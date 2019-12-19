17 раз, когда люди перевернули мир инстаграма, отказавшись от ретуши

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В 2017 году во Франции приняли закон, согласно которому все коммерческие фотографии, подвергшиеся ретуши, должны быть маркированы. Как на пачках сигарет пишут предупреждение о потенциальных болезнях, так и на фото должны указывать, что оно ненастоящее, точнее — не совсем настоящее. Однако и за пределами Франции такую тенденцию стали поддерживать добровольно: звезды, бренды и блогеры отказываются редактировать свои фотографии.

Мы в AdMe.ru полностью поддерживаем инстаграм без фальши, а поэтому предлагаем посмотреть 20 фото, которые помогут каждому полюбить себя таким, какой он есть в жизни.

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Вы поддерживаете такую тенденцию? Готовы перестать редактировать свои фотографии?