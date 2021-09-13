20+ фактов о балерине Матильде Кшесинской, которая божественно танцевала и сводила с ума мужчин, будучи далеко не красавицей

Гений русского балета Матильда Кшесинская прожила довольно насыщенную личную и творческую жизнь. В нее были влюблены одни из влиятельных мужчин страны, ей аплодировали миллионы поклонников по всему миру. После кончины Матильды Феликсовны о ней начали выпускать книги и снимать фильмы, ведь ее личность и сегодня будоражит сознание людей.

Мы в AdMe.ru неравнодушны к талантливым и трудолюбивым людям. Именно такой и была эта прославленная танцовщица, которую хорошо знают не только у нас, но и за рубежом.

Кажется, что еще перед рождением Матильды, или как ее ласково называли, Мали, ей уже было предначертано красоваться на сцене. Ведь ее дед был скрипачом и певцом, отец Феликс Кшесинский — артистом балета, некоторое время танцевала и ее мать Юлия Доминская.

Матильда появилась на свет 19 августа 1878 года, помимо нее в семье воспитывалось 7 детей: 5 от предыдущего брака Юлии с танцовщиком Леде и 3 от брака с Кшесинским. В своих дневниках Матильда записала: «Детство мое было очень счастливое и радостное. Мои родители очень любили своих детей и жили для них».

Родители — Феликс Кшесинский и Юлия Доминская.

Страсть к танцам у Матильды пробудилась в возрасте 3 лет. Тогда отец начал брать малышку с собой в Большой театр. А уже в 9 лет ей досталась роль в балете «Дон Кихот».

Судьбоносное знакомство девушки с будущим императором Николаем Александровичем состоялось на выпускном вечере после окончания Императорского театрального училища. На тот момент ей было 17, а наследнику-цесаревичу — 21. Отец Николая захотел лично познакомиться с молодым дарованием, так что в тот день он протянул ей руку и сказал: «Будьте украшением и славою нашего балета». А потом усадил Матильду и Николая вместе со словами: «Смотрите только не флиртуйте слишком».

«— Вы, наверное, из таких кружек дома не пьете? Этот простой вопрос, такой пустячный, остался у меня в памяти. Так завязался мой разговор с Наследником. Я не помню, о чем мы говорили, но я сразу влюбилась в Наследника. Как сейчас, вижу его голубые глаза с таким добрым выражением. Я перестала смотреть на него только как на Наследника, я забывала об этом, все было как сон». Матильда Кшесинская

Наследник был настолько без ума от своей возлюбленной, что покупал ей подарки из специально выделенного для этого фонда. Узнав о романе своего сына с начинающей балериной, мать Николая запретила Феликсу Кшесинскому принимать его дома. Влюбленные стали видеться в карете, стоявшей в переулке.

Вскоре Матильда заговорила с отцом о своем переезде. Он был в сомнениях, так как съезжать незамужней девушке было неприлично, да и сам роман не имел будущего. Однако он разрешил ей сменить место жительства, но только вместе со старшей сестрой. Так, при финансовой поддержке Николая она сняла дом, в котором они и жили.

В 1894 году состоялась помолвка между Николаем и Алисой Гессен-Дармштадтской. Последнее свидание Николая и Матильды прошло «на Волконском шоссе, у стоявшего на обочине сарая с сеном». Там будущий император разрешил ей продолжать обращаться к нему на ты и пообещал прийти на помощь в любой сложной ситуации.

Матильда Кшесинская частенько козыряла своей приближенностью к Николаю. Однажды, когда ее не допустили к парадному балету Большого театра, посвященному коронации, она написала жалобу в высшие инстанции. Ее пропустили, а сама она написала: «Моя честь была восстановлена, и я была счастлива, так как я знала, что это Ники лично для меня сделал». А однажды она отказалась облачиться в некий костюм, ей выписали штраф. Она оскорбилась и написала царю, который постановил отменить штраф, а директор театра подал в отставку.

После расставания с Матильдой Николай поручил своему двоюродному дяде Сергею Михайловичу присматривать за ней. Позднее он стал не только ее покровителем, но и любимым человеком. После прекращения отношений с Матильдой он так и не женился, а в момент кончины держал в руке медальон с портретом возлюбленной.

«В моем горе и отчаянии я не осталась одинокой. Великий князь Сергей Михайлович остался при мне и поддержал меня. Никогда я не испытывала к нему чувства, которые можно было бы сравнить с моим чувством к Ники, но всем своим отношением он завоевал мое сердце, и я искренне его полюбила». Матильда Кшесинская

На сцене Мариинского театра она выступала как Кшесинская 2-я, 1-й была ее старшая сестра Юлия. Там Матильда показывала свое мастерство с момента окончания училища (с 1890 года) и до 1917 года. Еще будучи ученицей училища, она сомневалась в правильности выбранного пути и даже подумывала бросить занятия, но, увидев танец итальянской балерины Вирджинии Цукки, поняла, к чему следует стремиться.

У нее был низкий рост (153 см), крепкое телосложение, мускулистые ноги и маленькая головка. Но она преображалась, когда просто улыбалась.

Низкий рост позволил ей осуществлять самые сложные танцевальные па. Кстати, она стала первой русской балериной, которой было под силу исполнить 32 фуэте подряд. Матильда известна и тем, что постоянно укорачивала свои танцевальные костюмы. Ее выводило из себя, что длинные подолы просто-напросто мешают ей делать технически сложные па. Она проявляла спортивный характер не только в работе, но и в жизни.

В 1896 году ей присвоили статус примы-балерины императорских театров. Девушка сразу же выдвинула условие, что будет танцевать лишь 3 месяца в году, а такого себе еще никто не мог позволить. Она же стала инициатором повышения зарплаты ведущим артистам.

Спустя 10 лет служения в Мариинке Матильда Феликсовна устроила бенефис. Хотя по правилам его можно было проводить лишь после 20 лет службы. По окончании представления гостей ожидал торжественный ужин, на котором балерина завязала судьбоносное знакомство с двоюродным братом Николая Александровича Андреем Владимировичем, который был младше ее на 6 лет. В 1901 году они двинулись в путешествие по Европе, а уже на обратном пути балерина поняла, что беременна.

Она выходила на сцену до тех пор, пока удавалось скрывать свое интересное положение. Позднее взяла под покровительство только что закончившую училище Тамару Карсавину, передала ей все свои партии и обучала молодую артистку вплоть до рождения сына Владимира в 1902 году.

Спустя 2 месяца после родов Кшесинская вновь вышла на сцену, а в 1904 году по собственному желанию уволилась из Мариинского театра. Но все же у нее сохранилось право показывать разовые представления, гонорары за которые были весьма высоки. Сначала она получала по 500 рублей за выступление, позже — 750.

У нее было множество драгоценностей. Настолько много, что магазин «Фаберже», когда она была с гастролями в Лондоне, вызвался переправить ее ценности в особый сейф. Каждой вещи присваивался номер. Перед спектаклями балерина называла агенту необходимый номер, и он доставлял ей нужное украшение. В Лондоне ее сопровождали полицейские, которые не спускали глаз с драгоценностей Кшесинской на различных мероприятиях.

Когда ей было 44, она влюбилась в своего партнера — 23-летнего танцора Петра Владимирова. Андрей Владимирович даже вызвал его на поединок, на котором повредил красавцу нос. В результате чего тому пришлось делать пластическую операцию.

«В течение месяца, предшествующего ее появлению на сцене, Кшесинская все свое время отдавала работе — усиленно тренировалась часами, никуда не выезжала и никого не принимала, ложилась спать в десять вечера, каждое утро взвешивалась, всегда готовая ограничить себя в еде, хотя ее диета и без того была достаточно строгой. Перед спектаклем она оставалась в постели двадцать четыре часа, лишь в полдень съедала легкий завтрак. В шесть часов она была уже в театре, чтобы иметь в своем распоряжении два часа для экзерсиса и грима. Как-то вечером я разминалась на сцене одновременно с Кшесинской и обратила внимание на то, как лихорадочно блестят ее глаза.— О! Я просто целый день умираю от жажды, но не буду пить до выступления, — ответила на мой вопрос она». Тамара Карсавина

Примерно в 1914–1917 годах она создала 2 госпиталя и давала представления для раненых. В 1917 году балерина с сыном покинула Петербург, уехав в Кисловодск к возлюбленному Андрею Владимировичу, а затем семейство обосновалось во Франции. Там Матильда вышла замуж за любимого мужчину и одновременно с этим обрела титул светлейшей княгини Романовской-Красинской.

В 1929 году в Париже открыла балетную школу, которая стала ее единственным источником дохода. В этом учебном заведении постигали азы балета дочери Федора Шаляпина — Марина и Дарья. Кшесинская не оставила преподавание, даже когда у нее начался артрит и ей приходилось ходить с тростью. На уроках Матильда Феликсовна всегда вела себя тактично и никогда не повышала голос на своих учениц.

Последнее выступление Кшесинской состоялось в лондонском Конвент-Гардене в 1936 году. Тогда танцовщице было 64 года. Публику настолько потрясло увиденное действо, что ее вызывали на бис 18 раз.

В 1956 скончался ее горячо любимый супруг, с которым балерина прожила в браке 35 лет. Вспоминая то время, она написала: «С кончиною Андрея кончилась сказка, какой была моя жизнь. <...> У него была светлая душа и доброе сердце».

После того как из жизни ушел муж, Матильда Феликсовна замкнулась в себе и практически никуда не ходила. В 1958 году она посетила гастрольное представление Большого театра в Париже, которое оказало на нее сильное впечатление: «Несмотря на то, что после смерти мужа я нигде не бывала и проводила все время в студии или дома, по такому случаю я решила нарушить это правило и поехала в Оперу. На спектакле я плакала от счастья... Это был все тот же балет, что и сорок лет назад!»

Примерно в последние 10 лет жизни у Матильды Феликсовны возникли трудности с оплатой арендуемого жилья. Однако хозяева входили в ее положение и не требовали денег. Поддерживал ее в материальном плане племянник супруга Владимир Кириллович, который иногда присылал денежные средства.

Можно сказать, что на закате жизни она была затворницей и редко покидала свою комнату. Лишь иногда сын вывозил ее на инвалидной коляске подышать свежим воздухом в саду.

Матильда Кшесинская с сыном Владимиром.

Прославленная балерина скончалась в Париже в 1971 году, не дожив несколько месяцев до столетнего юбилея. Кстати, ее дед прожил 106 лет, а сестра Юлия — 103 года. На церемонии прощания присутствовало несколько сотен человек, в том числе ее ученики, а также близкий друг Серж Лифарь.