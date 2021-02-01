20+ доказательств того, что корейцы разгадали секрет вечной молодости, а заодно и бесконечного обаяния

Косметика, дорамы, кимчи — в эти корейские фишки мир давно влюбился. Но у Страны утренней свежести в запасе еще много сюрпризов, о которых чаще всего узнают, только когда оказываются там. Иногда кажется, что там все перевернуто с ног на голову: незнакомые люди запросто ходят на свадьбу, для дождливой погоды есть специальная еда, даже томатный сок там совсем не тот, что мы пьем.