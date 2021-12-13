20+ доказательств того, что на роли плохишей берут лишь красавцев, заставляя нас болеть за силы зла
Если у вас когда-либо возникала симпатия к вымышленным злодеям, то знайте, что у этого явления есть вполне научное объяснение. У себя и у персонажа вы находите общие черты, и подсознательно появляется влечение. Тогда как в реальной жизни таких людей вы можете считать по-настоящему плохими и сторониться их.
Мы в AdMe.ru заметили, что киношники любят подливать масла в огонь, выбирая на роли демонов, преступников и других темных сил самых красивых актеров Голливуда.
Джо Блэк, «Знакомьтесь, Джо Блэк»
Лестат, «Интервью с вампиром»
Персиваль Грейвс, «Фантастические твари и где они обитают»
Билли, «Очень странные дела»
Чарли Стокер, «Порочные игры»
Билли, «Крик»
Кайло Рен, «Звездные войны: Последние джедаи»
Эрик Киллмонгер, «Черная Пантера»
Гастон, «Красавица и Чудовище»
Черная Борода, «Пэн: Путешествие в Нетландию»
Том Реддл, «Гарри Поттер и Тайная комната»
Хан, «Стартрек: Возмездие»
Дракула, «Дракула 2000»
Спайк, «Баффи — истребительница вампиров»
Гарри Озборн, «Новый Человек-паук. Высокое напряжение»
Джокер, «Отряд самоубийц»
Патрик Бэйтман, «Американский психопат»
Аро, «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1»
Пол Спектор, «Крах»
Август Уокер, «Миссия невыполнима: Последствия»
Гарри Озборн, «Человек-паук»
Демон Кроули, «Благие знамения»
А каких киношных злодеев вы считаете самыми привлекательными?
Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
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