20+ фактов о бесподобном Оскаре Уайльде, у которого на любой случай был готов остроумный ответ
Оскар Уайльд — один из популярнейших английских писателей, известный большинству своими хлесткими высказываниями и нашумевшим романом «Портрет Дориана Грея». Его пьесы до сих пор с успехом ставят по всему миру, а произведения разбирают на цитаты. Уайльд считал, что красота стоит выше всего остального, и отказывался жить по средствам и вести себя скоромно, до самой смерти отстаивая право на индивидуальность.
Редакция AdMe.ru решила с головой погрузиться в биографию великого литератора, которого граждане Великобритании считают остроумнейшим соотечественником на все времена.
Оскар Уайльд в детстве. В то время было принято одевать в платья детей обоих полов.
- Оскар Уайльд родился 16 октября 1854 года в Дублине. Его отец, Уильям Уайльд, был известным в Ирландии специалистом по болезням уха. Помимо этого он писал книги, посвященные ирландской археологии и фольклору, и открыл бесплатный медицинский пункт для бедняков.
- Мать Оскара, Джейн Франческа Уайльд, писала стихи и была женщиной своеобразной. Она чувствовала, что рождена для чего-то великого, и не скрывала этого. Оскар и сам ощущал нечто подобное. Вслед за ней он полюбил подправлять действительность, и даже в свидетельстве о браке указал неверную дату рождения, снизив свой возраст на 2 года.
- У Оскара были младшая сестренка Изола, которая в 10 лет умерла от менингита, и старший брат Уильям. Мальчики росли похожими: оба склонны к полноте и лениво-томны. Оскару это очень не нравилось, он даже как-то заплатил брату, чтобы тот отпустил бородку и тем самым усилил различие между ними.
- До 9 лет будущий писатель обучался дома и быстро освоил французский и немецкий языки. Затем он поступил в Королевскую школу Портора, где прославился своим талантом остроумно пародировать школьные события и давать всем прозвища. Он прослыл вундеркиндом благодаря способности излагать сюжет 3-томного романа, за полчаса пролистав его. После часа чтения он мог пересказать отдельные сцены и важные диалоги. Перед экзаменами Оскар ничего не зубрил, а обязательную литературу читал ради удовольствия. Школу он окончил с золотой медалью.
- В Тринити-колледже Уайльд с блеском раскрыл свои способности к изучению древних языков. В это время он начал интересоваться эстетизмом (движением, представители которого считали, что красота стоит выше всего, даже морали). Тогда же постепенно формировались его оригинальный стиль в одежде и самоирония, ставшая впоследствии его визитной карточкой.
- В 1874 году Уайльд поступил в Колледж Магдалины в Оксфорде, где старался перещеголять всех. Покупал твидовые костюмы в клетку крупнее, чем у его однокурсников, красовался в шляпах с загнутыми краями, которые носил набекрень. Однажды Оскар даже сшил себе пиджак, который ему приснился. Пиджак отливал то бронзовым цветом, то красным, а со спины напоминал виолончель. Это была 1-я стадия революции Уайльда в одежде.
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Еще в школе Оскар полюбил носить алые и лиловые рубашки, и вместо обычных, как у других учеников, книжек ему непременно хотелось иметь изысканные крупноформатные издания. В Оксфорде же Уайльд начал придавать одежде еще большее значение. Даже как-то заявил, что, окажись он один на необитаемом острове, все равно каждый вечер переодевался бы к ужину.
- Оскар отращивал длинные волосы, презирал мужские виды спорта, хотя иногда боксировал, и украшал свои комнаты павлиньими перьями, лилиями, подсолнухами и предметами искусства. Он ярко одевался, держался манерно, и за это одни считали его чокнутым, а кое-кто и презирал. Однажды одногруппники, которые не любили Уайльда, схватили его, поволокли по высокому холму и только на вершине отпустили. Но Оскар блестяще вышел из этого глупого положения. Он встал, отряхнул с себя пыль и сказал: «Вид с этого холма поистине очаровательный».
- За его напускной эстетской мягкотелостью скрывалась сила. Как-то раз 4 студента решили поколотить Уайльда и заодно разгромить его жилище. Но их ждал сюрприз: 1-го же нападающего он вышвырнул вон, 2-го поколотил сам, 3-го спустил с лестницы, а 4-го, верзилу, схватил, отвел к себе в квартиру и затолкал под первую попавшуюся мебель.
- Закончив обучение, Оскар поселился в Лондоне. Благодаря своим хлестким высказываниям и манере поведения он быстро влился в общество. Уайльд стал желанным гостем в любом салоне: каждый мечтал о встрече с этим «ирландским остроумцем».
- На одном из вечеров писатель познакомился с Лилли Лэнгтри, которая впоследствии стала известной актрисой (не без усилий Оскара). Хотя она была замужем, Уайльд посвящал ей стихи, старался проводить в ее обществе как можно больше времени. Как-то раз Уайльд до утра прождал, когда его пассия вернется домой из гостей, и ее муж чуть не споткнулся об него на ступеньках, не заметив в темноте.
Лилли Лэнгтри.
- Стремясь к признанию и известности, Уайльд согласился читать лекции об эстетизме и отправился в турне, ставшее впоследствии знаменитым. По прибытии на таможню он объявил, что ему «нечего декларировать, кроме своей гениальности».
- Первая лекция прошла на ура, зрители горячо аплодировали автору. Но не все его выступления принимались так хорошо. Пресса была настроена довольно враждебно, а с ней и многие местные жители. На Уолл-стрит Уайльду даже пришлось убегать от служащих.
- Писателю довелось выступить и перед рудокопами, которые очень хорошо его встретили. Когда Оскара потом спрашивали, правда ли, что горняки — народ прямой и грубый, он ответил: «Прямой — да, но не грубый. По сравнению с людьми, которых я встречал в больших городах, они как раз отличаются утонченностью и воспитанностью».
- Вернувшись на родину, Уайльд встретил Констанс Ллойд, дочь известного ирландского адвоката, и женился на ней. На вопрос о том, почему он в нее влюбился, Оскар ответил: «Она так мало говорит».
- Уайльд вызывающе одевался и заставлял и жену носить провокационные наряды, для чего часто нужна была недюжинная смелость. Однажды Констанс пришлось идти на прием в платье из обвисшего белого муслина и ярко-желтых с белым чулках. Хозяйка праздника потом записала в дневнике, что наряд Констанс был настоящей безвкусицей, а саму ее нашла робкой и скучной.
- Со временем Уайльд стал охладевать к жене. Когда она забеременела, даже появились слухи, что он начал испытывать к ней отвращение. Ему приписывают такие слова: «Когда я женился, моя невеста была очаровательной девушкой, белой и стройной, как лилия. Прошел год — и эта краса нежного цветка поблекла; моя жена стала тяжелой, вялой, бесформенной».
- Тем не менее у них родились 2 сына, Сирил и Вивиан, для которых Оскар сочинял сказки. Чуть позже он записал их и издал сборниками. В это же время он стал редактором журнала «Женский мир», в который добавил серьезные статьи о воспитании детей, культуре и политике.
Уайльд с женой Констанс и сыном Сирилом.
- После поездки в Америку Уайльд отказался от своих прежних костюмов. От джентльмена с длинными волосами, расхаживающего по Пикадилли с подсолнухом в руке, почти ничего не осталось. По этому случаю в газете «Панч» даже вышло шутливое объявление: «Продается большой запас увядших лилий, поникших подсолнухов и потрепанных павлиньих перьев, несколько длинноволосых париков, собрание малопонятных стихов и коллекция невообразимых картин».
- Уайльд решил отказаться от длинных волос и подстричься по древнеримскому образцу. А чтобы парикмахер точно понял, какая прическа ему нужна, писатель специально отвез того в Лувр и показал римский мраморный бюст.
- В 1890 году Уайльд издал свой роман «Портрет Дориана Грея», который принес ему сногсшибательный успех и заодно обвинение в безнравственности. Оскар написал более 10 открытых писем в редакции британских газет и журналов, объясняя, что искусство не зависит от морали. Через год роман вышел с многочисленными дополнениями и шедевральным предисловием автора.
- 1891–1895-й — годы головокружительной славы Уайльда. Одну за другой он пишет пьесы «Саломея», «Веер леди Уиндермир», «Идеальный муж», «Как важно быть серьезным» и становится самым популярным человеком в Лондоне. Газеты называли его лучшим из современных драматургов и отмечали совершенство его стиля и оригинальность.
Постановка спектакля «Веер леди Уиндермир» в Королевском театре по одноименной пьесе Оскара Уайльда, 1945 год.
- В 1891 году Уайльд познакомился с лордом Альфредом Дугласом, привлекательным и избалованным юношей. Эта встреча вскоре обернется главной трагедией его жизни. Оскар не на шутку увлекся Бози, как называли Альфреда, ни в чем не мог ему отказать, потакая всем его прихотям. Жену писателя стали беспокоить чудовищные траты и периодические исчезновения Оскара, но он уверял ее, что все это ему необходимо, чтобы писать.
- Дуглас же не желал скрывать свою связь с блистательным Уайльдом и требовал встреч у всех на виду. Они не раз ездили вместе за границу. Вскоре об их отношениях узнал отец юноши. Оскара обвинили в непристойном поведении и осудили на 2 года каторжных работ.
Оскар Уайльд и Альфред (Бози) Дуглас.
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Первые полгода Уайльд провел в тюрьмах для совершивших особо тяжкие преступления, остальные полтора — в тюрьме в Рединге. Заключение полностью сломило талантливого писателя. Тяжелые условия и плохое питание ослабили его физически, он страдал от голода, болезней и бессонницы. Надзиратель не любил его и сурово наказывал за малейшие провинности. Однажды Оскар упал в часовне и повредил барабанную перепонку. Эта травма впоследствии стала причиной его смерти.
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Почти все друзья отвернулись от Уайльда. Дуглас ни разу не навестил его. Все это время юноша жил за границей, продавая подаренные Оскаром вещи. Он даже в открытую написал: «Когда вы не на пьедестале, вы никому не интересны». Жена Уайльда, несмотря на требования родственников, не стала разводиться и 2 раза приезжала к мужу в тюрьму.
Оскар Уайльд за границей после освобождения из заключения.
- После освобождения в 1897 году Оскар переехал во Францию. Он был нищим и жил на деньги, которые присылала жена. Она отказывалась с ним встречаться, зато приехал Бози. Позднее Уайльд напишет с сожалением: «Он вообразил, будто я в состоянии добывать деньги для нас обоих. Я действительно добыл 120 фунтов. На них Бози жил, не зная забот. Но когда я потребовал с него его долю, он тут же сделался ужасен, зол, низок и скуп во всем, что не касалось его собственных удовольствий, и, когда мои деньги кончились, уехал».
- Во Франции Уайльд взял имя Себастьян Мельмот и написал знаменитую поэму «Баллада Редингской тюрьмы». Также он опубликовал несколько статей с предложениями по улучшению условий жизни заключенных, некоторые из его идей были воплощены в жизнь.
- Оскар Уайльд скончался во Франции 30 ноября 1900 года от острого менингита. Его похоронили в Париже, установив на могиле крылатого сфинкса в честь его произведения «Сфинкс». Со временем в городе стала ходить легенда, согласно которой каждый, кто поцелует этого сфинкса, найдет любовь и никогда ее не потеряет. Надгробье прославленного писателя так густо покрылось следами помады, что во избежание повреждения памятника 30 ноября 2011 года его обнесли защитным ограждением.
А как вы относитесь к творчеству Оскара Уайльда? Какие его произведения читали?