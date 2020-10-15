20+ фактов о бесподобном Оскаре Уайльде, у которого на любой случай был готов остроумный ответ

Первые полгода Уайльд провел в тюрьмах для совершивших особо тяжкие преступления, остальные полтора — в тюрьме в Рединге. Заключение полностью сломило талантливого писателя. Тяжелые условия и плохое питание ослабили его физически, он страдал от голода, болезней и бессонницы. Надзиратель не любил его и сурово наказывал за малейшие провинности. Однажды Оскар упал в часовне и повредил барабанную перепонку. Эта травма впоследствии стала причиной его смерти.

Почти все друзья отвернулись от Уайльда. Дуглас ни разу не навестил его. Все это время юноша жил за границей, продавая подаренные Оскаром вещи. Он даже в открытую написал: «Когда вы не на пьедестале, вы никому не интересны». Жена Уайльда, несмотря на требования родственников, не стала разводиться и 2 раза приезжала к мужу в тюрьму.