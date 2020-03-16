20 фактов о Cirque du Soleil, чьи артисты доказали, что возможности нашего тела безграничны

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Вряд ли шоу Cirque du Soleil оставит равнодушным хотя бы одного зрителя. Стоит побывать лишь на одном выступлении — и забыть это зрелище будет уже невозможно. То, что творят на сцене артисты цирка, захватывает похлеще любого фильма.

Мы в AdMe.ru любим творчество в любом его проявлении, а когда это касается человеческих возможностей, любопытству нашему нет предела. Потому мы связались с работниками Cirque du Soleil и разузнали, как они делают такие грандиозные шоу.

1. Как все начиналось

Ги Лалиберте, основатель и руководитель компании Cirque du Soleil, начинал как простой уличный артист: ходил на ходулях, играл на аккордеоне, жонглировал, глотал огонь. В качестве уличного артиста он объездил с выступлениями полмира, после чего вернулся в Монреаль и решил создать собственный цирк.

Поэтому международная штаб-квартира Cirque du Soleil расположена в Монреале. Все шоу начиная с 1997 года рождаются именно здесь. Прежде чем попасть в команду, каждый исполнитель обязан пройти стажировку в штаб-квартире. Здесь его готовят к работе непосредственно в шоу, поэтому все ходят на курсы театрального мастерства, нанесения грима. Процесс обучения может длиться от нескольких месяцев до года. Когда артиста утверждают на роль, он подписывает индивидуальный контракт и отправляется в тур. Контракты пересматриваются ежегодно.

2. Подготовка шоу занимает 8–9 месяцев

Артисты со всего мира приезжают в штаб-квартиру, чтобы начать готовиться к новому выступлению. Этот процесс стартует примерно за 8–9 месяцев до премьеры. На несколько месяцев команда создателей оседает в Монреале, чтобы довести все элементы шоу до совершенства, а впоследствии помочь труппе переехать в шатер, арену или театр и приспособиться к новому сценическому пространству. Возраст в цирке не имеет значения — артисты выступают до тех пор, пока они могут и хотят это делать, пока всех все устраивает. В шоу MYSTERE, которое на сегодня является самой долгоиграющей постановкой (с 1993 года), с момента его создания и по настоящий день работает Брайан Дьюхерст. И сейчас это самый пожилой артист в Cirque du Soleil: Брайану 88 лет. Но совсем юных, несовершеннолетних артистов в гастрольных шоу нет. Лишь несколько ребят в возрасте до 10–12 лет играют мальчишек с улиц Ливерпуля.

Здесь неважно, какого цвета у тебя волосы или кожа, во что ты веришь, какие традиции соблюдаешь. И даже пол чаще всего не имеет значения. Но при выстраивании живых пирамид, удивляющих аудиторию слаженностью движений, нижними здесь, скорее всего, будут мужчины, которые на своих плечах могут удержать 2-3 «этажа» других исполнителей.

Певцы, музыканты, танцоры, актеры и клоуны — неотъемлемая составляющая постановок Cirque du Soleil. Наряду с акробатами они создают неповторимую атмосферу своими выдающимися музыкальными данными, пластикой и способностью максимально вовлекать зрителей в происходящее. Почти на всех выступлениях музыка исполняется вживую. В шоу Cirque du Soleil музыканты подстраиваются под происходящее на сцене. По этой причине руководитель группы, музыканты, вокалисты и специалисты по звуку постоянно на связи друг с другом во время постановки. Выступление должно быть идеально синхронизировано с музыкой; если у артистов что-то идет не по сценарию, музыканты могут адаптироваться и, например, добавить несколько аккордов.

3. Шоу бывают 3 форматов

В 2020 году Cirque du Soleil одновременно представляет 23 разных шоу во всем мире. Все их можно разделить на 3: стационарные, арена-шоу и постановки под собственным большим куполом. Стационарные шоу никогда не покидают пределов театров, для которых они были созданы. Увидеть их сегодня можно в Лас-Вегасе (США), на курорте Ривьера-Майя в Мексике, в Гамбурге (Германия) и в китайском Ханчжоу. Арена-шоу выступают на спортивных аренах, которые есть в городах. Сегодня это постановки AXEL, CORTEO, CRYSTAL и OVO. Они длятся 10–12 недель, а потом уходят на 2-недельные каникулы (за 1 неделю шоу проходят от 8 до 10 раз).

Шоу формата Big Top — это настоящий город на колесах. Передвижной город Cirque du Soleil включает в себя большой купол, шатер-фойе, шатер для VIP-гостей, шатер для артистов, кассу, кухню, офисы, кладовые и пр. При полной независимости в плане электроэнергии труппа нуждается только в подключении к местным источникам питьевой воды и телекоммуникациям.



Шоу, которые можно увидеть под собственным большим куполом, выступают 1,5–2 месяца, а потом у них есть 2/3-недельный перерыв на то, чтобы артисты смогли отдохнуть, а сама постановка — перебраться в следующий гастрольный город (за 1 неделю Big Top дает от 8 до 10 выступлений).

4. Ежегодно команда цирка производит 16 000 элементов костюмов

Реквизит и костюмы для всех шоу создаются в мастерских штаб-квартиры в Монреале. В общей сложности в мастерских занято около 300 штатных работников. Ежегодно эта команда производит около 16 000 предметов и элементов костюмов (трико, шляпы, парики, платья, брюки, обувь и пр.), для чего используют почти 30 км ткани. К слову, раньше в цирке делали слепки головы, а после изготавливали головной убор для конкретного артиста. Даже сегодня в штаб-квартире компании в одном из коридоров хранят некоторое количество таких «гипсовых голов». Зрелище это впечатляющее.

Но технологии совершенствуются, и сегодня для изготовления шляп используют портативный сканер и 3D-принтер, позволяющие воссоздать точную копию головы артиста, и вся прелесть этой технологии в том, что головные уборы сидят как вторая кожа.

5. Подготовка к шоу — настоящий ритуал

Каждый артист сам наносит себе грим, следуя пошаговой инструкции. И это превращается в настоящий ритуал перед выступлением. Нанесение грима — идеальное время для того, чтобы собраться с мыслями. В эти моменты многие слушают любимую музыку или изучают иностранные языки.

На этапе обучения некоторым артистам требуется более 4 часов, чтобы нанести грим, а с приходом опыта процесс в среднем занимает примерно 1–1,5 часа, но бывает и дольше — в зависимости от сложности придуманного образа.

Вообще свои особые ритуалы есть в каждом шоу цирка, и они очень разные. Из общепринятых это особая система приветствий перед каждым выступлением или после него (десятки видов рукопожатий, похлопываний по спине, ударов ладонью о ладонь в знак одобрения, которые передаются друг другу, чтобы в этом приняли участие все исполнители труппы). Кто-то зашнуровывает ботинки несколько раз (например, 3), чтобы все прошло гладко: если завязать 1 раз, можно перепутать порядок выполнения элементов. А некоторые прямо во время выступления между выходами на сцену (обычно каждый артист 3–4 раза меняет образ во время шоу) играют в домино или регби.

6. В Cirque du Soleil не выступают животные

В цирке не практикуют дрессировку животных, а зверей изображают люди. Это не принципиальный отказ, так сложилось исторически. В 1984 году, когда создавался Cirque du Soleil и его первые постановки, компания приняла решение стать отличной от других цирков, сконцентрироваться на возможностях человеческого тела и уйти от использования животных в своих шоу. И за все время существования цирк остался верен своему стремлению акцентировать внимание на человеческой ловкости, пластике и грации.

7. Закулисье гастрольного тура

В гастрольных турах в среднем работает от 100 до 120 человек. Примерно половина из них — исполнители, а другая половина — специалисты, обслуживающие шоу. Во главе тура стоит менеджер компании. Также в каждом туре есть 2 медицинских работника. Они путешествуют вместе с командой и отслеживают физическое состояние артистов. Массажиста и тренера по пилатесу нанимают на месте в каждом городе.

Ряд артистов путешествует по миру со своими супругами / партнерами, которые не являются частью шоу. Некоторые умудряются даже передвигаться с маленькими детьми. У кого-то завязываются отношения в туре, так как много времени исполнители проводят вместе.

Во всех городах выступлений и вне зависимости формата шоу на площадке работает приглашенный кейтеринг или собственная кухня. Ежедневно здесь подается 200–250 завтраков, обедов и ужинов (и так 6 дней в неделю). В перерывах именно здесь встречаются артисты и персонал, который обслуживает шоу.

8. От чего зависит стоимость билета на шоу

Стоимость билетов на разных рынках (города и страны выступлений) отличается. Она зависит от задач, которые приходится решать, чтобы перевести шоу из одного гастрольного города в другой, от условий аренды площадки и многого другого. Есть VIP-билеты — это самая дорогая категория, куда помимо лучших мест в зале входят изысканный фуршет за 1 час до начала выступления и во время антракта в отдельной лаунж-зоне, комплименты от Cirque du Soleil в виде сувенирной продукции, резерв парковочных мест рядом с площадкой выступлений. Стоимость этой категории билетов в Москве составляет ₽ 12–13 тыс.

9. Реакция зала

Реакция зала во многом зависит от страны выступления, ее традиций и культурных особенностей. К примеру, в Японии обычаи и этикет крайне важны, они определяют социальное поведение. На шоу они обычно сидят тихо, иногда даже кажется, что они не шевелятся, а в конце выступления зал взрывается аплодисментами. Так они показывают свое восхищение происходящим. В латиноамериканских странах публика, конечно, более раскованная и эмоциональная — они пританцовывают прямо на зрительских местах, что-то выкрикивают в знак одобрения, свистят.

Зрители часто просят обо всяких одолжениях: помочь с предложениями руки и сердца или поздравлением босса с днем рождения прямо во время выступления, а еще во многих постановках цирка есть анимация, но нет подсадных зрителей — клоуны вытаскивают на сцену или исполняют какой-то номер в зрительном зале с кем-то из гостей, пришедших посмотреть шоу. Часто зрители просят о том, чтобы артисты вытащили на сцену чью-то тещу или друга.

10. Увольнение — редкость в цирке, ведь найти замену артисту практически невозможно

Требования, предъявляемые к артистам, невероятно высоки. Но все же очень невыгодно выгонять работников за их ошибки и просчеты. Артисты с самого детства по несколько часов в день занимались акробатикой и продолжают совершенствовать свои навыки. В постановку попадают лучшие из лучших, и найти замену иногда практически невозможно.

Исполнители представляют разные страны, разные культуры, каждый из них обладает уникальными талантами и навыками. Конфликты между артистами случаются крайне редко. За одну ссору артиста не выгонят, но возьмут ситуацию на заметку. В цирке нет каких-либо правил, согласно которым решают попрощаться с тем или иным артистом. Все решается в индивидуальном порядке и зависит от огромного количества факторов.

Выступление на кинопремии «Оскар» и другие интересные факты из жизни цирка

В 1984 году в Cirque du Soleil работали 73 человека. Сегодня коллектив компании во всем мире насчитывает почти 4 500 человек, в том числе 1 400 артистов.

Артисты и персонал Cirque du Soleil представляют более 60 стран и говорят на 25 языках.

С момента основания компании ее постановки увидели свыше 200 млн зрителей в 450 городах 60 стран мира.

В 2019 году все шоу Cirque du Soleil увидели почти 10 млн человек.

Cirque du Soleil дважды выступал на церемонии вручения кинопремий «Оскар» (2002 и 2012 год).

Первое специальное выступление Cirque du Soleil в России состоялось в рамках открытия финала Евровидения в 2009 году в Москве.

В стационарном шоу «O» хай-дайверы совершают прыжки с 18-метровой высоты в треугольную секцию бассейна глубиной 5 метров.

Шоу The Beatles LOVE, на протяжении которого зрители слышат более 130 песен легендарной группы, — обладатель 3 статуэток Grammy.

На каждом шоу JOYA подают 194 изысканных ужина из 3 блюд, которые готовят 20 шеф-поваров, и еще примерно 200 бутылок шампанского.

Большой купол вмещает примерно 2 500 зрителей. Он состоит из 18 фрагментов огнестойкого винилового полотна, а собирают его во французском городе Бордо специалисты компании Voileries du Sud-Ouest, специализирующейся на производстве таких сооружений. Вес полотна большого купола составляет более 5 000 кг.

А если вы были на выступлениях Cirque du Soleil, какие впечатления получили? Или обычный цирк с клоунами и животными вам нравится больше?