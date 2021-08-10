20 учителей, которые пришли в школу не за деньгами, а по велению сердца. Ну и чтобы веселее было

Личные качества человека нередко помогают ему в профессиональной деятельности. Доказано, к примеру, что чувство юмора учителя положительно влияет как на посещаемость его занятий, так и на успеваемость студентов. А отзывчивость и доброта притянут к себе самого отъявленного двоечника и без всяких научных исследований.

Мы всей редакцией AdMe.ru с удовольствием погрызли бы гранит науки под началом любого из преподавателей из нашей новой подборки.

«Одногруппник сегодня принес сдавать курсовой проект. После долгой проверки получил вот такую печать на чертеж»

«Наш учитель использует Minecraft на уроках»

Знакомый учитель имел репутацию гениального специалиста, который умел заставить каждого ученика выложиться по полной. Когда он задавал классу вопрос, каждый поднимал руку и хотел ответить. Как-то я спросил его: «В чем хитрость?» Он ответил: «Когда на уроки приходят проверяющие, я прошу детей тянуть руки так сильно, как будто им раздают бесплатные конфеты. Но если они знают ответ, то тогда предлагаю поднимать правую руку, а если нет — левую. Работает безотказно». © JuiceCastillo / Reddit

«Учительница рисования недавно провела опрос, где спросила, есть ли у нас дома цветные карандаши. Я ответил „нет“, и сегодня она принесла кое-что к моей двери»

«Нижнее объявление было повешено в отместку нашим учителем естествознания»

«Наука — это как магия, только по-настоящему». «Магия — это как наука, только круче».

Подарок от учителя рисования на окончание школы

В первый год старшей школы мы с классом решили приколоться над учителем английского. Когда он отворачивался к доске, мы начинали смеяться, а когда разворачивался к нам, мы замолкали. Через несколько минут он просто вышел из класса, не сказав ни слова. Мы все сидели в непонятках, пока не вошел завуч и не объяснил, что мы серьезно расстроили нашего учителя. Он заставил нас поверить, что мы серьезно облажались... Затем вошел наш учитель и заявил: «Попались!» С тех пор мы его уважали. © b****s93 / Reddit

«Сегодня последний день учебного года, и один из учителей развесил везде эти QR-коды»

В QR-коде содержится ссылка на клип песни Рика Эстли «Never Gonna Give You Up». — Прим. AdMe.ru.

У нас шла лекция по архитектурному дизайну. Свет был выключен, чтобы можно было посмотреть презентацию, а на улице пошел дождь. Через пару минут прозвучал раскат грома, потрясший аудиторию. Лектор с минуту смотрел на нас, потом достал свой смартфон, включил фонарик, направил его на лицо, злобно улыбнулся, после чего в этой же позе продолжил лекцию. Он самый крутой препод на свете. © Hadi Kachmar / Quora

«Наша преподавательница пришла сегодня в класс в костюме динозавра»

Пища для ума всегда лучше усваивается под булочку с чаем

В начальной школе учитель как-то принес на урок 2 кирпича. При помощи первого он рассказал нам о гравитации, уронив его с высоты и сломав. Потом он «рассердился» и бросил второй кирпич в окно. Как оказалось, тот был сделан из пенопласта, так что просто отскочил от стекла. © Fign66 / Reddit

«Сегодня у меня экзамен, и наш преподаватель привел свою собаку, чтобы мы меньше нервничали и лучше справились с заданием»

У нас в школе был классный учитель истории. Тот, кто опоздал на его урок, должен был выполнить презентацию к следующему. Если опаздывал не один ученик, то презентацию готовил тот, кто пришел позднее. То же правило касалось и самого учителя. Однажды утром мы с подружкой видели, как двое других учеников не торопясь шли в школу, зная, что уже опоздали на урок к историку. Они оглянулись и затем вдруг ускорились по полной. За ними также на полной скорости бежал учитель в костюме и с портфелем в руке. Он очень старался, но не смог прибежать первым. © bookworm1896 / Reddit

В кабинете учительницы рисования потолочные плитки разрисованы учениками

«Математик каждый день носит новый галстук. Вот сегодняшний»

Наш преподаватель давал нам шанс. Когда начиналась сессия, тот, кому удавалось докинуть свою зачетку от входа в аудиторию до его рабочего стола, получал зачет автоматом. © nikitai21 / Pikabu

«Сегодня девочка из класса принесла на урок литературы кота. Учительница сказала, что каждый может приносить своих животных, когда захочет»

В 7-м классе учитель математики заметил, что мой сосед по парте крепко спит. Математик не стал будить его, а попросил нас всех выйти из класса и подождать в коридоре. Затем он сменил время на часах на 16:15 и выключил свет. Подошел к однокласснику, разбудил его и сказал, что уроки закончились. Тот, будучи отличником, выбежал из класса в ужасе от мысли, что пропустил уроки, прямиком в толпу примерно из 40 человек. Мы все ждали его там, похихикивая. Один из лучших моментов в средней школе! © Drenckpolio / Reddit

«Мой препод по математике ставит печать с изображением своего лица на удачно выполненные работы»