20 цитат Сэмюэля Л. Джексона, которые описывают жизнь без всяких прикрас

Сэмюэл Лерой Джексон — американский актер, который за свою карьеру успел сняться более чем в 100 фильмах. Жизнь преподносила ему немало испытаний, но он оказался одним из тех, кто не сдается. В юности он справился со своим заиканием — иначе бы в актеры не взяли. Он часто сталкивался с расовой нетерпимостью, но это сделало его лишь сильнее. У него были проблемы с алкоголем и наркотиками, но он нашел силы взять себя в руки и теперь отлично выглядит для своих 70 лет. Джексон в браке более 30 лет, и у них с женой есть дочь.