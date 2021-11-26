20+ человек рассказали, какие крутые привычки они позаимствовали из других культур
В мире почти 200 стран, и у жителей каждой из них есть свои привычки и обычаи. Иногда они могут быть непонятными и даже пугающими, но некоторые оказываются настолько полезными, что хочется их перенять.
Мы в AdMe.ru решили послушать людей, которые позаимствовали привычки из других культур, и несколько из них взять себе на заметку.
- Я замужем за британцем. У нас обоих напряженная работа, и вот как-то мы наконец вырвались в наш первый совместный отпуск. Тогда я подумала, что муж сошел с ума! Потому что за весь отпуск он ни разу не проверил электронную почту. Но потом я поняла, что он прав: всем нужна перезагрузка. © reddituser6789ghu / Reddit
- Я училась во Франции и заметила такую особенность француженок. Они подмечают ваши физические особенности, какие-то изюминки и обращают на них внимание. Например, у меня родинка возле носа, и мои французские подруги были от нее в восторге. Они говорили, что она делает меня уникальной. Раньше пыталась закрасить эту родинку, а теперь ни за что. © billian789 / Reddit
- Много лет назад в Таиланде узнала про гигиенический душ. Сразу купила себе такой, как вернулась домой. © Remarkable_Fly_9149 / Reddit
- Я покупаю масляные духи и смешиваю их, создавая свои собственные ароматы. Я жила в арабской стране, и там все женщины так делали. © redonreddit24 / Reddit
- У меня всегда были проблемы с желудком. Довелось мне узнать одну хитрость в Китае, которая решила эту проблему. Теперь я просто всегда пью горячую воду. Маленькими глотками. Согласно традиционной китайской медицине, организму нужна жидкость не ниже температуры тела. Сейчас это мой любимый напиток. Чувствую себя гораздо лучше. © TheInternet9 / Reddit
- Услышала это от коллеги из Китая. Теперь я использую разные швабры для мытья каждой комнаты: одну для ванной, другую для кухни, третью для гостиной. © _________Ello / Reddit
- Мой парень — итальянец. Самая большое наше отличие друг от друга — это отношение к еде. Я выросла в семье, где следили за фигурой, любили модные диеты и здоровую пищу. Для меня еда — это просто пища. Но теперь благодаря парню я чувствую себя свободной в употреблении продуктов и, как ни странно, более здоровой. © Flowersmeadows / Reddit
- Чистка языка — часть индийской культуры. Довольно неприятно видеть, сколько всего счищается с вашего языка. Но это лучше, чем оставить все это на месте. © PoorSweetTeapipe / Reddit
- После визита в Индию я больше не ем сладкий йогурт. Теперь добавляю несладкий к другим блюдам в качестве заправки. © sillysandhouse / Reddit
- В Южной Корее я заметила, что молодые люди действительно ориентированы на карьеру. Браки заключаются поздно, а не в 26–29 лет, как в моей стране. У нас в 39 лет — это уже поздний брак. Решила перенять такое отношение, потому что свои лучшие годы хочу посвятить себе. © prkjmnn / Reddit
- Полоскать по утрам рот кокосовым маслом — аюрведическая практика. Для гигиены полости рта и белоснежных зубов. © psychedelic****crepe / Reddit
Женщина сушит кокосы для производства кокосового масла.
- Рождество. В моей культуре Новый год более значимый праздник, поэтому я никогда особо не праздновала Рождество. Теперь я переехала за границу, в Нью-Йорк, и отмечаю Рождество, как и все здесь. © slavic_at_the_disco / Reddit
- Использовать скатерть каждый день, а не только по праздникам. Мой парень — итальянец, у них так принято. И мне это определенно нравится. © Upset_Bee_2052 / Reddit
- Мой друг из Индии сказал, что оставлять грязную посуду в раковине — к несчастью. Теперь я стараюсь, чтобы в моей раковине никогда не было ни одной грязной тарелки или чашки. Не знаю, оберегает ли это меня от несчастья, но уж точно делает меня более организованной. © UnrealisticOrganizer / Reddit
- Хюгге. Это норвежско-датская концепция жизни в уюте. Просто подумайте о пушистых носках, большом одеяле, камине и чашке горячего шоколада. © Equivalent_Moment345 / Reddit
- Раньше я училась в Китае. Там все просыпаются рано и занимаются делами. И никаких оправданий! Однажды наш онлайн-урок вел учитель, который попал в больницу и организовал трансляцию прямо оттуда. © Dr_Xerxes / Reddit
- Я кое-что подсмотрела у девушек на Карибах. Они стирают свои трусы каждый вечер, когда идут в душ. А потом закидывают их в стирку. Во-первых, это помогает внимательнее следить за своим здоровьем. Во-вторых, спасает от неловких ситуаций, если кто-то другой будет загружать одежду в стиральную машину и увидит не совсем чистое белье. © eminentparsley / Reddit
- Давать наличные, карту или документы обеими руками. Во-первых, это более вежливо. Во-вторых, так вы меньше рискуете что-либо выронить. Я заметила это в корейской культуре. © TawnyOwlPotion / Reddit
- Стараюсь делать долгий перерыв на обед. Семестр я проучилась в Париже, и французы действительно отдыхают во время обеда. Ради этого я иногда начинаю рабочий день раньше или, наоборот, заканчиваю позже. © Exoticllama / Reddit
- Я прожила в Таиланде год и привезла домой 2 привычки. Во-первых, в гостях всегда не доедаю один кусочек. Так я даю понять хозяевам, что еды было достаточно и я наелась. Во-вторых, когда мне что-то предлагают или дарят, я просто говорю «спасибо» вместо того, чтобы долго и неловко отнекиваться. © TheEverlastingLaze / Reddit
- Мой партнер — араб, и я какое-то время жила с его семьей. Мне понравились их обеды: обычно это что-то легкое, овощное, от чего не клонит в сон. © ArtyFeasting / Reddit
- Мои соседи по комнате — из России. Иногда они добавляют в чай варенье, и это на самом деле вкусно. А порой вообще могут развести варенье в кипятке, если не хотят чая. © Norcalwater / Reddit
- Мне нравится привычка японцев принимать горячую ванну каждый день. Это полезно для мышц, суставов, пищеварения и психики. © Bunbunzinlove / Reddit
Какие привычки вы позаимствовали из других культур или хотели бы взять на заметку?
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