20+ человек, в жизнь которых неожиданно ворвался высококлассный сервис

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Некоторые магазины, кафе, а также производители различных товаров к каждому клиенту относятся так, будто это VIP. То есть проявляют заботу по максимуму. Кто-то бесплатно польет мороженое дополнительной порцией карамели, другой включит перчатки в набор для сбора кресла, а кто-то вместе с заказом вышлет милый подарок.

Мы в AdMe.ru по себе знаем, как приятно такое трогательное внимание, а потому понимаем пользователей сети, которые спешат рассказать о таком крутом сервисе.

«Заказала скатерть, а мне бесплатно еще прислали носочки „кошачьи лапки“ для стула»

«В некоторых автобусах Гуанчжоу есть торговые автоматы с водой, салфетками и зонтиками (в дождливые дни)»

«Мое ведерко с мороженым оказалось прямо переполнено»

Это консервы с сардинами с прозрачной крышкой. Не нужно гадать, что находится внутри

«В моем чае Lipton был держатель для чайных пакетиков»

В этом продуктовом магазине есть касса для родителей с детьми — рядом с ней нет стеллажей со сладостями

«Попросил в ресторане вишневую колу»

«В отеле, в котором я остановилась, пропал интернет, поэтому мне в качестве извинений за неудобство принесли шоколадный молоток»

«Эти вафельные стаканчики находятся в коробке в защитной упаковке, чтобы не разломались»

«В комплекте с винтами для сборки моего кресла оказалась пара перчаток»

«У этой коробки с матрасом есть колесики, чтобы ее легче было передвигать»

В этой аптеке предлагают лупу, чтобы читать мелкий шрифт на этикетках

Этот пакет прозрачный, чтобы было видно, сколько чипсов внутри и не раскрошены ли они

В этом гипермаркете на тележках установлены схемы расположения отделов

Этот мостик позволяет детям перейти потоки воды в дождь и не намочить ноги

«В этом норвежском поезде есть раскладной стол с выемкой для чашек в любом его положении»

Этот пешеходный переход в Сингапуре дает пожилым людям больше времени на преодоление дороги

«У моего ремня нет дырок. И их можно сделать в нужном тебе месте»

«Решила себя немного побаловать в воскресенье и попросила добавить карамели „чуть побольше“»

Новые электробусы в Торонто имеют USB-порты для зарядки