком и аутлетом
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Сток — магазин, в котором торгуют новыми вещами с круглогодичными скидками. В них можно встретить любой бренд и есть абсолютно все: от одежды до бытовой техники.
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Дисконт можно назвать стоком, в котором представлен лишь отдельный бренд. Еще одной отличительной особенностью является то, что такой магазин продает только одежду, обувь и аксессуары.
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Аутлет — это, по сути, большой центр, состоящий из множества дисконтов, каждый из которых может похвастаться круглогодичной распродажей. Так, например, выглядит аутлет-деревня в Барселоне.
- Стоит отметить, что в США и Европе все то, что у нас считается дисконтом, называется аутлетом. Такие магазины могут располагаться как отдельно, так и в специальном торговом центре или деревне. А вот стоки в привычном нам виде вовсе отсутствуют.
Но низкие цены — это не всегда хорошо
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Один из основных обманов — дублирование прошлогодней коллекции, но в более дешевом варианте. Так создается ложное ощущение, что вещь действительно приехала из розничного магазина, где ее не удалось продать.
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Впрочем, часть вещей все же приезжает из бутиков. Однако зачастую либо размеры не самые ходовые, либо дизайн слишком вычурный и мало кому подходит.
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Стоит обратить внимание, что люксовые бренды вроде Prada, Fendi, Gucci практически не делают скидок больше 30–50 %, а бренды масс-маркета — больше 70 %.
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Легенда о распродажах вещей из предыдущих коллекций — рекламный трюк. На самом деле в большинстве случаев одежду и обувь изготавливают специально для дисконтов, используя более дешевые материалы и технологии. «Мы используем разные ткани и корректируем детали дизайна, чтобы поддерживать приемлемую цену», — сказал представитель бренда J.Crew.
Другие секреты магазинов с постоянными скидками
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Не каждый магазин с вывеской «дисконт» является им в действительности: нередко встречаются места, торгующие подделками. Узнать их можно по большому количеству представленных брендов и сомнительному качеству вещей. Если брендов много, то это сток, к тому же не самый честный.
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Встречается и брак, поэтому лучше проверять вещи перед покупкой. Как правило, чем сильнее повреждение, тем больше скидка. Поэтому к дешевым вещам нужно внимательнее присматриваться, а еще лучше уточнить при покупке о недочетах, которые самостоятельно можно не заметить.
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А некоторые вещи могут со временем попросту обветшать. К тому же одежду и обувь могли неправильно хранить и повредить во время множества примерок.
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Многие дисконты не делают возврат. Поэтому перед покупкой важно спросить о такой возможности.
Есть способы сделать удачную покупку
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Перед шопингом стоит узнать стоимость нужной вещи в обычном магазине. Мало того что товары в дисконтах более низкого качества, они еще и повышают цены, чтобы сделать скидку больше.
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Психологи отмечают, что высокая «старая» цена позволяет думать, что товар действительно качественный и его нужно приобрести, пока не кончился.
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Если хотите максимально сэкономить, используйте «тактику выслеживания». Выберите понравившиеся вещи и запишите стоимость, а спустя некоторое время вернитесь в магазин и купите ту, которая подешевела больше остальных.
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Еще одна тактика, которая поможет не потратить лишнего, — «целевая покупка». Сразу определитесь, что вам нужно, и ищите только эту вещь, не обращая внимания на скидки вокруг. Кажется, все банально, но дисконты имеют выгоду как раз от множества хаотичных покупок. Но все ли вещи в итоге пригодятся покупателю?
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Если вы не уверены в происхождении вещи, спросите об этом сотрудников. У них должны быть все подтверждающие документы.
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Покупать в дисконтах люксовую одежду — это не экономия. Многие пишут о высоких и не соответствующих качеству ценах в скидочных бутиках элитных брендов. Можно найти похожие вещи в масс-маркете, но в 10 раз дешевле.
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Если представлено множество размеров и расцветок, значит, вещи сделаны исключительно для дисконта. Следовательно, качество будет под сомнением.
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Идеальный вариант для покупки — базовые элементы одежды из масс-маркета.
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Также дешево могут обойтись вещи нестандартного кроя и дизайна. Как правило, они хуже продаются, быстрее теряют свою актуальность, оттого и попадают на полки дисконтных магазинов в большой размерной линейке.
А вы часто посещаете дисконты? Какой из покупок вы довольны больше всего?
Фото на превью Hermes Birkin kelly / facebook