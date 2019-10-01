20+ деталей, которые не оставят мокрого места от ваших представлений о «Гарри Поттере»

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Насмотря на то что знаменитая сага о волшебном мире давно завершилась, и фанаты, и сама Джоан Роулинг продолжают публиковать интересные детали о любимых всеми персонажах. Например, строгая Минерва Макгонагалл в юности была довольно влюбчивой девушкой, а ненавидимая многими Амбридж имеет веские причины презирать маглов.

AdMe.ru внимательно изучил форумы о магической вселенной и спешит рассказать об этих находках всем, кто все еще ожидает получить письмо из Хогвартса.

Декан Гриффиндора в свое время была неплохой спортсменкой и настоящей красавицей

Минерва Макгонагалл неплохо играла в квиддич, а ее навязчивая мечта видеть Слизерин разгромленным на поле возникла из-за неудачного матча с этим факультетом в прошлом: она тогда упала с метлы, сломала ребра и получила сотрясение мозга.

Декан Гриффиндора хранит еще одну, на этот раз любовную тайну. В 18 лет Минерва без памяти влюбилась в юношу-магла, а он сделал волшебнице предложение. Она слишком живо представила жизнь с ним: ферма, дети, волшебная палочка под замком и конец начинающейся карьеры. Утром волшебница отказалась от предложения, хоть и не смогла внятно объяснить причины.

Макгонагалл впоследствии вышла замуж за бывшего босса из Министерства магии, хоть и не особенно любила его. Поскольку она всегда была немного феминисткой, то наотрез отказалась брать фамилию мужа и оставила девичью. К сожалению, ее муж скончался от укуса ядовитой тентакулы, и тогда Минерва вернулась жить в свою комнату в Хогвартсе и никому не показала, как ей было больно и тяжело.

Кстати, Макгонагалл никогда не была членом первого состава Ордена Феникса. Вместо этого она работала их агентом: под личиной кошки Минерва следила за приспешниками Темного лорда.

У Амбридж были веские причины ненавидеть окружающий мир

Амбридж родилась в семье волшебника и маглы, которые вскоре после рождения дочери решили завести сына. К несчастью, мальчик родился сквибом, в результате чего семья распалась: мать с мальчиком вернулись в неволшебный мир, а Долорес осталась с отцом, которого втайне презирала за отсутствие амбиций (он работал уборщиком в Министерстве и не стремился получить повышение).

К 30 годам Амбридж становится главой отдела и убеждает своего отца выйти на пенсию досрочно за некоторое вознаграждение. После его ухода Долорес всем и каждому начинает заявлять, что ее покойный отец был почетным членом Визенгамота.

Неоднократно она пыталась выйти замуж за любого из своих начальников ради дополнительной безопасности и упрочения своего положения. Однако ни один человек, который узнавал Амбридж чуть ближе, не мог проникнуться к ней нежными чувствами.

Драко Малфой находится в неожиданном родстве с Уизли, да и вырос он совсем не подлецом

Драко, как и другие чистокровные волшебники, состоит в родстве с Уизли и Поттерами. В частности, Рон приходится ему дядюшкой. Кстати, как и Сириус Блэк.

После победы над Темным лордом Драко женился на слизеринке Астории Гринграсс, которая прошла похожий жизненный путь: от жестких взглядов на чистокровность до терпимости к маглам. У пары родился сын Скорпиус, которого, вопреки желанию бабушки и дедушки, родители воспитывали в некотором уважении к маглорожденным.

Гермиона может быть не такой, как мы все представляли

Гермиона старше своих однокурсников: она родилась в 1979 году, тогда как остальные — в 1980-м. Сразу же после поступления в Хогвартс, а именно 19 сентября, самой умной девочке в потоке исполнилось 12 лет.

Джоан Роулинг неоднократно заявляла, что Гермиона может принадлежать любой расе, потому что в книге нет никаких фактов на этот счет. Хотя внимательные фанаты нашли упоминание в третьей книге: «Ее лицо было белым как мел», в пьесе «Гарри Поттер и Проклятое дитя» Гермиону играла темнокожая актриса.

В отличие от Рона и Гарри, Гермиона после окончания Второй магической войны вернулась в Хогвартс на 7-й курс и завершила обучение вместе с Джинни и Полумной.

Сивилла Трелони страдает комплексом неполноценности и поэтому нещадно пьет

После окончания Хогвартса прорицательница успела выйти замуж и сразу же развелась. Причиной тому стало нежелание Сивиллы брать фамилию мужа — Хайггльботтом.

Трелони сильно злоупотребляет алкоголем из-за того, что чувствует свое положение в преподавательском коллективе: практически все учителя намного талантливее ее. Поэтому женщина старается меньше общаться с ними и запивает свое горе кулинарным хересом. Несколько раз она даже пыталась уволиться, но Дамблдор не позволил ей этого.

Сивилла так никогда и не узнала, что способна на истинные пророчества.

Гораций Слизнорт оскорбляет своим поведением чистокровные семьи волшебников

Несмотря на то что преподаватель зельеварения окончил Слизерин, он не является злодеем. Более того, даже его родители, чистокровные волшебники, относились более чем лояльно к маглам и волшебникам магловского происхождения.

Слизнорт винит себя за то, что рассказал Тому Реддлу о крестражах, но искупить вину ему удается лишь во время битвы за Хогвартс. Пока Гарри искал в школе крестраж, зельевар отправился за подмогой в Хогсмид и привел с собой нескольких владельцев лавок, после чего бок о бок с Макгонагалл и Кингсли он сражался с самим Волан-де-Мортом.

Благодаря Слизнорту мнение общества относительно факультета Слизерина изменилось. После битвы за Хогвартс выпускников-слизеринцев перестали считать злодеями.

Беллатриса Лестрейндж родила дочь от Темного лорда

В коллаже справа — Эстер Смит, которая играла Дельфи, дочь Беллатрисы и Темного лорда, в бродвейской постановке пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

Самая рьяная приспешница Волан-де-Морта была замужем за Родольфусом Лестрейнджем, хотя никогда его не любила. Это выясняется в седьмой книге, где Беллатриса признается, что всю жизнь была влюблена в Темного лорда.

Единственные люди, к которым Беллатриса нежно привязана, помимо ее повелителя, это племянник Драко Малфой и сестра Нарцисса Малфой.

Беллатриса погибла от руки Молли Уизли, которая использовала не убивающее заклятие, а заклинание, которое так и осталось неизвестным. Поэтому официальная причина гибели Лестрейндж — остановка сердца.

В книге «Гарри Поттер и Проклятое дитя» показана альтернативная реальность: Беллатриса рожает дочку от Волан-де-Морта до начала Второй магической войны, после чего и Темный лорд, и Лестрейндж погибают в ходе сражения за Хогвартс.

Привидения Хогвартса тоже имеют свои маленькие секреты

Плакса Миртл когда-то была очень умной волшебницей, поскольку распределяющая шляпа отправила девочку в Когтевран. А после своей гибели Миртл долгие годы преследовала девчонку, которая во время учебы сильно над ней издевалась, что в итоге привело к тому, что Министерство магии строго-настрого запретило привидению покидать Хогвартс.

Сэр Николас при жизни был самодовольным и весьма высокомерным волшебником. При дворе короля Генриха VII он присмотрел фрейлину, которой немного недоставало красоты, и решил поправить это колдовством. В итоге у дамы выросли бивни, а неудачливого волшебника казнили.

Толстый монах был убит потому, что старшие церковники посчитали подозрительным, что он излечивает оспу у крестьян, всего лишь тыкая в них палкой. Кроме того, при жизни этот весельчак любил вынимать кроликов из чаши для причастия, что тоже особой любви ему не добавило.