20+ доказательств того, что на роли плохишей берут лишь красавцев, заставляя нас болеть за силы зла

Если у вас когда-либо возникала симпатия к вымышленным злодеям, то знайте, что у этого явления есть вполне научное объяснение. У себя и у персонажа вы находите общие черты, и подсознательно появляется влечение. Тогда как в реальной жизни таких людей вы можете считать по-настоящему плохими и сторониться их.

Мы в AdMe.ru заметили, что киношники любят подливать масла в огонь, выбирая на роли демонов, преступников и других темных сил самых красивых актеров Голливуда.

Джо Блэк, «Знакомьтесь, Джо Блэк»

Лестат, «Интервью с вампиром»

Персиваль Грейвс, «Фантастические твари и где они обитают»

Билли, «Очень странные дела»

Чарли Стокер, «Порочные игры»

Билли, «Крик»

Кайло Рен, «Звездные войны: Последние джедаи»

Эрик Киллмонгер, «Черная Пантера»

Гастон, «Красавица и Чудовище»

Черная Борода, «Пэн: Путешествие в Нетландию»

Том Реддл, «Гарри Поттер и Тайная комната»

Хан, «Стартрек: Возмездие»

Дракула, «Дракула 2000»

Спайк, «Баффи — истребительница вампиров»

Гарри Озборн, «Новый Человек-паук. Высокое напряжение»

Джокер, «Отряд самоубийц»

Патрик Бэйтман, «Американский психопат»

Аро, «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1»

Пол Спектор, «Крах»

Август Уокер, «Миссия невыполнима: Последствия»

Гарри Озборн, «Человек-паук»

Демон Кроули, «Благие знамения»

А каких киношных злодеев вы считаете самыми привлекательными?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.