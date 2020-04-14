20+ пародий на известные картины, которые, кажется, переплюнули оригинал
Отчасти скука — двигатель прогресса. В интернете набирает обороты новый флешмоб: пользователи сети пытаются повторить картины известных художников из подручных материалов. Использовать можно все, начиная от упаковочной пленки и заканчивая домашними животными.
Мы в AdMe.ru в восторге от фантазии ценителей искусства и нашли лучшие примеры того, как можно создать шедевр из запасов еды или хлама, который завалялся дома.
1. «Прыжок», Норман Роквелл
«Прыгучая девочка Арина, слегка прифигевшая от перегрузок корниш-рекс Веснушка, папа в роли гимнастического коня и быстрофокусная мама. За кажущейся легкостью стоят море дублей, смеха, слез и немного шипения».
2. «Портрет женщины в жемчужном ожерелье», Лоренцо Коста
3. «Танцовщица», Меган Богонович
4. «Мона Лиза», Леонардо да Винчи
"У нас было 2 пакета гречки, упаковка красной чечевицы, 3 пачки ячневой крупы, коробка дикого риса, упаковка зеленой фасоли маш, пакетик пшена, а также немного кофе.
5. «В библиотеке», Эдуард Мента
6. «Семейный портрет», Антонис Ван Дейк
«В ролях: муж, я, сын Марк (в роли девочки), туалетная бумага и жидкое мыло. За кадром старшая дочь, которая пытается убедить малыша посмотреть в нужную сторону».
7. «Крик», Эдвард Мунк
8. «Портрет Г. И. Алымовой», Дмитрий Левицкий
9. «Все в прошлом», Василий Максимов
10. «Портрет джентльмена», Шарль Меллен
«В доме нашел „колонну“ только в таком виде. Использованы: своя одежда, куски черной ткани, театральные парик и усы».
11. «Царевна-Лебедь», Михаил Врубель
«Реквизит: пупырчатая пленка 20 м, упаковочная пленка 5 м и моя гордость — корона. Сделала из того, с чем постоянно работаю: шоколад и карамель. Целый день на нее ушел».
12. «Роскошная птица. Портрет Макса Эрнста», Леонора Каррингтон
13. «Последнее танго», Хуарес Мачадо
14. «Портрет Генриха VIII», Ганс Гольбейн
15. «Релакс», Татьяна Данчурова
«История о том, как заснуть за столом и проснуться знаменитым».
16. «Я не танцую», Вася Ложкин
«Реквизит: одна девушка 60 лет от роду, оранжевая майка, гирлянда елочная. И да. Я не танцую, потому что сижу на корточках и в силу возраста и лишнего веса не могу пошевелиться».
17. «Сикстинская мадонна», Рафаэль
«1,5 часа расстановки и подбора реквизита ради одного кадра».
18. «Жатва», Казимир Малевич
19. «Опять двойка», Федор Решетников
20. «Над городом», Марк Шагал
21. Фольклорный юмор Бахтияра Умарова
22. «Портрет Адели Блох-Бауэр I», Густав Климт
Реквизит: печеньки.
23. «Раненый лев», Лукас Ахорн
24. «Африка», Вероника Гапеева
«В роли — креативная подруга. Реквизит: на лицо натянула чулок; для очков вырезала по кружочку от пружинки-радуги; на сережки нацепила кисточки от подушки. На голове полотенце и сверху желтая футболка. Для колье взяла золотистую тесьму и пришила к ней бусы. На плечах шифоновый палантин».
А какие шедевры готовы повторить вы? Делитесь в комментариях.