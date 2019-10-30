20+ деталей, по которым легко узнать русского человека за границей

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Иностранца легко опознать по деталям: по-другому надетый шарф, необычный способ считать на пальцах, манера носить очки и даже то, как именно он открывает дверь, входя в помещение. Большинство таких мелочей закладываются в человека тем окружением, в котором он вырос, поэтому, зная те или иные приметы, можно сказать, откуда он родом. И разглядеть среднестатистического русского человека в толпе иностранцев обычно не составляет труда.