20 доказательств того, что принц Гарри готов стать отцом (И составить конкуренцию Дэвиду Бекхэму)
Сложно представить более популярную пару 2018 года, чем герцог и герцогиня Сассекские. За их свадьбой следил весь мир, а на днях было сделано официальное объявление о беременности Меган Маркл. Первенец королевской четы появится на свет весной следующего года, а пока мы предлагаем заглянуть в статью и предположить, каким отцом будет наследник британского престола.
Принцесса Диана была чудесной матерью: чуткая, добрая, с отменным чувством юмора, и за очень короткое время она сумела передать эти качества и сыновьям. Поэтому AdMe.ru не сомневается, что Гарри справится со своими родительскими обязанностями и, возможно, даже затмит многодетного отца — Дэвида Бекхэма.
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Надеемся, что у этой сказочной истории будет не менее яркое продолжение
А вам интересно наблюдать за отношениями Меган и Гарри?
Фото на превью DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP / East News