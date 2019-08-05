20+ цитат леди Ди, которая хоть и не стала править Англией, но навсегда осталась королевой людских сердец
Почти 22 года назад, 31 августа 1997 года, не стало принцессы Дианы, женщины, чья судьба была удивительным переплетением трагического и сказочного. Выйдя замуж за принца Чарльза Уэльского, леди Ди прошла через множество испытаний, которые не ожесточили ее, а сделали сострадательнее и мужественнее. Она первая из представителей британской аристократии сняла перчатки при общении с пациентами, страдающими от СПИДа, а также осмелилась пройти по разминированному полю (никто не знал, остались ли там мины), чтобы привлечь внимание общественности к проблемам войны. И это лишь малая часть того, как принцесса меняла мир к лучшему.
Мы в AdMe.ru уверены, что, если бы жизнь принцессы Уэльской не оборвалась трагически в 1997 году, она смогла бы сделать еще много хорошего. Но, увы, история не знает сослагательного наклонения.
- Если бы мужчинам приходилось рожать, ни у кого из них не было бы больше одного ребенка.
- В браке нас было трое, а я не люблю толпы.
- Счастья по принуждению не бывает, не нужно строить иллюзий. На попытки привыкнуть, перетерпеть уйдет столько сил, что на само счастье их попросту не останется.
- Я хочу входить в комнату, в больничную палату для умирающих или сидеть возле больных детей — и всегда чувствовать, что я нужна. Я хочу действовать, не просто существовать.
- Когда ты счастлив, можешь простить многое.
- Если хочешь, чтобы тебя любили и тебе верили, опустись на ступеньку ниже. Особенно это касается детей: с ними можно разговаривать, только присев на корточки либо хорошенько наклонившись.
- Невеста — главное действующее лицо только на свадьбе, недаром все сказки свадьбами заканчиваются и ни одна не начинается.
- Опыт бесценен не только тем, что благодаря ему мы узнаем что-то новое, но и тем, что заставляет пересмотреть свое прошлое. Если бы это еще и ограждало от ошибок будущего!
- Разведенным женщинам могу посоветовать: если для вас не столь уж важны вещи, которые остались после развода с мужем (конечно, не все могут себе позволить выбросить вещи, многие продолжают жить, пользуясь купленным совместно), уничтожьте их со вкусом, разбив, разорвав, изуродовав, даже если это хорошие вещи. Злость, которую вы выплеснете на эти остатки прошлой жизни, покинет вас навсегда. И без нее, без этой злости, жить станет намного легче.
- Иногда женщины думают, что мужчина — единственный способ их самореализации. На самом деле работа — способ лучше.
- Самая большая болезнь этого века — то, что люди обижаются.
- Ничто не доставляет мне большего счастья, чем пытаться помочь наиболее уязвимым людям в обществе. Это цель и существенная часть моей жизни, своего рода судьба. Те, кто находится в бедственном положении, могут позвонить мне. Я прибегу, где бы они ни были.
- Мужчины лгут меньше, чем женщины, кроме тех случаев, когда они говорят о своих чувствах.
- Своим сыновьям могу посоветовать: прежде чем делать предложение, убедитесь, что у вашей избранницы нет на глазах радужных очков, что она все видит в истинном свете, иначе самая искренняя любовь может принести беду.
- Женщины королевской семьи созданы из стали и бетона, они не переживают, не болеют, не имеют нервов, они готовы выполнить свои обязанности через полчаса после родов или перенесенного инфаркта!
- Философский склад ума — это искусство переносить несчастья других.
- Объятия могут сделать много хорошего, особенно для детей.
- Говорят, что лучше быть бедным и счастливым, чем богатым и несчастным, ну а как насчет компромисса: умеренно богатым и просто капризным?
- Я бы хотела быть королевой ваших сердец, но я не представляю себя королевой этой страны.
- Стройную фигуру не заменишь никаким красивым ожерельем, длинные ноги всегда привлекательнее дорогого платья.
- Жить в коконе очень тяжело, а покинуть его страшно.
- Восторг и приветствия огромных толп, которые собираются посмотреть на меня, — это не любовь, вернее любовь, но не ко мне самой. Люди любят созданный образ принцессы, которая была Золушкой, и не хотят замечать, что бывшая Золушка несчастна.
- Любовнице прощают отсутствие талии или обвисшую грудь, жене — нет. У любовницы неопрятность даже пикантна, у жены — страшный порок. Занудство или грубость любовницы говорят о ее своеобразии, у жены — невыносимы.
- Заклинаю всех мужей мира: если вы хотите, чтобы вас любили и уважали жены, не забывайте, что главные их защитники — это вы сами!
А что вы думаете о судьбе этой неординарной женщины?
Фото на превью eastnews