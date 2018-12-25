20+ эффектных преображений, после которых многим захочется сменить имидж
Парикмахеры любят шутить, что с депрессией нужно идти не к психотерапевту, а за новой стрижкой. И шутки в этой шутке не так уж и много. Смена образа способна помочь справиться с хандрой, избавиться от груза прошлого и начать новый этап в жизни. Провалили экзамен? Состригайте волосы. Завалили проект на работе? Добавьте яркие акценты в прическу. Бросил парень? Идите к парикмахеру!
AdMe.ru вдохновился, разглядывая удивительные преображения волос на просторах интернета, и мы просто не можем не поделиться ими с вами.
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А как часто вы ходите к парикмахеру? Что входит в типичный перечень услуг — банальная стрижка кончиков или смелые эксперименты?