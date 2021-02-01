20+ доказательств того, что корейцы разгадали секрет вечной молодости, а заодно и бесконечного обаяния
Косметика, дорамы, кимчи — в эти корейские фишки мир давно влюбился. Но у Страны утренней свежести в запасе еще много сюрпризов, о которых чаще всего узнают, только когда оказываются там. Иногда кажется, что там все перевернуто с ног на голову: незнакомые люди запросто ходят на свадьбу, для дождливой погоды есть специальная еда, даже томатный сок там совсем не тот, что мы пьем.
Мы в AdMe.ru то и дело ахали, пока исследовали блоги туристов и жителей Южной Кореи. И мы не в силах больше держать эти тонкости в секрете.
- Корейцев считают одними из самых стильных людей в мире. Одна из фишек — вещи с высокой талией, которые уместны и в классическом, и в уличном стилях. Увидеть джинсы или юбку с заниженной талией на кореянке едва ли возможно.
- В магазинах некоторых корейских брендов нельзя мерить футболки, кофточки, рубашки или блузки. Все потому, что местные девушки обожают краситься и делают это с чувством — при примерке вещь можно нечаянно запачкать.
- Они обожают объемную одежду полуприлегающего силуэта. Кореянки по природе миниатюрные, поэтому вещи оверсайз делают этих девушек хрупкими и очень милыми.
- И девушки, и парни предпочитают длинные вещи. Здесь трудно найти любителей коротких пуховиков и курточек, а вот платья, жилеты и пальто в пол встречаются намного чаще.
- Еще одна отличительная особенность местного стиля — отсутствие высоких каблуков. Девушки предпочитают обувь на плоской подошве, а если каблук все-таки есть, то самый минимальный — несколько сантиметров. Шпильки здесь также не в фаворе — каблуки устойчивые и удобные.
- Возможно, это следствие того, что у кореянок до сих пор есть неписаный дресс-код, который не приветствует чрезмерно откровенные наряды. Короткий топ с V-образным вырезом или на бретельках может приковать осуждающие взгляды.
- Многие корейцы носят обувь на размер-два больше. Они считают, что нога должна дышать, а обувь большего размера как раз и обеспечит необходимую вентиляцию.
- Если вы захотите пить, необязательно покупать воду. Достаточно зайти в любое заведение или учреждение и набрать воду бесплатно из диспенсера или питьевого фонтанчика.
- На улице можно безвозмездно получить пачку влажных салфеток. Это не жест широкой воли, а приглашение посетить церковь.
- Важно не только то, что говорит человек, но и как он это делает. Чтобы показать свою привязанность и дружелюбие, кореянки используют эгё, то есть милые, немного детские жесты и голос. Мужчины тоже могут делать эгё, но им нельзя делать это в слишком больших количествах.
- Эгё используется в сфере обслуживания, чтобы показать покупателю радушное отношение. В обычных интонациях корейцы видят некоторое недовольство.
- В нашем представлении томатный сок должен быть соленым. В Корее этот напиток сильно отличается: в большинстве кофеен и ресторанов он похож на смузи и имеет сладкий вкус, ведь туда добавляют сахар или сироп.
- Подзывать кого-то к себе взмахами кисти, направленной к себе и вверх, считается некультурным. Вместо этого корейцы переворачивают руку вниз и делают знакомые нам движения к себе.
- В Южной Корее существует культура DVD rooms, или DVD-комнат. Это небольшие уютные помещения, где показывают кино — не только свежие ленты, но и золотую классику. Часто их используют парочки, чтобы уединиться и провести время вместе.
- Для дождливых дней есть особое блюдо — паджон, или блинчики. Блюдо отдаленно напоминает пиццу, в тесто входит зеленый лук, а в качестве начинки добавляют морепродукты, говядину, свинину и кимчи. По одной из версий, звук дождя напоминает корейцам процесс приготовления блюда. По другой — мучное блюдо повышает настроение в хмурое время.
- Открывать подарок в присутствии того, кто его подарил, не принято. Человек, не знакомый с местными обычаями, может расценить такое поведение как знак неуважения, однако для корейцев это в порядке вещей.
- Кореец скажет: «У вас такое маленькое лицо», — если он хочет показать свое восхищение. Эта фраза может поставить в тупик иностранца. Однако в Корее такое говорят тем, кого считают привлекательным и стильным. Это не что иное, как комплимент.
- В Южной Корее старшие друзья заботятся о младших. В порядке вещей оплатить за младших приятелей счет в ресторане, приехать и помочь решить какую-то проблему, дать совет. Причем пол младших друзей значения не имеет: старшая девушка может оплатить счет за товарища-студента на пару лет младше. Последних обычно называют «донсэн», что переводится как «младший брат» или «младшая сестра».
- Не у всех местных жителей привычные нам кровати. Долгое время корейцы спали на полу, к чему привыкло старшее поколение. Поэтому некоторые корейские бабушки и дедушки спят на каменных кроватях: вместо матраса у них жесткая поверхность, под которой находится каменная крошка. Кстати, такая кровать обычно оборудована системой подогрева.
- В Стране утренней свежести, несмотря на передовые технологии, по-прежнему процветает гадальный бизнес. Гуляя по центральным улочкам Сеула и других городов, можно запросто наткнуться на небольшие киоски, в которых ясновидящие предскажут судьбу. Корейцы относятся к этому серьезно и посещают их перед важными событиями: экзаменами, открытием бизнеса и др. Возможно, это связано с тем, что посещение психолога не слишком одобряется в обществе, а давление традиций и иерархичности все еще сильно.
- В стране можно найти необычные варианты работы. Например, изображать нищего в парке развлечений или прийти в качества гостя на чью-либо свадьбу. Последних нанимают, чтобы продемонстрировать статус семьи. За участие в церемонии (это около 40 минут) можно получить порядка $ 20 и возможность бесплатно поесть на фуршете.
Какую из этих особенностей вы бы хотели перенять? А с какой вам было бы очень сложно смириться?
Фото на превью depositphoto, Yeongsik Im/Shutterstock