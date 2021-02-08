20+ доказательств того, что вы не знаете, что такое настоящая зима. В отличие от жителей Якутии
Да, Якутия не ледяная Антарктида. Но самое холодное место в мире, где постоянно живут люди, находится в районе якутского села Оймякон. Существует мнение, что еще якутский город Верхоянск может побороться за это звание, однако именно в Оймяконе установлена памятная стела «Полюс холода». На памятнике в виде термометра запечатлена рекордная температура — минус 71,2 °С. Эти цифры кажутся невероятными, однако местные жители как-то приспособились к климату. И не в последнюю очередь ради лицезрения невероятной красоты.
Мы в AdMe.ru снимаем шляпы перед жителями этого прекрасного, но сурового края. Кстати, лето тоже весьма нестандартная пора в Якутии, в конце статьи вы в этом убедитесь.
Солнечный день в Якутии
В Оймяконе можно услышать «шепот звезд». На морозе человеческое дыхание мгновенно замерзает, и ухо различает его тихий шелест
Северное сияние в Оленекском улусе. Так светло и красиво!
Вот такое сегодня утро. Якутск, Старый город
Город в тумане (не ежик)
Якутия, октябрь 2018-го
Как в сказке...
Первые лучи солнца в Тикси
Глубинка Якутии в —50 °C
Ничего необычного. Лошадь-беспризорница в —47 °C (потеплело)
Многие оставляют заведенные машины на ночь под «Наташей» — портативным гаражом. Кстати, под ним реально теплее
Впечатляющий алмазный карьер
Сегодняшнее утро в Оймяконе
«Якутия встретила меня солнечными —50. С любовью и от души, даже унты пришлось достать»
Собаки греются на теплотрассе
«А к нам на месторождение приходил вот такой коник»
Зимняя рыбалка
Минус 40. Будни
Погода в Якутске
Минус 48. Якутия, Амгинский улус, село Покровка
Нежно-холодная красота
Где-то на Дальнем Востоке
Детская горка
«Попытка сфотографировать не удалась... Куропатка сбежала от меня, как последняя электричка»
Когда шкалы не хватило. Якутия, село Сарылах в Оймяконском районе
Бонус: лето в Якутии
Так выглядит обнажение вечной мерзлоты летом
А в Якутии Дед Мороз даже летом работает!
Суровые якутские комары
Вы хотели бы побывать в этом суровом, но прекрасном месте?