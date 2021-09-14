20+ доказательств того, что королева Елизавета и ее сестра Маргарет всегда обладали безупречным чувством стиля

Весь мир с удовольствием копирует наряды Кейт Миддлтон, Меган Маркл и конечно, леди Дианы. Но многие забывают, что и другие члены королевской семьи могут похвастаться изящным стилем, особенно сама королева Елизавета и ее сестра — принцесса Маргарет. За 70 лет на престоле стиль королевы неоднократно менялся, но каждый ее выход в свет — услада для глаз.

Мы в AdMe.ru восторгаемся стилем самой королевы и ее младшей сестры, так что решили изучить, как менялся их гардероб с течением времени, всегда оставаясь неизменно шикарным.

Принцессы Елизавета и Маргарет покидают свадьбу лорда Дерби и леди Изабель Миллес-Лад, 1948

Сейчас Ее Величество носит туфли на каблуке определенной высоты — 5,7 см. При этом много лет назад будущая королева и ее сестра также носили невысокую закрытую обувь, но время от времени выбирали более открытые туфли, к примеру белые босоножки на каблуке.

Принцесса Маргарет в 19 лет, 1949

Для фотосессии принцесса выбрала удивительно нежный персиковый. Шею украшают нитки жемчуга, а плечи — изящные цветы.

Ее Величество, еще будучи принцессой, танцует деревенские танцы во время визита в Канаду, 1951

Образ королевы полностью отражает моду того времени. Силуэт соответствует стилю new look, распространившемуся в то время по всему миру. Стиль подразумевает узкую талию и широкую юбку.

Елизавета II покидает один из жилых домов в Хартфордшире, 1952

Ее Величество надела платье с большим отложным воротником, которое в те года было в моде.

Принцесса Маргарет на балу в Лондоне, 1953

Поклонница вечеринок, принцесса всегда выбирала смелые и яркие наряды из сатина, тафты, шелка и органзы.

Принцесса на балу в Hurlingham Club, 1954

В открытом платье на бретелях она выглядела роскошно и притягивала взгляды.

Елизавета II на балконе Дома правительства в Мельбурне во время своего турне по Австралии, 1954

Еще со времен молодости на большинстве приемов королева появляется в белых перчатках. Чаще всего Ее Величество предпочитает один бренд всем другим и носит его с 1947 года. Во время турне Елизавета надела зеленое платье с юбкой плиссе и рукавами-крылышками. Губы накрашены красной помадой. К слову, макияж королева, как правило, делает себе сама.

Маргарет прибывает в Вестминстерское аббатство, чтобы принять участие в поминальной службе, 1954

Выбор принцессы полностью отражает стиль того времени. В 1950-е пальто обычно были либо очень приталенными, либо пышными и свободными. Строго говоря, этот вид одежды не назывался пальто — чаще всего его называли «топпер».

Елизавета II с принцем Чарльзом в Большом Виндзорском парке во время матча по поло, 1956

Этот выбор королевы удивляет простотой, изяществом и удобством. Платье отлично сидит по фигуре, а коричневые ботинки и сумка завершают образ.

Королева выходит из самолета, завершив тур по Канаде, 1959

Не секрет, что Елизавета предпочитает брюкам юбки и платья. И юбки члены королевской семьи носят определенной длины, как правило, выше колена не больше чем на 3–4 дюйма, а сама королева почти всегда носит и вовсе длинные юбки. Поэтому в коротких платьях фотографы замечали ее довольно редко.

Свадьба принцессы Маргарет и графа Сноудона, 1960

Свадебное платье принцессы было изготовлено Норманом Хартнеллом, любимым кутюрье королевской семьи. Юбка состояла из 30 метров шелковой органзы. Хартнелл специально свел к минимуму украшения, чтобы платье соответствовало миниатюрной фигуре невесты. Также на свою собственную свадьбу девушка купила тиару, вместо того чтобы по традиции одолжить ее у семьи.

Принцесса Маргарет на премьере фильма «Аламо» в Лондоне, 1960

На премьеру девушка надела пышное розовое платье, а образ завершила меховой пелериной. Волосы принцессы пострижены в стиле пикси, так популярном в 60-е.

Принцесса раздает автографы во время бала в Лондоне, 1964

На бал 33-летняя Маргарет надела просто фантастическое платье, главное украшение которого — шикарные пышные рукава.

Младшая дочь короля Георга VI во время турне по Восточной Африке, 1965

На этот выход девушка выбрала элегантное, но одновременно простое белое платье с небольшим голубым узором и вырезом в форме сердца.

Принцесса с мужем на каникулах на Багамах, 1967

Это фото сделано в марте 1967 года, спустя 9 лет принцесса и ее муж граф Сноудон объявили о разводе. Девушка стала первым членом королевской семьи, который развелся, со времен Генриха VIII в XVI веке.

Ее Величество на матче по поло, 1976

На протяжении многих лет члены королевской семьи показали себя заядлыми фанатами спорта, которых часто замечают на турнирах. На этот матч Елизавета надела белое приталенное платье с вытачками и контрастными красными линиями.

Принцесса Маргарет с сестрой гуляют по острову Мюстик, Гренадины, во время официального визита, 1977

Девушки выбрали совершенно разные платья. На королеве платье с отложным воротником и пуговицами, обе завершили образ солнцезащитными очками.

Королева с принцем на Фиджи, 1977

Не изменяя своей любви к белым перчаткам и строгим сумкам, Ее Величество надела зеленое платье необычного кроя и шляпку в цвет.

Елизавета II на Фиджи во время ее королевского турне, 1977

Как правило, королева выбирает платья с закрытыми рукавами. На этом фото один из редких образов Елизаветы, где руки ее почти полностью оголены.

Принцесса танцует хайленд-катушку на Королевском каледонском балу, 1983

Открытое платье принцесса украсила повязкой в шотландскую клетку.

Королева с улыбкой пытается опустить свое платье во дворе Букингемского дворца, 1986

И у членов королевской семьи бывают казусы. К примеру, в этом розовом с белым узором платье, дополненном по традиции ниткой жемчуга и белыми перчатками, королеве пришлось одергивать развевающуюся на ветру юбку.

Принцесса Маргарет прибывает на вечерний прием, 1995

На этот прием принцесса выбрала поистине шикарный наряд: яркое бальное платье, множество украшений и золотые туфли и сумочку.