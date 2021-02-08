20+ доказательств того, что вы не знаете, что такое настоящая зима. В отличие от жителей Якутии

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Да, Якутия не ледяная Антарктида. Но самое холодное место в мире, где постоянно живут люди, находится в районе якутского села Оймякон. Существует мнение, что еще якутский город Верхоянск может побороться за это звание, однако именно в Оймяконе установлена памятная стела «Полюс холода». На памятнике в виде термометра запечатлена рекордная температура — минус 71,2 °С. Эти цифры кажутся невероятными, однако местные жители как-то приспособились к климату. И не в последнюю очередь ради лицезрения невероятной красоты.

Мы в AdMe.ru снимаем шляпы перед жителями этого прекрасного, но сурового края. Кстати, лето тоже весьма нестандартная пора в Якутии, в конце статьи вы в этом убедитесь.

Солнечный день в Якутии

В Оймяконе можно услышать «шепот звезд». На морозе человеческое дыхание мгновенно замерзает, и ухо различает его тихий шелест

Северное сияние в Оленекском улусе. Так светло и красиво!

Вот такое сегодня утро. Якутск, Старый город

Город в тумане (не ежик)

Якутия, октябрь 2018-го

Как в сказке...

Первые лучи солнца в Тикси

Глубинка Якутии в —50 °C

Ничего необычного. Лошадь-беспризорница в —47 °C (потеплело)

Многие оставляют заведенные машины на ночь под «Наташей» — портативным гаражом. Кстати, под ним реально теплее

Впечатляющий алмазный карьер

Сегодняшнее утро в Оймяконе

«Якутия встретила меня солнечными —50. С любовью и от души, даже унты пришлось достать»

Собаки греются на теплотрассе

«А к нам на месторождение приходил вот такой коник»

Зимняя рыбалка

Минус 40. Будни

Погода в Якутске

Минус 48. Якутия, Амгинский улус, село Покровка

Нежно-холодная красота

Где-то на Дальнем Востоке

Детская горка

«Попытка сфотографировать не удалась... Куропатка сбежала от меня, как последняя электричка»

Когда шкалы не хватило. Якутия, село Сарылах в Оймяконском районе

Бонус: лето в Якутии

Так выглядит обнажение вечной мерзлоты летом

А в Якутии Дед Мороз даже летом работает!

Суровые якутские комары