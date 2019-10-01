20+ деталей, которые не оставят мокрого места от ваших представлений о «Гарри Поттере»
Насмотря на то что знаменитая сага о волшебном мире давно завершилась, и фанаты, и сама Джоан Роулинг продолжают публиковать интересные детали о любимых всеми персонажах. Например, строгая Минерва Макгонагалл в юности была довольно влюбчивой девушкой, а ненавидимая многими Амбридж имеет веские причины презирать маглов.
AdMe.ru внимательно изучил форумы о магической вселенной и спешит рассказать об этих находках всем, кто все еще ожидает получить письмо из Хогвартса.
Декан Гриффиндора в свое время была неплохой спортсменкой и настоящей красавицей
- Минерва Макгонагалл неплохо играла в квиддич, а ее навязчивая мечта видеть Слизерин разгромленным на поле возникла из-за неудачного матча с этим факультетом в прошлом: она тогда упала с метлы, сломала ребра и получила сотрясение мозга.
- Декан Гриффиндора хранит еще одну, на этот раз любовную тайну. В 18 лет Минерва без памяти влюбилась в юношу-магла, а он сделал волшебнице предложение. Она слишком живо представила жизнь с ним: ферма, дети, волшебная палочка под замком и конец начинающейся карьеры. Утром волшебница отказалась от предложения, хоть и не смогла внятно объяснить причины.
- Макгонагалл впоследствии вышла замуж за бывшего босса из Министерства магии, хоть и не особенно любила его. Поскольку она всегда была немного феминисткой, то наотрез отказалась брать фамилию мужа и оставила девичью. К сожалению, ее муж скончался от укуса ядовитой тентакулы, и тогда Минерва вернулась жить в свою комнату в Хогвартсе и никому не показала, как ей было больно и тяжело.
- Кстати, Макгонагалл никогда не была членом первого состава Ордена Феникса. Вместо этого она работала их агентом: под личиной кошки Минерва следила за приспешниками Темного лорда.
У Амбридж были веские причины ненавидеть окружающий мир
- Амбридж родилась в семье волшебника и маглы, которые вскоре после рождения дочери решили завести сына. К несчастью, мальчик родился сквибом, в результате чего семья распалась: мать с мальчиком вернулись в неволшебный мир, а Долорес осталась с отцом, которого втайне презирала за отсутствие амбиций (он работал уборщиком в Министерстве и не стремился получить повышение).
- К 30 годам Амбридж становится главой отдела и убеждает своего отца выйти на пенсию досрочно за некоторое вознаграждение. После его ухода Долорес всем и каждому начинает заявлять, что ее покойный отец был почетным членом Визенгамота.
- Неоднократно она пыталась выйти замуж за любого из своих начальников ради дополнительной безопасности и упрочения своего положения. Однако ни один человек, который узнавал Амбридж чуть ближе, не мог проникнуться к ней нежными чувствами.
Драко Малфой находится в неожиданном родстве с Уизли, да и вырос он совсем не подлецом
© Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / Warner Bros. © Harry Potter and the Sorcerer's Stone / Warner Bros.
- Драко, как и другие чистокровные волшебники, состоит в родстве с Уизли и Поттерами. В частности, Рон приходится ему дядюшкой. Кстати, как и Сириус Блэк.
- После победы над Темным лордом Драко женился на слизеринке Астории Гринграсс, которая прошла похожий жизненный путь: от жестких взглядов на чистокровность до терпимости к маглам. У пары родился сын Скорпиус, которого, вопреки желанию бабушки и дедушки, родители воспитывали в некотором уважении к маглорожденным.
Гермиона может быть не такой, как мы все представляли
- Гермиона старше своих однокурсников: она родилась в 1979 году, тогда как остальные — в 1980-м. Сразу же после поступления в Хогвартс, а именно 19 сентября, самой умной девочке в потоке исполнилось 12 лет.
- Джоан Роулинг неоднократно заявляла, что Гермиона может принадлежать любой расе, потому что в книге нет никаких фактов на этот счет. Хотя внимательные фанаты нашли упоминание в третьей книге: «Ее лицо было белым как мел», в пьесе «Гарри Поттер и Проклятое дитя» Гермиону играла темнокожая актриса.
- В отличие от Рона и Гарри, Гермиона после окончания Второй магической войны вернулась в Хогвартс на 7-й курс и завершила обучение вместе с Джинни и Полумной.
Сивилла Трелони страдает комплексом неполноценности и поэтому нещадно пьет
- После окончания Хогвартса прорицательница успела выйти замуж и сразу же развелась. Причиной тому стало нежелание Сивиллы брать фамилию мужа — Хайггльботтом.
- Трелони сильно злоупотребляет алкоголем из-за того, что чувствует свое положение в преподавательском коллективе: практически все учителя намного талантливее ее. Поэтому женщина старается меньше общаться с ними и запивает свое горе кулинарным хересом. Несколько раз она даже пыталась уволиться, но Дамблдор не позволил ей этого.
- Сивилла так никогда и не узнала, что способна на истинные пророчества.
Гораций Слизнорт оскорбляет своим поведением чистокровные семьи волшебников
- Несмотря на то что преподаватель зельеварения окончил Слизерин, он не является злодеем. Более того, даже его родители, чистокровные волшебники, относились более чем лояльно к маглам и волшебникам магловского происхождения.
- Слизнорт винит себя за то, что рассказал Тому Реддлу о крестражах, но искупить вину ему удается лишь во время битвы за Хогвартс. Пока Гарри искал в школе крестраж, зельевар отправился за подмогой в Хогсмид и привел с собой нескольких владельцев лавок, после чего бок о бок с Макгонагалл и Кингсли он сражался с самим Волан-де-Мортом.
- Благодаря Слизнорту мнение общества относительно факультета Слизерина изменилось. После битвы за Хогвартс выпускников-слизеринцев перестали считать злодеями.
Беллатриса Лестрейндж родила дочь от Темного лорда
В коллаже справа — Эстер Смит, которая играла Дельфи, дочь Беллатрисы и Темного лорда, в бродвейской постановке пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя».
- Самая рьяная приспешница Волан-де-Морта была замужем за Родольфусом Лестрейнджем, хотя никогда его не любила. Это выясняется в седьмой книге, где Беллатриса признается, что всю жизнь была влюблена в Темного лорда.
- Единственные люди, к которым Беллатриса нежно привязана, помимо ее повелителя, это племянник Драко Малфой и сестра Нарцисса Малфой.
- Беллатриса погибла от руки Молли Уизли, которая использовала не убивающее заклятие, а заклинание, которое так и осталось неизвестным. Поэтому официальная причина гибели Лестрейндж — остановка сердца.
- В книге «Гарри Поттер и Проклятое дитя» показана альтернативная реальность: Беллатриса рожает дочку от Волан-де-Морта до начала Второй магической войны, после чего и Темный лорд, и Лестрейндж погибают в ходе сражения за Хогвартс.
Привидения Хогвартса тоже имеют свои маленькие секреты
- Плакса Миртл когда-то была очень умной волшебницей, поскольку распределяющая шляпа отправила девочку в Когтевран. А после своей гибели Миртл долгие годы преследовала девчонку, которая во время учебы сильно над ней издевалась, что в итоге привело к тому, что Министерство магии строго-настрого запретило привидению покидать Хогвартс.
- Сэр Николас при жизни был самодовольным и весьма высокомерным волшебником. При дворе короля Генриха VII он присмотрел фрейлину, которой немного недоставало красоты, и решил поправить это колдовством. В итоге у дамы выросли бивни, а неудачливого волшебника казнили.
- Толстый монах был убит потому, что старшие церковники посчитали подозрительным, что он излечивает оспу у крестьян, всего лишь тыкая в них палкой. Кроме того, при жизни этот весельчак любил вынимать кроликов из чаши для причастия, что тоже особой любви ему не добавило.
А вам известны интересные детали биографии других персонажей «Гарри Поттера»?