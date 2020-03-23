20 диковинных вещей из прошлого, которые дадут фору идеям современных дизайнеров

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Как часто с вами случается, что дизайн какой-нибудь вещи настолько поражает своей продуманностью и функциональностью, что хочется немедленно приобрести эту вещь себе?Понятие design появилось в XVI веке. Тогда в Италии было популярно выражение disegno intero, которое означало рожденную у художника и внушенную Богом идею — концепцию произведения искусства.

Мы в AdMe.ru точно знаем, что мастера прошлого преуспели в создании впечатляющих вещей ничуть не меньше современников, и эта подборка только укрепила нас в этом убеждении.

1.

Вам когда-нибудь приходилось заваривать чай прямо в кружке, так что чаинки предательски попадали в рот? Тогда это изобретение 1881 года точно пришлось бы вам по душе, как прекрасная альтернатива заварочникам. Тут сразу два в одном: можно и сахар при желании в кружку положить, и горстку чая.

2.

«Эта штука валялась дома годами», — поделился пользователь Reddit. После поиска в гугле по номеру патента оказалось, что эта вещь предназначалась для изготовления пончиков. Возможно, теперь владелец сможет использовать ее по назначению.

3.

Во многих старинных домах до сих пор висят такие ящики, иногда владельцы не знают об их предназначении. Оказалось, они были нужны для того, чтобы развешивать белье внутри дома. В 40-е и 70-е годы прошлого века автоматические сушилки мало кто мог себе позволить, а вот такие настенные приспособления с веревкой, похожие на рыболовную катушку, были весьма популярны.

4.

Эта китайская шкатулка 1850–1900 годов сделана в форме пончика неслучайно: она предназначалась для хранения ожерелий, конструкция продумана специально для того, чтобы предотвращать спутывание. В лотке держали ритуальное украшение «Чао чжу», состоящее из 108 бусин.

5.

Эта металлическая статуэтка использовалась для того, чтобы с ее помощью включать свет. Для этого требовалось лишь прикоснуться к ее медному дну или «пощекотать» утку. Она была сделана с целью развлечь гостей и сделать интерьер немного разнообразнее.

6.

Yatate — это стилизованные под курительную трубку портативные наборы для письменных принадлежностей с отделением под чернила и стержень для кисти, а также специальной открывалкой для писем. Их было легко носить, и они позволяли быстро законспектировать любую информацию.

7.

Это приспособление, похожее на пепельницу, называется по-английски Silent Butler, или «Тихий дворецкий». Оно использовалось, чтобы с его помощью убирать со стола пепел и крошки.

8.

Этот римский сосуд I–II века был сделан в виде ботинка, но служил в качестве бутылочки для парфюма. Пожалуй, он мог бы побороться за звание самого креативного флакона для духов.

9.

Этот перстень был придуман около 1570 года, в нем есть встроенная крышка, за которой скрывается механизм с солнечными часами.

10.

Дизайн таких ложечек был разработан в 1870 годах специально для мужчин с усами, которые частенько сталкивались с тем, что волосы над верхней губой намокали во время трапезы или в них оставались кусочки пищи. Кроме того, в чашку стекал воск, используемый для укладки. Чтобы этого не происходило, к обыкновенной ложке была добавлена защитная перегородка, которая не давала усам контактировать с едой.

11.

Эта чашка с двумя ручками использовалась во времена, когда трубки раскуривались от угля из камина или печи. Она предназначена для того, чтобы удерживать раскаленный уголек и передавать от курильщика к курильщику.

12.

Этот модный аксессуар для молодых леди служил практическим целям: девушка надевала его на светские собрания как браслет, а если кавалер дарил ей букет цветов, то она закрепляла его при помощи специального держателя и могла спокойно танцевать.

13.

Эта французская парфюмница 1880 года срабатывала от нажатия на верхнюю часть: так запускался механизм, который открывал яйцо и приподнимал флаконы с духами.

14.

Эту пару шерстяных носков сшили не для человека с двумя пальцами. В IV–V веке в римском Египте в качестве обуви были распространены сандалии с ремешками, под них и делался разрез.

15.

Тот, кто придумал это устройство, видимо, не понаслышке знал о многозадачности. Этот механизм позволял просматривать одновременно несколько томов книг, достаточно было повернуть ручку.

16.

Этот кубок IV в. н. э. способен менять свой цвет в зависимости от угла падения света. Этот эффект объясняется наличием в стекле частиц коллоидного золота и серебра. Есть гипотеза, что автор хотел таким образом изобразить этапы созревания винограда.

17.

Это кольцо XVI века превращается в армиллярную сферу — астрономический инструмент, использовавшийся для определения координат небесных светил.

18.

В Помпеях повсюду были такие каменные блоки на дорогах. Археологи ломали голову: как же проезжали повозки? Оказалось, пешеходные переходы были сконструированы таким образом, чтобы между ними проходили колеса местных транспортных средств. В то же время такие камни могли послужить преградой на пути врагов, чьи повозки имели бы иную ширину колеи. Помимо военной функции, блоки были нужны, чтобы жители не пачкали одежду и не ходили по грязи, которая скапливалась на нижнем уровне дороги, ведь в Помпеях не было канализационной системы, нечистоты стекали прямо по улицам.

19.

Эти ножи XVI века украшены музыкальными партитурами и текстами песен, а также на каждом из них выгравирована молитва, которую принято произносить перед приемом пищи. Например, на одном из ножей была такая надпись: «Для благословения стола: пусть Святая Троица благословит то, что мы собираемся съесть».

20.

Эта небольшая лампа спроектирована специально для детей, которые боялись темноты. Когда свеча помещалась внутрь, свет исходил из отверстий в глазах кошки. Помимо этого, такие светильники использовали для отпугивания крыс. Люди верили, что светящий глазами в темноте кот точно устрашит грызунов.

Как вы считаете, утерли нос эти вещицы современным? Вам что-нибудь из них понравилось? Хотели бы себе такие?