20+ примеров того, как неумолимое время меняет мир вокруг нас

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Время летит так быстро, что мы совершенно не обращаем на это внимания. Лишь иногда мы замираем, увидев следы, которые оно оставляет на окружающих нас вещах. От протертого пола до наших старых детских игрушек — все это наглядно показывает, как неумолимо течение жизни.

AdMe.ru покажет вам фото, глядя на которые вы увидите само время.

26. В соборе Святого Петра паломники на протяжении веков прикасались к ноге статуи

25. Скала со временем стерлась от цепи

24. Игральные кубики, которыми очень часто пользовались

23. Заброшенный поезд в Сибири

22. В Великобритании трава местами пожухла, и показались скрытые пейзажи из прошлого

21. Любимая гитара спустя годы

20. У старого пианино износилась педаль от длительного использования

19. Точность работы плотника на примере его молотка после постройки 200 домов

18. Изношенный карабин в Disney World

17. «Моя любимая с детства наволочка и такая же, только новая»

16. «Мой дедушка носил эту монету в кармане 20 лет, до своей смерти»

15. На этот столб 40 лет степлером крепили афиши. Теперь на нем нет живого места!

14. Старый телевизор, на котором очень много играли в Pac-Man

13. Мама и сын спустя 30 лет

12. Призраки метро

11. Мешки с песком за 40 лет стали сплошной скалой

10. Окопы и ямы от снарядов Первой мировой войны

9. След на плитке, оставленный парикмахером за долгие годы

8. Памятник такой старый, что вокруг выросло дерево

7. Спустя время...

6. Аббатство в процессе уборки впервые за десятки лет

5. Тропа, которой пользовались много лет

4. Десять лет вставаний из-за стола

3. Аль Пачино и Роберт Де Ниро в 1974 и 2008 году

2. На первом фото он только открыл глаза, на втором ему около года

1. Любовь, неподвластная времени

Есть ли у вас фотографии или вещи, которые напоминают о том, как быстро бежит время?