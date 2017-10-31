20 доказательств, что пьяный ты — одновременно и гений, и дурак

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Является алкоголь злом или добром — вопрос, на который каждый ответит для себя сам. Мы в AdMe.ru, например, так и не пришли к единому мнению, пока делали эту подборку о том, какие странные вещи делает каждый, когда пьян.

«Задержитесь на минутку, чтобы заценить мой пьяный заказ с Амазона»

«Если что, напомните мне, чтобы я никогда не появлялся пьяным в интернет-магазине»

«Был так пьян, что оставил ногу снаружи паба»

«Зачем-то купила для своей домашней жабы 100 мини-шляпок»

«Как он до этого додумался? Одному богу известно»

«Странная интернет-покупка моего друга»

«Пожалуйста, никогда не готовьте пьяными!»

«А я купил своей собаке носки»

«Никогда не знаешь, что увидишь на утренней вело-прогулке»

«Моя онлайн-покупка. У меня нет слов»

«Утром умилил сюрприз от заботливого пьяного меня»

«Я задалась целью не потерять сережки во время вечеринки»

«Вчера я была навеселе, а сегодня увидела ЭТО»

«Вот такой ланч я вчера себе собрал»

«За кадром моя жена громко поет тему из „Парка юрского периода“»

«Я пришел домой очень поздно, а утром удивился сей странной картине»

«Мой шедевр — бургер из мясных пирогов»

«Побрила ноги и почему-то захотела, чтобы сосед заценил»

«Я живу в Великобритании. Я напился и улетел в Париж, в который так мечтал попасть. Этот порыв обошелся мне в £ 300»

А вот совет от мудрейшего из мудрых: