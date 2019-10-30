20+ деталей, по которым легко узнать русского человека за границей

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Иностранца легко опознать по деталям: по-другому надетый шарф, необычный способ считать на пальцах, манера носить очки и даже то, как именно он открывает дверь, входя в помещение. Большинство таких мелочей закладываются в человека тем окружением, в котором он вырос, поэтому, зная те или иные приметы, можно сказать, откуда он родом. И разглядеть среднестатистического русского человека в толпе иностранцев обычно не составляет труда.

Мы в AdMe.ru выбрали самые яркие признаки, по которым пользователи интернета из разных стран легко определяют человека, рожденного в СССР или в России в эпоху 90-х.

  • Русские женщины носят аккуратную золотую цепочку с крестиком или без на шее. Многие украшают драгоценным металлом уши и руки, вне зависимости от уровня жизни. По одной из версий, эта традиция пришла от восточных народов: для женщин золото всегда было универсальной разменной монетой, которая выручала в сложных ситуациях.
  • В России многие плавают саженками. Этот практически народный стиль чем-то похож на кроль: пловец больше наклоняется вбок и поворачивает голову почти на 90°, как бы касаясь руки, которая уходит в воду, не сгибает руку под правильным углом, слишком размашисто и близко к поверхности двигает ногами, создавая много брызг.
  • Русский мужчина не закажет водку со льдом, тем более в бокале для мартини. В России крепкий алкоголь наливают уже холодным в маленькие стопки, выпивают залпом и чем-то заедают. Разбавлять такой напиток льдом, газировкой или соком не принято.
  • Человек из России ест суп с хлебом, хотя в других странах его обычно подают ко второму блюду.
  • При счете русский человек загибает пальцы к себе, собирая в кулак. В других странах делают наоборот: из кулака "вычитают" пальцы, раскрывая ладонь. По одной из версий, это связывают с дополнительным смыслом, заложенным в жест: в России изначально на руках считали то, что имеют или получают, а в Европе – сколько отдают.
  • Летом русские женщины предпочитают носить вещи яркого (обычно бирюзового) цвета. А зимой, наоборот, выбирают черные, серые и коричневые оттенки, на которых не так заметны следы грязи.
  • Когда холодно, русские обматывают шарф вокруг шеи так, чтобы его концы закрывали грудную клетку. В сильные морозы дополнительную защиту дают свитер с высоким воротником и теплый платок на голове, если нет шапки. В других странах теплый шарф часто носят поверх куртки или внутри под воротником, лишь слегка прикрывая шею.
  • В гостях русский человек откажется сесть в "уличной" одежде на кровать, даже если она накрыта пледом, а все сидячие места заняты. Потому что дома принято переодеваться в "домашнюю" одежду, на которой нет микробов с улицы.
  • Люди из России обычно пишут курсивом и с наклоном даже печатные буквы. Исключения - художники, дизайнеры, инженеры и архитекторы.

  • Русские мужчины обычно застегивают ширинку, уже отходя от писсуара. В других странах ее сначала застегивают, а потом отходят.
  • Многие женщины из России носят солнцезащитные очки на волосах как заколку. А вот обычные очки в яркой оправе считают признаком эксцентричного человека.
  • На "шведском столе" люди из России двигаются вдоль линии выдачи, набирая обычно больше, чем смогут съесть. Жители многих европейских стран обычно обходят все прилавки, а затем уже набирают еду.
  • Пятна от йода или зеленки на теле человека говорят о том, что он, скорее всего, из России, потому что больше нигде так не обрабатывают раны.

  • У мужчин нет привычки пожимать руки дамам, потому что это не принято в России.
  • Переходя дорогу, русский человек автоматически смотрит сначала налево, затем направо. Даже если движение одностороннее.
  • В общественном транспорте или в очереди человек из России будет стоять близко к другим людям даже тогда, когда есть возможность соблюдать некую дистанцию, неумышленно нарушая чье-то личное пространство.
  • Выходя из-за стола, человек из России по привычке может не задвинуть за собой стул.
  • Женщины из России любого возраста предпочитают появляться на пляже в бикини, чтобы получить максимальный загар после долгой зимы. В других странах представительницы прекрасного пола в зрелом возрасте чаще выбирают закрытые купальники.
  • Приходя в гости, русские приносят что-то в подарок, даже если просто зашли выпить кофе. А возвращая тарелку, обязательно что-нибудь в нее положат: для знакомых или соседей это могут быть конфеты, а для близких друзей – пироги или блины, приготовленные по семейному рецепту.
  • Русский человек вряд ли похвалит вас просто так, но зато от души покритикует. Не для того чтобы позлить или обидеть, а чтобы указать вам на ошибки, которые нужно исправить, чтобы стать еще лучше. А вот похвала достается лишь тем, кто совершает какой-то поистине героический поступок.

Расскажите, удавалось ли вам с первого взгляда распознать русского человека за границей? Какие привычки, жесты или предметы внешнего вида его выдавали?

Фото на превью pxhere

68
31
160
45k

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