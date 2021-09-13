20+ фактов о балерине Матильде Кшесинской, которая божественно танцевала и сводила с ума мужчин, будучи далеко не красавицей
Гений русского балета Матильда Кшесинская прожила довольно насыщенную личную и творческую жизнь. В нее были влюблены одни из влиятельных мужчин страны, ей аплодировали миллионы поклонников по всему миру. После кончины Матильды Феликсовны о ней начали выпускать книги и снимать фильмы, ведь ее личность и сегодня будоражит сознание людей.
Мы в AdMe.ru неравнодушны к талантливым и трудолюбивым людям. Именно такой и была эта прославленная танцовщица, которую хорошо знают не только у нас, но и за рубежом.
- Кажется, что еще перед рождением Матильды, или как ее ласково называли, Мали, ей уже было предначертано красоваться на сцене. Ведь ее дед был скрипачом и певцом, отец Феликс Кшесинский — артистом балета, некоторое время танцевала и ее мать Юлия Доминская.
- Матильда появилась на свет 19 августа 1878 года, помимо нее в семье воспитывалось 7 детей: 5 от предыдущего брака Юлии с танцовщиком Леде и 3 от брака с Кшесинским. В своих дневниках Матильда записала: «Детство мое было очень счастливое и радостное. Мои родители очень любили своих детей и жили для них».
Родители — Феликс Кшесинский и Юлия Доминская.
- Страсть к танцам у Матильды пробудилась в возрасте 3 лет. Тогда отец начал брать малышку с собой в Большой театр. А уже в 9 лет ей досталась роль в балете «Дон Кихот».
- Судьбоносное знакомство девушки с будущим императором Николаем Александровичем состоялось на выпускном вечере после окончания Императорского театрального училища. На тот момент ей было 17, а наследнику-цесаревичу — 21. Отец Николая захотел лично познакомиться с молодым дарованием, так что в тот день он протянул ей руку и сказал: «Будьте украшением и славою нашего балета». А потом усадил Матильду и Николая вместе со словами: «Смотрите только не флиртуйте слишком».
- Наследник был настолько без ума от своей возлюбленной, что покупал ей подарки из специально выделенного для этого фонда. Узнав о романе своего сына с начинающей балериной, мать Николая запретила Феликсу Кшесинскому принимать его дома. Влюбленные стали видеться в карете, стоявшей в переулке.
- Вскоре Матильда заговорила с отцом о своем переезде. Он был в сомнениях, так как съезжать незамужней девушке было неприлично, да и сам роман не имел будущего. Однако он разрешил ей сменить место жительства, но только вместе со старшей сестрой. Так, при финансовой поддержке Николая она сняла дом, в котором они и жили.
- В 1894 году состоялась помолвка между Николаем и Алисой Гессен-Дармштадтской. Последнее свидание Николая и Матильды прошло «на Волконском шоссе, у стоявшего на обочине сарая с сеном». Там будущий император разрешил ей продолжать обращаться к нему на ты и пообещал прийти на помощь в любой сложной ситуации.
- Матильда Кшесинская частенько козыряла своей приближенностью к Николаю. Однажды, когда ее не допустили к парадному балету Большого театра, посвященному коронации, она написала жалобу в высшие инстанции. Ее пропустили, а сама она написала: «Моя честь была восстановлена, и я была счастлива, так как я знала, что это Ники лично для меня сделал». А однажды она отказалась облачиться в некий костюм, ей выписали штраф. Она оскорбилась и написала царю, который постановил отменить штраф, а директор театра подал в отставку.
- После расставания с Матильдой Николай поручил своему двоюродному дяде Сергею Михайловичу присматривать за ней. Позднее он стал не только ее покровителем, но и любимым человеком. После прекращения отношений с Матильдой он так и не женился, а в момент кончины держал в руке медальон с портретом возлюбленной.
- На сцене Мариинского театра она выступала как Кшесинская 2-я, 1-й была ее старшая сестра Юлия. Там Матильда показывала свое мастерство с момента окончания училища (с 1890 года) и до 1917 года. Еще будучи ученицей училища, она сомневалась в правильности выбранного пути и даже подумывала бросить занятия, но, увидев танец итальянской балерины Вирджинии Цукки, поняла, к чему следует стремиться.
- У нее был низкий рост (153 см), крепкое телосложение, мускулистые ноги и маленькая головка. Но она преображалась, когда просто улыбалась.
- Низкий рост позволил ей осуществлять самые сложные танцевальные па. Кстати, она стала первой русской балериной, которой было под силу исполнить 32 фуэте подряд. Матильда известна и тем, что постоянно укорачивала свои танцевальные костюмы. Ее выводило из себя, что длинные подолы просто-напросто мешают ей делать технически сложные па. Она проявляла спортивный характер не только в работе, но и в жизни.
- В 1896 году ей присвоили статус примы-балерины императорских театров. Девушка сразу же выдвинула условие, что будет танцевать лишь 3 месяца в году, а такого себе еще никто не мог позволить. Она же стала инициатором повышения зарплаты ведущим артистам.
- Спустя 10 лет служения в Мариинке Матильда Феликсовна устроила бенефис. Хотя по правилам его можно было проводить лишь после 20 лет службы. По окончании представления гостей ожидал торжественный ужин, на котором балерина завязала судьбоносное знакомство с двоюродным братом Николая Александровича Андреем Владимировичем, который был младше ее на 6 лет. В 1901 году они двинулись в путешествие по Европе, а уже на обратном пути балерина поняла, что беременна.
- Она выходила на сцену до тех пор, пока удавалось скрывать свое интересное положение. Позднее взяла под покровительство только что закончившую училище Тамару Карсавину, передала ей все свои партии и обучала молодую артистку вплоть до рождения сына Владимира в 1902 году.
- Спустя 2 месяца после родов Кшесинская вновь вышла на сцену, а в 1904 году по собственному желанию уволилась из Мариинского театра. Но все же у нее сохранилось право показывать разовые представления, гонорары за которые были весьма высоки. Сначала она получала по 500 рублей за выступление, позже — 750.
- У нее было множество драгоценностей. Настолько много, что магазин «Фаберже», когда она была с гастролями в Лондоне, вызвался переправить ее ценности в особый сейф. Каждой вещи присваивался номер. Перед спектаклями балерина называла агенту необходимый номер, и он доставлял ей нужное украшение. В Лондоне ее сопровождали полицейские, которые не спускали глаз с драгоценностей Кшесинской на различных мероприятиях.
- Когда ей было 44, она влюбилась в своего партнера — 23-летнего танцора Петра Владимирова. Андрей Владимирович даже вызвал его на поединок, на котором повредил красавцу нос. В результате чего тому пришлось делать пластическую операцию.
- Примерно в 1914–1917 годах она создала 2 госпиталя и давала представления для раненых. В 1917 году балерина с сыном покинула Петербург, уехав в Кисловодск к возлюбленному Андрею Владимировичу, а затем семейство обосновалось во Франции. Там Матильда вышла замуж за любимого мужчину и одновременно с этим обрела титул светлейшей княгини Романовской-Красинской.
- В 1929 году в Париже открыла балетную школу, которая стала ее единственным источником дохода. В этом учебном заведении постигали азы балета дочери Федора Шаляпина — Марина и Дарья. Кшесинская не оставила преподавание, даже когда у нее начался артрит и ей приходилось ходить с тростью. На уроках Матильда Феликсовна всегда вела себя тактично и никогда не повышала голос на своих учениц.
- Последнее выступление Кшесинской состоялось в лондонском Конвент-Гардене в 1936 году. Тогда танцовщице было 64 года. Публику настолько потрясло увиденное действо, что ее вызывали на бис 18 раз.
- В 1956 скончался ее горячо любимый супруг, с которым балерина прожила в браке 35 лет. Вспоминая то время, она написала: «С кончиною Андрея кончилась сказка, какой была моя жизнь. <...> У него была светлая душа и доброе сердце».
- После того как из жизни ушел муж, Матильда Феликсовна замкнулась в себе и практически никуда не ходила. В 1958 году она посетила гастрольное представление Большого театра в Париже, которое оказало на нее сильное впечатление: «Несмотря на то, что после смерти мужа я нигде не бывала и проводила все время в студии или дома, по такому случаю я решила нарушить это правило и поехала в Оперу. На спектакле я плакала от счастья... Это был все тот же балет, что и сорок лет назад!»
- Примерно в последние 10 лет жизни у Матильды Феликсовны возникли трудности с оплатой арендуемого жилья. Однако хозяева входили в ее положение и не требовали денег. Поддерживал ее в материальном плане племянник супруга Владимир Кириллович, который иногда присылал денежные средства.
- Можно сказать, что на закате жизни она была затворницей и редко покидала свою комнату. Лишь иногда сын вывозил ее на инвалидной коляске подышать свежим воздухом в саду.
Матильда Кшесинская с сыном Владимиром.
- Прославленная балерина скончалась в Париже в 1971 году, не дожив несколько месяцев до столетнего юбилея. Кстати, ее дед прожил 106 лет, а сестра Юлия — 103 года. На церемонии прощания присутствовало несколько сотен человек, в том числе ее ученики, а также близкий друг Серж Лифарь.
Может быть, вы читали дневники Матильды Феликсовны или смотрели документальные фильмы о ней? Если да, то не поделитесь ли с нами фактами, которые вас впечатлили более всего?