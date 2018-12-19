Ученые уверены, что вам понравятся фото 20 девушек с одинаковым секретом. Догадываетесь каким?
Психолог из Университета Западной Австралии Джиллиан Роудс (Gillian Rhodes) провела любопытный эксперимент. Она показывала испытуемым фотографии людей разных национальностей и обнаружила, что самыми привлекательными называют именно метисов. Ученые находят такому феномену научное объяснение: мужчины и женщины смешанных кровей воспринимаются нашим мозгом как более здоровые из-за разнообразия генов.
AdMe.ru заинтересовала эта тема, и мы решили проверить теорию об особой привлекательности метисов на практике. Оказалось, они и правда выглядят очень притягательно. Согласны?
1. Камбоджа + Доминиканская Республика
2. Япония + Нидерланды + Германия + Норвегия
3. Китай + Франция
4. Вьетнам + Норвегия
5. Ирландия + Америка
6. Германия + Корея
7. Индия + Австралия
8. Корея + Америка + Ирландия + Франция
9. Таиланд + Швеция
10. Япония + Америка
11. Индия + Франция
12. Россия + Казахстан
13. Швеция + Сирия
14. Китай + Германия
15. Великобритания + Китай
16. Норвегия + Япония + Америка
17. Маврикий + Испания
18. Мексика + Франция
19. Россия + Корея
20. Индонезия + Испания
Может быть, в ваших венах тоже течет кровь разных национальностей или вы знакомы с метисами?