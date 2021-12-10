20+ человек рассказали о вещах, которые многие обожают, а они сами на дух не переносят

Владимир Высоцкий пел: «О вкусах не спорят, есть тысяча мнений». Да и русская пословица гласит, что на вкус и цвет товарищей нет. Однако разные баталии о том, например, что круче, фильм или книга, iPhone или Android, блондинки или брюнетки, никогда не утихают.

Мы в AdMe.ru ценим мнения людей и знаем, что каждый человек — это индивидуальность. И даже те вещи и занятия, которые нравятся большинству, могут быть категорически неинтересны кому-то другому. В нашей статье речь пойдет как раз о том, что пользователи сети на дух не переносят.

Делиться своими селфи в интернете и вообще фотографироваться. Я фотографируюсь от силы раз в 2 года, и меня трудно заставить скинуть снимок. © RadfemGreen / Twitter

Не люблю поезда. Долгие поездки дольше 6 часов выматывают: я не сплю, не отдыхаю, раздражают попутчики, грохот поезда, а самое ужасное — это то, что нельзя нормально сходить в туалет, ведь там были тысячи людей до тебя, а стены «двигаются». © irtsya_art / Twitter

Работать из дома. Я живу не одна и потому по возможности предпочла бы работать не удаленно. © RadfemGreen / Twitter

Дачи и все, что с ними связано. Зачем ехать куда-то 3 часа на 7 электричках? Чтобы что? В березках шашлычки жарить? Все то же самое можно сделать в ближайшем парке, не тратя в сумме по 6–7 часов на дорогу. © cherrycopter / Twitter

Я один раз почистила большие сырые креветки и после этого больше не могу их есть. А ведь это был единственный морепродукт, который мне нравился. © KazeWindKW / Twitter

Мне не нравится маникюр. Процесс любой пилки ногтей заставляет меня плакать и чуть ли не орать от дико неприятной сенсорной нагрузки. Больше никогда не пойду на эту процедуру. © tomato_hater__ / Twitter

Бани и сауны — это буквально ад. Никогда не понимала, в чем удовольствие приходить в какую-то парилку и просто потеть. © kira_stamatina / Twitter

Типичную летнюю погоду. Жару, когда раздеваешься по максимуму, но все равно жарко, постоянно обгораешь и потеешь, духоту и зной, от которых болит голова и вечно не хватает кислорода. © Jok0nda / Twitter

Включенный телевизор, YouTube и музыка, идущая фоном. У меня мозг через пару минут начинает кричать: «Караул!» © Seabearhugs / Twitter

Не люблю спорт, йогу и танцы. Для танцев у меня совершенно нет координации, для спорта — силы и координации (я даже при подаче не могу ракеткой по воланчику попасть, например), йога — просто зверски скучно. © NorthenElf / Twitter

Эскалаторы. Вроде ничего особенного, но боюсь случайно встать ногой между ступеньками или застрять ботинком в конце дорожки. Я лучше уж пройдусь по ступенькам или воспользуюсь лифтом. © lilbitweirdo / Twitter

Не люблю плотный завтрак сразу после пробуждения. Мне надо часа 2, чтобы как-то проснуться, а до этого я могу выпить воды и кофе. И разговаривать с утра не люблю тоже. © bonjourtristes3 / Twitter

Не люблю принимать душ. К несчастью, это та вещь, которую нужно делать регулярно, поэтому я в постоянном стрессе. © tanny_brut / Twitter

Не понимаю, как люди могут продолжительное время оставаться в тишине, при минимуме звуков: без музыки, ритма, параллельного просмотра фильмов/сериалов, бесед или других звуков. Неестественно и некомфортно становится. © Babiceck / Twitter

Катание на лыжах или сноуборде, прогулки в горах по снегу, альпинизм, зимняя рыбалка и охота. Зима нужна для того, чтобы пить какао, смотреть в окно и читать книжки. © Tamit_chan / Twitter

Сожительствовать с кем-то. Каким бы близким ни был человек, я буду чувствовать себя не очень. Эффект присутствия убивает меня, я не могу ничем заниматься, только тихо сидеть. © ***headbanger / Twitter