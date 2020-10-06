Куда пропал Дэвид Копперфильд, который когда-то заставил весь мир поверить в магию
Легендарный иллюзионист Дэвид Копперфильд в 90-е годы XX века изумлял публику во всем мире. Именно он заставил нас поверить, что волшебство существует. Большинство его трюков до сих пор не раскрыто, хотя узнать секреты пытались многие.
Нам в AdMe.ru стало любопытно, как сделал себя самый знаменитый фокусник, куда он пропал и чем занимается сейчас.
Начало карьеры и ореол волшебства
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Мальчик из семьи еврейских иммигрантов с детства обожал тайны и фокусы и оказался талантлив до такой степени, что в 12 лет его приняли в Американское сообщество магов. Он считался вундеркиндом, так как уже в 16 лет преподавал в Нью-Йоркском университете курсы, связанные с фокусами.
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Когда его пригласили на главную роль в мюзикле «Волшебник», он решил: сценическое имя должно быть ярким — и позаимствовал его у героя Чарлза Диккенса.
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Действительно популярным Дэвида сделало телевидение. Он вел разные программы и именно на них отрабатывал свои будущие трюки. Сам принцип телевидения с его возможностями съемок и монтажа помог Дэвиду создать вокруг себя ореол волшебства, тайны и невероятного таланта.
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Передачи с участием Копперфильда были номинированы на премию «Эмми» 38 раз и получили 21 статуэтку.
Дэвид работает по-крупному
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Опыт работы на телевидении и амбиции привели фокусника к идеям глобальных шоу-иллюзий. Его должен был узнать весь мир, а значит, фокусы должны быть максимально масштабными. Во всех трюках иллюзионисту помогала команда, которая насчитывала более 300 человек. Все атрибуты для шоу перевозили в огромных грузовиках, и их даже не досматривали на границе, чтобы тайна иллюзий сохранилась.
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На пике своей популярности в 80–90-х годах Дэвид поражал публику исчезновением статуи Свободы, перелетал Гранд-каньон в штате Аризона, ширина которого достигает почти 30 км, «падал» с Ниагарского водопада, проходил сквозь Великую Китайскую стену, делал невероятные огненные шоу. И это не считая тех представлений, которые он давал в закрытых помещениях.
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Иллюзионист сделал полеты своей фишкой. А чтобы доказать зрителям, что он не использует никаких веревок и тросов, пролетал в обручи и стеклянные кубы. Однако считается, что тросы все-таки были, только нестандартные.
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Разоблачить фокусы Копперфильда мечтали многие коллеги. И некоторые приводили вполне убедительные доказательства. Например, фокус с исчезновением статуи Свободы объяснили тем, что она находится на маленьком острове, где единственный источник света — прожекторы, которые ее освещают. Поэтому, когда статую накрывали полотном, гасили весь свет, а потом убирали ткань, прожекторы светили уже на зрителей, и, конечно, те не могли разглядеть статую в темноте.
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Знаменитую «Пилу смерти» объясняли тем, что по бокам стола, на котором лежал фокусник, были закреплены рейки, создававшие эффект того, что стол тоньше. Плюс под ним было место для короба, в который фокусник прятал свои ноги. С другой стороны в тот же короб был спрятан ассистент, который лежал на спине, вытянув ноги вверх, будто это ноги иллюзиониста.
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В 1994 году уже почти состоялась сенсация разоблачения: должна была выйти книга фокусника и писателя Герберта Л. Беккера, в которой рассказывается, как именно маги исполняют свои иллюзии. В книге была внушительная глава и о Копперфильде. Дэвид подал в суд и выиграл его: суд признал, что Герберт Л. Беккер не может разглашать секреты, так как подписывал документы, к тому же независимая комиссия постановила, что разоблачение было неточным во многих деталях. Получается, что комиссия узнала тайны Копперфильда, а мир — нет.
Знаменитые фокусы и знаменитая любовь
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Копперфильд был признан одним из самых популярных людей в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса как артист, реализовавший самое большое количество билетов на свои сольные выступления. Дэвид был назван самым богатым иллюзионистом всех времен, и до сих пор никому не удалось присвоить себе это звание.
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Но все же он оставался простым человеком, совершал ошибки, которые, увы, были интересны зрителям иногда больше, чем его победы.
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Например, на одной из крупных репетиций его заковали в цепи и поместили в емкость с водой. Он запутался и захлебнулся, его успели вытащить только через 1 минуту и 20 секунд. Копперфильд провел в клинике какое-то время, а потом долго перемещался на инвалидном кресле.
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Однажды во время исполнения фокуса с веревкой произошло несчастье: иллюзионист умудрился отрезать себе кончик пальца, который в срочном порядке пришивали обратно.
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Как-то на него напали грабители и потребовали вывернуть карманы, и он задействовал все хладнокровие, чтобы под дулом пистолета провернуть фокус «Пустые карманы».
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Кроме неудач, публику будоражила личная жизнь загадочного мага. И маг дал публике то, что она хотела. В середине 90-х он объявил о своем романе с супермоделью Клаудией Шиффер. Его роман с ней вызывал яростные споры. Зрители считали, что они играют на публику. Две яркие звезды были вместе 6 лет, пока в прессу не просочилась копия договора, в котором говорилось, что Клаудия просто изображала невесту Копперфильда. Это оказался просто пиар-ход, как и подозревали зрители. Хотя Дэвид утверждал, что документ фальшивый, и даже пытался подать в суд за клевету, в 1999 году они объявили о расторжении помолвки.
Главный фокус с исчезновением: пропал сам фокусник
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В начале 2000-х вдруг оказалось, что шоу уже не вызывают прежнего трепета у зрителей, голоса разоблачителей раздаются с разных сторон, а некоторые даже подают в суд, потому что им не нравится личность Копперфильда.
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В 2004 году владелец некоторых Багамских островов собрался судиться, потому что узнал, что продал 11 островов Копперфильду. Сделка состоялась через фирму-посредника, что очень возмутило продавца. Он заявил, что никогда бы не продал острова, если бы знал, кто будет покупателем.
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Один из зрителей шоу решил, что может получить денежную компенсацию за то, что повредил плечо на шоу, пробираясь по темному коридору. Суд решил спор в пользу Копперфильда, признав, что зритель получил травму по собственной неосторожности.
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Что именно привело фокусника к решению отойти от дел, доподлинно неизвестно. Известно лишь то, что он перестал эпатировать публику и ушел.
Книги, музей иллюзий и тайная жизнь
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Но, как оказалось, не так уж и далеко. Возможно, он решил, что выступления уже существенно не отражаются на его финансовом положении. Он является владельцем коллекции антиквариата, недвижимости на островах, основал Международный музей иллюзий и собрал огромную библиотеку магии, где представлены редчайшие экземпляры, связанные с искусством иллюзий, выпустил книги собственного сочинения.
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Живет Дэвид на Багамских островах, изредка появляется в телевизионных шоу. И, хотя он не говорит много о личной жизни, все же приоткрывает завесу тайны в личных фейсбуке и инстаграме. Его избранница — модель и дизайнер Хлоя Госселин, у пары есть 10-летняя дочь.
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Важным делом своей жизни Дэвид считает благотворительный проект, который охватывает больницы по всему миру. Он называется «Лечебная магия». Пациенты с различными нарушениями учатся показывать фокусы, и это помогает им вернуть волю к жизни и восстановить двигательные функции организма.
А вы следили за этим ярким иллюзионистом? Мы все еще надеемся, что он придумает новое необычное шоу, которое способно поразить людей в XXI веке.