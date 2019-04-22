20 цитат Сэмюэля Л. Джексона, которые описывают жизнь без всяких прикрас
Сэмюэл Лерой Джексон — американский актер, который за свою карьеру успел сняться более чем в 100 фильмах. Жизнь преподносила ему немало испытаний, но он оказался одним из тех, кто не сдается. В юности он справился со своим заиканием — иначе бы в актеры не взяли. Он часто сталкивался с расовой нетерпимостью, но это сделало его лишь сильнее. У него были проблемы с алкоголем и наркотиками, но он нашел силы взять себя в руки и теперь отлично выглядит для своих 70 лет. Джексон в браке более 30 лет, и у них с женой есть дочь.
AdMe.ru восхищается стойкостью этого человека, а его цитаты о жизни как она есть напоминают о том, что в этом мире все возможно.
- Когда ты в браке уже 30 лет, у тебя, конечно же, есть право сказать: «Пошло все это!» — и отвалить. Но ты также можешь сказать: «Пошло все это! Прости меня».
- Я не кинозвезда — я актер. Просто снялся в некотором количестве фильмов, которые принесли некоторое количество денег.
- В детстве меня учили не высовываться. Мой дед работал уборщиком и иногда брал меня с собой на работу. Его напарник, 20-летний белый парень, называл моего деда Эд, а мой дед называл его «мистер». Дед никогда не смотрел этому парню в глаза, а мне говорил: «Опусти голову. Не следует смотреть белым людям в глаза, иначе они подумают, что ты слишком наглый». Вот почему моя кинокомпания называется «Наглец».
- За всю свою жизнь я не просил ни о чем, кроме пурпурного светового меча. Лукас сказал мне: «Послушай, световые мечи у нас либо красные, либо зеленые». «Понимаю, — говорю, — но я хочу пурпурный».
- Я никогда не боялся летать самолетами. Своей жене я всегда говорю: «Разбуди меня, если будем падать».
- Я все еще люблю зайти в бар и потрепаться с чуваками. Но я давно не пью, поэтому я заказываю тоник или что-то похожее на алкоголь. Наверное, можно обойтись без этого, но я хочу, чтобы в барах меня принимали за своего.
- Если у тебя есть малейшая возможность воспользоваться правом голоса, используй это право сполна.
- Мало кто идет смотреть кино, чтобы изменить жизнь.
- Я боюсь старости. У половины моей семьи был Альцгеймер. Если я вхожу в комнату и вдруг забываю, зачем я в нее вошел, у меня внутри все начинает качаться от страха. Поэтому я все чаще разгадываю кроссворды — это тренирует память.
- Абсурдное поведение почти всегда вызвано подражанием тем, на кого мы не можем быть похожими.
- Кто-то расцветает раньше, кто-то позже. Главное, вообще расцвести!
- Возможно, если бы мы платили меньше этим современным рэперам, а больше — учителям, в будущем было бы больше умных людей и меньше дерьмовой музыки.
- Лучший совет, который мне дали, звучал так: «Ты должен быть в 10 раз умнее, храбрее и вежливее, чтобы стать равным». Так я и сделал.
- Мой отец отсутствовал в моей жизни, поэтому для меня всегда было важно быть частью жизни моей дочери, ведь она заслуживает двух родителей. Может, еще и поэтому я в браке уже более 30 лет.
- Я не понимаю, как люди живут не создавая чего-либо.
- Художники берут и рисуют. Писатели берут и пишут. Мне нравится взять и сделать что-то стоящее. Это делает меня счастливым.
- Если у вас нет мужества, у вас не будет возможности использовать любую другую вашу добродетель.
- В своей жизни я ничего не сделал правильно. Это требует умения.
- У тех, кто считает, что за деньги не купить счастье, просто никогда их не было.
- Я часто сижу дома и читаю книги, смотрю фильмы, иду играть в гольф. Я не хожу в ночные клубы. Я не тусовщик. Да, мне нравится моя одежда, и у меня отличные машины, и я езжу на них. Но для большинства людей это звучит так: «Как скучно. Ты что, вообще не веселишься?!»
- У вас только одна жизнь. Вы должны жить так, как вы хотите.
С какими словами актера вы согласны на все 100 %?
Фото на превью East News