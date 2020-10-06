Куда пропал Дэвид Копперфильд, который когда-то заставил весь мир поверить в магию

Опыт работы на телевидении и амбиции привели фокусника к идеям глобальных шоу-иллюзий. Его должен был узнать весь мир, а значит, фокусы должны быть максимально масштабными. Во всех трюках иллюзионисту помогала команда, которая насчитывала более 300 человек. Все атрибуты для шоу перевозили в огромных грузовиках, и их даже не досматривали на границе, чтобы тайна иллюзий сохранилась.

На пике своей популярности в 80–90-х годах Дэвид поражал публику исчезновением статуи Свободы, перелетал Гранд-каньон в штате Аризона, ширина которого достигает почти 30 км, «падал» с Ниагарского водопада, проходил сквозь Великую Китайскую стену, делал невероятные огненные шоу. И это не считая тех представлений, которые он давал в закрытых помещениях.

Иллюзионист сделал полеты своей фишкой. А чтобы доказать зрителям, что он не использует никаких веревок и тросов, пролетал в обручи и стеклянные кубы. Однако считается, что тросы все-таки были, только нестандартные.

Разоблачить фокусы Копперфильда мечтали многие коллеги. И некоторые приводили вполне убедительные доказательства. Например, фокус с исчезновением статуи Свободы объяснили тем, что она находится на маленьком острове, где единственный источник света — прожекторы, которые ее освещают. Поэтому, когда статую накрывали полотном, гасили весь свет, а потом убирали ткань, прожекторы светили уже на зрителей, и, конечно, те не могли разглядеть статую в темноте.