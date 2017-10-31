20 доказательств, что пьяный ты — одновременно и гений, и дурак
Является алкоголь злом или добром — вопрос, на который каждый ответит для себя сам. Мы в AdMe.ru, например, так и не пришли к единому мнению, пока делали эту подборку о том, какие странные вещи делает каждый, когда пьян.
«Задержитесь на минутку, чтобы заценить мой пьяный заказ с Амазона»
«Если что, напомните мне, чтобы я никогда не появлялся пьяным в интернет-магазине»
«Был так пьян, что оставил ногу снаружи паба»
«Зачем-то купила для своей домашней жабы 100 мини-шляпок»
«Как он до этого додумался? Одному богу известно»
«Странная интернет-покупка моего друга»
«Пожалуйста, никогда не готовьте пьяными!»
«А я купил своей собаке носки»
«Никогда не знаешь, что увидишь на утренней вело-прогулке»
«Моя онлайн-покупка. У меня нет слов»
«Утром умилил сюрприз от заботливого пьяного меня»
«Я задалась целью не потерять сережки во время вечеринки»
«Вчера я была навеселе, а сегодня увидела ЭТО»
«Вот такой ланч я вчера себе собрал»
«За кадром моя жена громко поет тему из „Парка юрского периода“»
«Я пришел домой очень поздно, а утром удивился сей странной картине»
«Мой шедевр — бургер из мясных пирогов»
«Побрила ноги и почему-то захотела, чтобы сосед заценил»
«Я живу в Великобритании. Я напился и улетел в Париж, в который так мечтал попасть. Этот порыв обошелся мне в £ 300»
А вот совет от мудрейшего из мудрых:
Фото на превью mike_pants/reddit/tumblr