20+ доказательств того, что жизнь в Японии похожа на нашу не больше, чем лето на зиму
В XXI веке многие путешественники стремятся не просто полежать на пляже у моря, а узнать культуру чужой страны, увидеть изнанку жизни народа. Это всегда обещает любопытные открытия, особенно если речь идет о таком самобытном месте, как Япония.
Мы в AdMe.ru не скрываем своей любви к Стране восходящего солнца, и вот 20+ подтверждений того, что Япония — неиссякаемый источник изумления, восторга и замешательства одновременно.
В японских салонах красоты при мытье головы накрывают лицо салфеткой, чтобы не испортить макияж и позволить клиенту расслабиться
Во многих общественных местах нельзя показываться с татуировками. Так, перед походом в фитнес-зал нужно наклеить пластырь, чтобы спрятать тату
«Я сейчас в Японии. Во всех лифтах в моем отеле есть такая штука»
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Это аварийный туалет. © TheSpaghettiJesus / Reddit
В метро есть вагоны только для женщин
«Вот так грузчики поставили мои ботинки, чтобы пол остался чистым»
Японки бережно ухаживают за лицом с юных лет, и особенно за нежной кожей вокруг глаз: они никогда не трут ее, а аккуратно промакивают
Жевательная резинка продается вместе с бумажками, чтобы ее было во что завернуть и выбросить
У коробки для пиццы есть ручка, которая позволяет нести пиццу горизонтально
Токио очень плотно населен, и все чаще строятся «скинни-дома»: узкие и высокие
Питание в японской больнице
Вендинговый автомат, в котором продается даси — традиционный рыбный бульон
Японская белая клубника. На вкус как обычная клубника, только без кислинки
Собак здесь любят и балуют. Часто их наряжают и выгуливают в колясках, как младенцев
Этикетку на бутылке из-под колы можно превратить в бантик, потянув за язычок
Противоугонная система для чемоданов
От большинства японцев не пахнет потом. Поэтому они пользуются в основном дезодорантами-аэрозолями, которые борются с количеством пота, а не с его запахом
На улицах стоят прозрачные общественные туалеты. Стекла становятся матовыми, когда внутрь заходит человек
А это туалет в баре. Когда вы делаете свои дела, голова напротив начинает медленно приближаться, пока не поцелует ваши колени
Японцы не подписывают документы. Вместо этого у них есть инкан — личная печать
Большинство японских ресторанов делают реалистичные муляжи своих блюд из пластика для демонстрации меню
Куртки рабочих снабжены кондиционерами
В библиотеке есть аппарат, который за 30 секунд простерилизует книги
Хотели бы пожить в Японии и увидеть воочию ее уникальную культуру?
Фото на превью Depositphotos.com, Depositphotos.com
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