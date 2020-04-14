20+ пародий на известные картины, которые, кажется, переплюнули оригинал

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Отчасти скука — двигатель прогресса. В интернете набирает обороты новый флешмоб: пользователи сети пытаются повторить картины известных художников из подручных материалов. Использовать можно все, начиная от упаковочной пленки и заканчивая домашними животными.

Мы в AdMe.ru в восторге от фантазии ценителей искусства и нашли лучшие примеры того, как можно создать шедевр из запасов еды или хлама, который завалялся дома.

1. «Прыжок», Норман Роквелл

«Прыгучая девочка Арина, слегка прифигевшая от перегрузок корниш-рекс Веснушка, папа в роли гимнастического коня и быстрофокусная мама. За кажущейся легкостью стоят море дублей, смеха, слез и немного шипения».

2. «Портрет женщины в жемчужном ожерелье», Лоренцо Коста

3. «Танцовщица», Меган Богонович

4. «Мона Лиза», Леонардо да Винчи

"У нас было 2 пакета гречки, упаковка красной чечевицы, 3 пачки ячневой крупы, коробка дикого риса, упаковка зеленой фасоли маш, пакетик пшена, а также немного кофе.

5. «В библиотеке», Эдуард Мента

6. «Семейный портрет», Антонис Ван Дейк

«В ролях: муж, я, сын Марк (в роли девочки), туалетная бумага и жидкое мыло. За кадром старшая дочь, которая пытается убедить малыша посмотреть в нужную сторону».

7. «Крик», Эдвард Мунк

8. «Портрет Г. И. Алымовой», Дмитрий Левицкий

9. «Все в прошлом», Василий Максимов

10. «Портрет джентльмена», Шарль Меллен

«В доме нашел „колонну“ только в таком виде. Использованы: своя одежда, куски черной ткани, театральные парик и усы».

11. «Царевна-Лебедь», Михаил Врубель

«Реквизит: пупырчатая пленка 20 м, упаковочная пленка 5 м и моя гордость — корона. Сделала из того, с чем постоянно работаю: шоколад и карамель. Целый день на нее ушел».

12. «Роскошная птица. Портрет Макса Эрнста», Леонора Каррингтон

13. «Последнее танго», Хуарес Мачадо

14. «Портрет Генриха VIII», Ганс Гольбейн

15. «Релакс», Татьяна Данчурова

«История о том, как заснуть за столом и проснуться знаменитым».

16. «Я не танцую», Вася Ложкин

«Реквизит: одна девушка 60 лет от роду, оранжевая майка, гирлянда елочная. И да. Я не танцую, потому что сижу на корточках и в силу возраста и лишнего веса не могу пошевелиться».

17. «Сикстинская мадонна», Рафаэль

«1,5 часа расстановки и подбора реквизита ради одного кадра».

18. «Жатва», Казимир Малевич

19. «Опять двойка», Федор Решетников

20. «Над городом», Марк Шагал

21. Фольклорный юмор Бахтияра Умарова

22. «Портрет Адели Блох-Бауэр I», Густав Климт

Реквизит: печеньки.

23. «Раненый лев», Лукас Ахорн

24. «Африка», Вероника Гапеева

«В роли — креативная подруга. Реквизит: на лицо натянула чулок; для очков вырезала по кружочку от пружинки-радуги; на сережки нацепила кисточки от подушки. На голове полотенце и сверху желтая футболка. Для колье взяла золотистую тесьму и пришила к ней бусы. На плечах шифоновый палантин».