20+ новогодних украшений, посмотрев на которые вы захотите вернуться в детство

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Считается, что традицию устанавливать и украшать елки в канун Нового года ввел Петр I. И сегодня новогодняя красавица в доме, пусть даже искусственная, считается таким же обязательным атрибутом праздника, как мандарины, тазик с оливье и бутерброды с икрой.

Мы в AdMe.ru решили полюбоваться драгоценными елочными игрушками из нашего детства. А в бонусе автор статьи покажет, как он отмечал Новый год 30 лет тому назад.

1. Сундук сокровищ моего детства, который уже ждет своего часа на антресолях

2. Трудно мне было узнать в нем синьора Помидора

3. Любая елка традиционно была со звездой на верхушке

4. Но самым шиком считалась такая звезда, да еще и с подсветкой как на кремлевских башнях

5. Единственная игрушка, которую практически невозможно было разбить. Да и весила она как тазик с оливье

6. Космическая тематика была очень популярна в конце 60-х годов прошлого века

7. В детстве я думал, что это улитка. Но сейчас начал немного сомневаться

8. Каждый год, наряжая елку такими игрушками, папа повторял загадку: «Висит груша, нельзя скушать»

9. Каких животных хотел изобразить художник, мне даже спустя 30 лет не совсем понятно

10. Это сейчас елочные игрушки штампуют с одинаковым рисунком. А раньше каждую расписывали вручную, да еще и покрывали какой-то магической «снежной пудрой»

11. От когда-то большой и дружной семьи Дюймовочек остались лишь 2 сестренки

12. А помните, были в моде такие украшения из фольги, которые хорошо сочетались с суперколючей мишурой?

13. А такими гирляндами и подвесками очень любили украшать не только елки, но и классы в школах

14. Даже у елки были свои собственные бусы, которые мы сначала сами примеряли перед зеркалом

15. Снегурочки моего детства, кажется, уже тогда знали, что такое бодипозитив

16. А так выглядели ненцы из серии «Братские народы»

17. Кажется, это были самые логичные игрушки на новогодней елке

18. Почему-то на елки еще очень любили вешать игрушки в виде овощей и фруктов

19. А помните, были еще такие плоские украшения то ли из фольги, то ли из картона?

20. Часть елочных украшений было принято покрывать святящейся краской

21. Порой даже сами коробки, в которых продавались наборы игрушек, создавали атмосферу праздника

22. И самый последний штрих — качественно «удобрить» елочку дождиком и поставить Деда Мороза и Снегурочку

23. А в конце нужно было обязательно произнести заветные слова «Елочка, гори!» и включить эту гирлянду

24. А вся эта красота обычно держалась на дефицитной подставке или в ведре с песком, щедро украшенном ватой

Бонус: Новый год автора статьи 30 лет назад выглядел так