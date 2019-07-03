20 доказательств того, что этот мир создан не для высоких людей

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Средний рост взрослого человека составляет около 1,7 м для мужчин и 1,5 м для женщин. И кажется, любая конструкция в мире основывается на этих цифрах. Повсеместно высоким людям приходится сталкиваться со множеством мелких неудобств, осложняющих им жизнь. Вот только несколько примеров того, через что они проходят каждый день.

Некоторые авторы AdMe.ru тоже бывали в таких ситуациях и разделяют чувства участников подборки. Но давайте забудем обо всех несправедливостях и просто посмеемся вместе.

20. «Будет потрясающий вид», — говорили они

19. «Добро пожаловать в мою повседневную жизнь»

18. Похоже на игрушечный самолет с настоящим мужчиной внутри

17. Когда встречаются сразу 3 зла: проблема высоких людей, проблема крохотных ванных комнат и проблема дурацкого дизайна

16. И тут автобус резко тормозит

15. Для любой проблемы найдется умное решение

14. Потому что высокие люди недостаточно страдают в самолетах

13. «Мне часто сигналят, потому что я не вижу сигнал светофора»

12. По крайней мере, там есть достаточное количество делений

11. Иногда даже квартиру по размеру трудно подобрать, что уж говорить об одежде

10. Зато пыль сверху удобно вытирать

9. «Я в предвкушении сладких снов»

8. «Высокие парни: у нас самая чистая в мире грудь и самые грязные головы»

7. «Я заказала эту блузку онлайн... На модели она была нормального размера. Хорошо, что кроп-топы сейчас в моде»

6. Зеркала защищают высоких людей от вида собственных мешков под глазами по утрам

5. Шикарное фото с забега получилось!

4. На это даже смотреть больно

3. Привет, паучок!

2. Добро пожаловать в мир тех, кто не может нормально сидеть в машине

1. Интересно, когда он в последний раз наслаждался, принимая ванну?