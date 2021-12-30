20+ фактов о балах дебютанток, которые для девушек были важнее собственной свадьбы

Балы дебютанток появились в Британии в конце XVIII века. Это был способ для знатных семей представить дочерей высшему обществу и подобрать им достойную партию — желательно из числа более состоятельных мужчин. Ведь брак был единственно возможной карьерой для девушек из аристократических семей.

Традиция представлять юных богатых наследниц на светских раутах сохранилась по сей день. Мы в AdMe.ru решили узнать о ней поподробнее и откопали много занятных и откровенно неоднозначных фактов.

Двойняшки-дебютантки перед представлением при дворе. 1935 год.

Первый бал дебютанток состоялся в 1780 году: король Георг III устроил праздник в честь дня рождения своей жены королевы Шарлотты. Юные девушки в белых платьях, напоминающих свадебные, приветствовали Ее Величество реверансом. Впоследствии мероприятие продолжило носить имя его основательницы.

На протяжении веков возраст дебютанток менялся, но обычно участвовали девушки в возрасте 16–18 лет. Подготовка к балу начиналась за несколько месяцев. Девушки обучались в специальной школе, штудируя иностранные языки и совершенствуя танцевальное мастерство, свои манеры и, самое главное, реверанс, в котором они должны будут присесть перед королевой.

Дебютанток представляют при дворе, 1860 год.

Жизнь дебютанток не ограничивалась только балом королевы Шарлотты. Как только начинался сезон, мероприятия следовали одно за другим: это и обеды, и чаепития, и собственно балы. Даты этих событий должны были быть выбраны тщательно, чтобы одно не наложилось на другое. В середине лета подходил к концу лондонский сезон, а осенью начинался шотландский, в котором принимали участие уже не все дебютантки. Те, кто приезжал в Лондон из-за рубежа, могли вернуться домой вскоре после представления при дворе. Для тех, кто участвовал в мероприятиях в течение всего сезона — с марта по октябрь, — почти постоянно проводились светские мероприятия, а также предоставлялась возможность завести новых друзей и познакомиться с потенциальными мужьями.

Каждой дебютантке на сезон было необходимо приобрести минимум 6 платьев, одно из которых должно было быть белым для бала королевы Шарлотты в мае. 2 или 3 платья должны были быть длинными и относительно строгими для грандиозных лондонских балов; другие могли быть покороче — для танцев в загородных поместьях. Девушкам также требовалось несколько платьев из шелка или шифона, подходящих для дневных приемов и для празднования дня рождения короля Георга III в Итоне.

В Викторианскую эпоху на бал королевы Шарлотты дебютантка должна была надеть длинное белое придворное платье со шлейфом 10 футов, белую вуаль, головной убор из страусиных перьев и белые перчатки до локтя.

Дебютантка считалась особенно успешной, если она обручилась после первого же сезона, но к XX веку большинство дебютанток участвовали как минимум в 2 сезонах.

Дебютантка готовится предстать перед королем и королевой.

Если изначально дебютантками становились только девушки из знатных семей, то во времена королевы Виктории ситуация изменилась. В руководстве по этикету 1859 года Джеймса Хогга говорилось, что, помимо представителей аристократии, на балу могут быть представлены жены и дочери духовенства, военных и морских офицеров, врачей и адвокатов. Жены и дочери торговцев или мужчин, занимающихся бизнесом (за исключением банкиров), не имеют права на представление.

Впрочем, и для бизнесменов вскоре было сделано исключение. Самые богатые американские наследницы на рубеже XIX–XX веков стремились предстать перед британским королевскими двором, чтобы познакомиться с аристократами, ищущими жен с большим состоянием. Но рекомендовать дебютантку ко двору могла только женщина, сама представленная королевской семье. Иногда обедневшие аристократки за деньги помогали простолюдинкам появиться на балу королевы Шарлотты.

Дебютантка 1957 года, дочь банкира и актрисы.

Традиция проводить приемы, на которых знать представляла свету своих дочерей, разошлась и по британским колониям. Дебютанток представляли вице-королю или губернатору. Строгого дресс-кода на таких мероприятиях не было.

В США до сих пор проводятся как балы дебютанток, так и их разновидность — котильон. Между этими мероприятиями есть разница. В первом случае девушек официально вводят в общество, во втором — подростков обоих полов обучают танцам и этикету. Традиции выпускного школьного бала — это продолжение традиции бала дебютанток.

Отдельные американские города, общины и организации разработали свои собственные традиции знакомства юных девушек с обществом. Демократической версией бала дебютанток стал выпускной бал.

В 1936 году королю Эдуарду VIII не хватило терпения выдержать многочасовую церемонию представления дебютанток. Его Величество попросил своего помощника объявить, что остальные «могут считать себя представленными», и ушел играть в гольф со своей возлюбленной Уоллис Симпсон.

В 1944 году участницам бала пришлось принести с собой еду и напитки из-за нехватки продовольствия.

В 1950-е годы дебютантки уже не скрывали, что не планируют искать себе мужей, вместо этого они хотят учиться в университете, то есть смысла в бале королевы Шарлотты уже не было.

Традицию представлять богатейших наследниц монархам прервала Елизавета II. Она и ее супруг Филипп предпочли узкому кругу знати общение со всеми слоями общества на общественных и благотворительных мероприятиях. В 1958 году бал королевы Шарлотты прошел в Букингемском дворце в последний раз.

В России балов дебютанток как таковых не было. Юных девушек представляли публике на обычных светских раутах. Одна из самых известных дебютанток в русской литературе — Наташа Ростова. Ее наряд Лев Толстой описывает так: белое дымковое платье на розовых шелковых чехлах, с розанами в корсаже. Чаще всего в экранизациях платье Наташи изображают белым, но из текста читается, что оно должно быть слегка розоватым. Как, например, у героини Лили Джеймс в сериале «Война и мир» 2016 года.

Чаще всего дебютанткам Российской империи шили белое платье с розовым или голубым поясом. Прическу украшали маргариткой или розовым бутоном. Украшения были не приняты, максимум — нитка жемчуга на шею, остальное — дурной тон. Яркие цвета и драгоценности оставляли опытным и замужним посетительницам светских раутов. В фильме «Анна Каренина» 2012 года на Кити Щербацкой идеальное для дебютантки платье, а на главной героине в исполнении Киры Найтли — прекрасно подходящее для взрослой гостьи.

Отдельный вид мероприятий, на котором девушек знакомили со светскими раутами, — балы Смольного института. Их можно сравнить с американскими котильонами, ведь целью этих событий было не найти мужа, а научиться бальному этикету.

По свидетельству очевидцев, барышни относились к таким «праздникам» как к тяжелой повинности. Небогатым смолянкам приходилось надевать казенные туфли, которые сваливались с ног во время танцев, и старые разорванные перчатки, выброшенные богатыми подругами. «К несчастью, на балах присутствовало все наше начальство, а посторонних не приглашали, — пишет Елизавета Водовозова. — Институтки танцевали только друг с другом, то есть „шерочка с машерочкой“... Посмеяться, пошутить, затеять какой-нибудь смешной танец или игру на таком балу строго запрещалось. Многие охотно бы не являлись на бал, но наше начальство требовало, чтобы на балу были все без исключения. Эти балы были непроходимой скукой, утешали нас только тем, что после танцев мы получали по два бутерброда с телятиной, несколько мармеладин и по одному пирожному».

Портрет одной из первых учениц Смольного института благородных девиц Екатерины Нелидовой.

В XXI веке в Европе стала возрождаться традиция проводить рауты для юных девушек. Бывшая дебютантка Дженни Халлам-Пил решила воссоздать бал королевы Шарлотты. Для этого она посещала элитные школы Лондона и лично выбирала будущих участниц.

Акцент современного бала сместился с поиска выгодной партии на обучение бизнес-навыкам, этикету и правилам благотворительности. Дебютантки должны либо готовиться к университету, либо быть уже студентками.

Монархи больше не знакомятся с девушками. Официальными устроителями считаются Джон Сеймур, 19-й герцог Сомерсетский, и Юдифь-Роза, герцогиня Сомерсетская, а также принцесса Югославии Катарина и княгиня Ольга Андреевна Романова. Вместо того чтобы делать реверанс королеве, дебютантки приседают перед праздничным тортом. Каждый год одна участница выбирается «Дебютанткой года», она разрезает торт церемониальным мечом.

Дебютантка 2014 года.

В России вот уже 10 лет бал дебютанток проводит журнал Tatler. На нем представляют наследниц самых известных фамилий страны. Для этого события девушки учатся танцевать бальные танцы, посещают изнурительные репетиции, в качестве кавалеров для них нанимают артистов балета Большого театра. Первый бал Tatler в ноябре 2011 года открывал полонез из «Евге­ния Онегина» в исполнении Националь­ного филармонического оркестра Вла­димира Спивакова.

В отличие от мероприятия, проводимого в Лондоне, на вечеринке в Москве не такой жесткий дресс-код. Девушкам не обязательно приходить в белом. Праправнучка балерины Матильды Кшесинской Ксения Севенард в 2021 году дебютировала в черном платье. На примерку наряда барышням порой приходится летать в Италию.

В качестве гостей на балу присутствуют многие селебрити. Например, певец Филипп Киркоров, ведущая и блогер Анастасия Ивлеева, продюсер Яна Рудковская и многие другие.

Как вы считаете, нужны ли сейчас балы дебютанток? Это дань красивой традиции или аттракцион тщеславия?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.