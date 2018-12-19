Ученые уверены, что вам понравятся фото 20 девушек с одинаковым секретом. Догадываетесь каким?

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Психолог из Университета Западной Австралии Джиллиан Роудс (Gillian Rhodes) провела любопытный эксперимент. Она показывала испытуемым фотографии людей разных национальностей и обнаружила, что самыми привлекательными называют именно метисов. Ученые находят такому феномену научное объяснение: мужчины и женщины смешанных кровей воспринимаются нашим мозгом как более здоровые из-за разнообразия генов.

AdMe.ru заинтересовала эта тема, и мы решили проверить теорию об особой привлекательности метисов на практике. Оказалось, они и правда выглядят очень притягательно. Согласны?

1. Камбоджа + Доминиканская Республика

2. Япония + Нидерланды + Германия + Норвегия

3. Китай + Франция

4. Вьетнам + Норвегия

5. Ирландия + Америка

6. Германия + Корея

7. Индия + Австралия

8. Корея + Америка + Ирландия + Франция

9. Таиланд + Швеция

10. Япония + Америка

11. Индия + Франция

12. Россия + Казахстан

13. Швеция + Сирия

14. Китай + Германия

15. Великобритания + Китай

16. Норвегия + Япония + Америка

17. Маврикий + Испания

18. Мексика + Франция

19. Россия + Корея

20. Индонезия + Испания

Может быть, в ваших венах тоже течет кровь разных национальностей или вы знакомы с метисами?

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  • 11.2k

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