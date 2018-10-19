20 доказательств того, что принц Гарри готов стать отцом (И составить конкуренцию Дэвиду Бекхэму)

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Сложно представить более популярную пару 2018 года, чем герцог и герцогиня Сассекские. За их свадьбой следил весь мир, а на днях было сделано официальное объявление о беременности Меган Маркл. Первенец королевской четы появится на свет весной следующего года, а пока мы предлагаем заглянуть в статью и предположить, каким отцом будет наследник британского престола.

Принцесса Диана была чудесной матерью: чуткая, добрая, с отменным чувством юмора, и за очень короткое время она сумела передать эти качества и сыновьям. Поэтому AdMe.ru не сомневается, что Гарри справится со своими родительскими обязанностями и, возможно, даже затмит многодетного отца — Дэвида Бекхэма.

Принц Гарри делает пончики для глухих детей в Центре Кананело (Африка)

Приветствие учеников в начальной школе для слепых детей (Масеру)

Принц проверяет детскую площадку во время посещения нового Олимпийского парка (Лондон)

Искренний разговор с победителем премии Inspirational Young Person (награждаются тяжелобольные дети, которые делают мир лучше, несмотря на все трудности)

Умение говорить на одном языке с ребенком — бесценный навык для будущего отца

Принц Гарри помогал восстанавливать школу в Непале после землетрясения. На ночь его приютила местная семья, а эта фотография стала одной из его любимых

Принцы Уильям и Гарри снялись в 8-й части «Звездных войн», где сыграли штурмовиков

А Гарри нашел нового друга

Все по сказке: Золушка теряет туфельку, и ее находит принц

Лондон может спать спокойно: обнаружен новый супергерой

С появлением первенца герцог сможет говорить, что все игрушки — это для ребенка

А еще Гарри любит животных и не может пройти просто так мимо собак

А дети не могут пройти мимо самого Гарри и его бороды

Невозможно удержаться и не пощекотать младенцу пяточки

У этого ребенка выдались незабываемые школьные каникулы

Маленький мальчик объясняет герцогу, как пользоваться спиннером

Люди дарят ему подарки не из-за чувства долга, а по собственному желанию. Гарри умеет принимать все с благодарностью

Принц и маленький мальчик Олли, у которого в 2 года диагностировали редкое заболевание — болезнь Баттена

Теперь он не только дарит радость и счастье другим, но и нашел свое собственное

Надеемся, что у этой сказочной истории будет не менее яркое продолжение