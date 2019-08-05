20+ цитат леди Ди, которая хоть и не стала править Англией, но навсегда осталась королевой людских сердец

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Почти 22 года назад, 31 августа 1997 года, не стало принцессы Дианы, женщины, чья судьба была удивительным переплетением трагического и сказочного. Выйдя замуж за принца Чарльза Уэльского, леди Ди прошла через множество испытаний, которые не ожесточили ее, а сделали сострадательнее и мужественнее. Она первая из представителей британской аристократии сняла перчатки при общении с пациентами, страдающими от СПИДа, а также осмелилась пройти по разминированному полю (никто не знал, остались ли там мины), чтобы привлечь внимание общественности к проблемам войны. И это лишь малая часть того, как принцесса меняла мир к лучшему.