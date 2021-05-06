20+ доказательств того, что жизнь в Японии похожа на нашу не больше, чем лето на зиму

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В XXI веке многие путешественники стремятся не просто полежать на пляже у моря, а узнать культуру чужой страны, увидеть изнанку жизни народа. Это всегда обещает любопытные открытия, особенно если речь идет о таком самобытном месте, как Япония.

Мы в AdMe.ru не скрываем своей любви к Стране восходящего солнца, и вот 20+ подтверждений того, что Япония — неиссякаемый источник изумления, восторга и замешательства одновременно.

В японских салонах красоты при мытье головы накрывают лицо салфеткой, чтобы не испортить макияж и позволить клиенту расслабиться

Во многих общественных местах нельзя показываться с татуировками. Так, перед походом в фитнес-зал нужно наклеить пластырь, чтобы спрятать тату

«Я сейчас в Японии. Во всех лифтах в моем отеле есть такая штука»

В метро есть вагоны только для женщин

«Вот так грузчики поставили мои ботинки, чтобы пол остался чистым»

Японки бережно ухаживают за лицом с юных лет, и особенно за нежной кожей вокруг глаз: они никогда не трут ее, а аккуратно промакивают

Жевательная резинка продается вместе с бумажками, чтобы ее было во что завернуть и выбросить

У коробки для пиццы есть ручка, которая позволяет нести пиццу горизонтально

Токио очень плотно населен, и все чаще строятся «скинни-дома»: узкие и высокие

Питание в японской больнице

Вендинговый автомат, в котором продается даси — традиционный рыбный бульон

Японская белая клубника. На вкус как обычная клубника, только без кислинки

Собак здесь любят и балуют. Часто их наряжают и выгуливают в колясках, как младенцев

Этикетку на бутылке из-под колы можно превратить в бантик, потянув за язычок

Противоугонная система для чемоданов

От большинства японцев не пахнет потом. Поэтому они пользуются в основном дезодорантами-аэрозолями, которые борются с количеством пота, а не с его запахом

На улицах стоят прозрачные общественные туалеты. Стекла становятся матовыми, когда внутрь заходит человек

А это туалет в баре. Когда вы делаете свои дела, голова напротив начинает медленно приближаться, пока не поцелует ваши колени

Японцы не подписывают документы. Вместо этого у них есть инкан — личная печать

Большинство японских ресторанов делают реалистичные муляжи своих блюд из пластика для демонстрации меню

Куртки рабочих снабжены кондиционерами

В библиотеке есть аппарат, который за 30 секунд простерилизует книги