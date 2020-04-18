20+ человек рассказали, каким провалом обернулся их поход в неприлично дорогой ресторан
На свете найдется мало людей, которые откажутся поесть в хорошем ресторане. Новые вкусы, атмосфера, изящно оформленные блюда — мы идем туда именно за этим. Но, к сожалению, ни элитность, ни звездность дорогих заведений не могут гарантировать того, что вы проведете приятный вечер.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие неприятности могут поджидать гостей за порогом пафосных ресторанов. Чем остались недовольны посетители: не угодил именитый шеф или обслуживание было не того уровня? Признаемся, некоторые причины даже не могли прийти нам в голову. А бонус в конце статьи объяснит, в чем все-таки заключается фишка высококлассных ресторанов.
- Был в высококлассном японском ресторане, принадлежащем известному шеф-повару Масахару Моримото. И обслуживание, и еда были отличными. Все было свежо, прекрасно сервировано и дорого. Но после ужина за $ 180 я все еще был голоден, поэтому пошел в гриль-бар по соседству и наелся фаршированной картошкой. © PussyWhistle / Reddit
- Пожалуй, самое красивое место, в котором я была, это одна из бухт на Менорке. Долго туда ехала, приехала, красота такая, что от счастья плакать хочется. На мысе ресторан, по отзывам понятно, что дорогой. Решила: черт с ним, один раз живем. Дальше я ничего писать не буду, просто фотки покажу «вместо тысячи слов»:
- Были с подругой в Таиланде. Зашли в ресторан, сделали заказ. Через какое-то время официант выносит блюдо со словами, что это комплимент от повара. Блюдо выглядело очень странно: желеобразная пирамидка цвета детской неожиданности. Мы уточнили у официанта, что это за блюдо, но единственное, что он мог сказать, что это очень вкусно и мы точно такого никогда не пробовали. В результате мы долго смеялись: действительно, где бы мы еще попробовали яблочное повидло. © Наташа Александрова / Facebook
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Я была в ресторане в Лос-Анджелесе, и у них не было вегетарианских блюд в меню. Тогда я заказала просто пасту с оливковым маслом и щепоткой соли. Официант предложил мне добавить в блюдо хотя бы трюфели как простой и вегетарианский ингредиент. Я согласилась. Когда увидела счет на $ 60, я онемела и пошла гуглить, что же такое этот трюфель. © Jasmin Rocks / Quora
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У меня была девушка из богатой семьи, и ее отец водил нас в модные рестораны, но я не могу вспомнить ни одного названия, помню лишь, что все они были просторными и тихими. Я ненавидел это. Конечно, еда и обслуживание были хорошими, но я, думаю, не был достаточно буржуазен, чтобы это оценить. Все было так формально и профессионально, что не приносило никакого удовольствия. Это было не то, к чему я был готов, и я чувствовал себя нищебродом. © spaceman_slim / Reddit
- На День святого Валентина муж заказал столик в ресторане на площади Мейфэр в Лондоне. Я была очень взволнована и ожидала чего-то особенного от места, отмеченного мишленовской звездой. Когда мы подошли к стойке, около нее толпилось еще около 10 пар, и нас попросили подождать. Стоять было неудобно, никто даже не предложил взять наши пальто, все вокруг выглядели несчастными и раздраженными. Мы с мужем посмотрели друг на друга, кивнули и вышли вон. Если я собираюсь заплатить около 200 фунтов за еду, я ожидаю, что меня заставят чувствовать себя особенно, а не как в очереди в фастфуде. © Nina Green / Quora
- Однажды хозяин ресторана спросил, не хочу ли я немного белого трюфеля к своей закуске. Я был занят интересным разговором с гостем, поэтому неосознанно сказал «да». Два быстрых движения теркой — и мой счет увеличился на $ 160. © Randall Tinfow / Quora
- Я получила огромное удовольствие от ужина в мишленовском ресторане в Италии. Обслуживание было идеальным, каждое блюдо оформлено изысканно, но мой бойфренд не знал, какие расходы его ждут. Когда он увидел, что заказанный нами сет стоил $ 300 на человека, уходить было уже поздно, да и наши друзья с нетерпением ждали еду. Я старалась наслаждаться каждой переменой, но не могла, потому что от него просто волнами исходил гнев. © Dana Daniel / Quora
- У нас в городе открылся невероятно крутой японский ресторан. Ждала его открытия целый месяц, ибо разрекламировали его отменно. Например, заманили тем, что персонал составляют этнические японцы. Недавно захожу туда, а на кассе стоит мой одногруппник, корейский мальчик Сережа... © «Подслушано» / VK
- Несколько лет назад мы с женой пошли поесть в элитный ресторан в Трайбека. В какой-то момент официант принес тарелочку с несколькими маленькими бежевыми сферами на ней. Я не смог разобрать, что он говорил, когда поставил ее на стол. Съел одну и объявил, что это восхитительно, вот только через минуту официант принес булочки, которые подают к тому маслу, что я только что съел. © Mike Boylan / Quora
- Я был в Лондоне и решил поесть в ресторане, который входил в список из 50 лучших за год. Забронировал место и внес аванс, заказал дегустационный сет за 130 фунтов с человека. Сначала все шло неплохо, затем — с переменным успехом. Очередной переменой была рыба с пеной из лесного ореха — один в один как больничная еда. Тут я вежливо сообщил, что мне не нравится. Мне подали молоденькую курицу с безвкусным соусом, и я решил, что с меня хватит, и попросил чек. Подошедший метрдотель сообщил, что хорошая еда — как хорошая музыка, предпочтения у всех разные, и поинтересовался, может, я хочу еще что-нибудь съесть. © Tavish Bhasin / Quora
Рыба с пеной из лесного ореха и луком-пореем.
- Я был в очень дорогом ресторане в Москве, из которого открывается вид на весь город. Не могу вспомнить название, но у них была действительно вкусная еда. Я же решил заказать какое-то пюре, и это была самая маленькая порция из тех, которые я когда-либо видел. Это было на один укус даже для такого худого человека, как я. © Аноним / Reddit
- В честь помолвки мы пошли в очень дорогой ресторан. Жених зарезервировал столик, сервис был первоклассным, коктейли перед ужином — потрясающими, и казалось, что нас ждет чудесный вечер. Но когда подали еду, он превратился в дорогостоящий ад. Мясо было передержанное и старое, горячее блюдо — холодное, а салат успел заветриться. Мы заплатили за напитки и ушли, а потом сидели в машине и ели гамбургеры и картошку фри. Мое обручальное кольцо сверкало так же ярко, хоть и отмечали мы теперь простой едой. © Sue Wray / Quora
- Это был наш долгожданный визит в «Жирную утку». День был жарким, но в зале было так холодно, что мне приходилось выходить на улицу между блюдами, чтобы согреться. Мы взяли дегустационное меню из 7 примерно блюд, и если сложить всю еду на одну тарелку, то порция была бы размером с 2 колоды игральных карт. Это было даже не претенциозно, но за столиками вокруг нас все буквально разрывались от восторга, говоря о том, как все это изумительно, невероятно и восхитительно. Может быть, мы просто не слишком образованны, но все равно меня не покидало ощущение, что я в сказке про новое платье короля. © Gillian Schifreen / Quora
- О да! Мы с женой и детьми пошли в один из ресторанов Джейми Оливера в Лондоне, потому что дети хотели гамбургер от самого Джейми. Это было отвратительно — несвежая булочка, отварная котлета и никакого гарнира при цене 15 фунтов за порцию. Когда мы попросили картошку фри, выяснилось, что надо заплатить еще по 2 фунта сверху. © Lucien Denisse / Quora
- Мы ужинали в ресторане очень высокого класса. Как и в большинстве таких мест, официантка спросила, нет ли у кого аллергии. Мы сказали, что моя невеста не переносит орехи. «Никаких проблем!» В первом же блюде — лесные орехи, в последнем — грецкие. Да, если бы не эти попытки убить мою девушку, это была бы самая лучшая еда в моей жизни. © LastPaleLight / Reddit
- Были как-то в Минске. Нам порекомендовали ресторан «Васильки». Мол, кухня просто огонь, настоящая белорусская. Попробовав там пару блюд, мне показалось, что это очень отдаленно напоминает вкусную еду. Это уже потом узнали, что в каждом из заведений все зависит от повара. И где-то готовят откровенную халтуру. Короче, дорого и невкусно. © Todesstraff / Pikabu
- Я съел этот гамбургер, посыпанный 23-каратной золотой пылью. Он обошелся мне в $ 100 и был на вкус как обычный бургер, но все же он стоил своих денег из-за понтов и новизны. © Schaumann / Reddit
- Впервые были с женой в хорошем ресторане в Париже. Я заказал буйабес, жена — салат. Блюда принесли вместе с порцией салатной заправки. Жена вылила ее в тарелку, и вдруг все вокруг начали говорить: «Не, не, не». Оказывается, это была не заправка, а специальный соус для супа. Я смеялся, моя жена пыталась провалиться сквозь землю. Официант был невероятно любезен и настоял на том, чтобы заменить салат, несмотря на то что моя жена хотела просто съесть его как есть. © Larry Rivetz / Quora
- Перед поездкой в Барселону мне все советовали один ресторан на рынке Бокерия. Мол, дорого, но сколько той жизни! Ну, надо так надо. Приехали, ресторан находится возле той части рынка, где продают морепродукты, со всеми вытекающими: запахи, толпы, маргинальные личности. В сам ресторан очередь. Окей, стоим, ждем. Дали нам наконец колченогий столик, официант ни бельмеса на английском, в меню все кратенько. Сделала заказ — стейк из лосося. Официант: «С вас € 30, приятного аппетита!» — и шварк на столик это:
- Несколько месяцев работала в Китае. Завела друга, который оказался миллионером. Порывался перейти границу дружбы, но я была в отношениях. Да и женатые мужчины для меня — табу. Так и дружили. Как-то в крутом ресторане он, помимо прочего, заказал мне крохотный горшочек смехотворно дорогого супа, в котором я разглядела тофу и что-то еще, похожее на медуз. Риска я не боюсь — все съела, было очень вкусно. Оказалось, что я ела вовсе не медуз, а лягушачью сперму — «зелье красоты» для богатых китаянок. © «Подслушано» / VK
- Однажды мы с другом решили, что мы с нашими детьми оденемся красиво и пойдем в действительно хороший ресторан на ужин «просто потому что». Мы нашли отличное место, пришли, сделали заказ, и тут к нашему столику подъехал официант с тележкой, заставленной множеством блюд. Он спросил, хотим ли мы что-нибудь. Мы были в восторге! Этот модный ресторан такой крутой — они выдают бесплатные закуски, пока вы ждете главное блюдо! Обед был отличным, но когда нам подали счет, мы обалдели: там было больше $ 1 000. Оказалось, закуски не были бесплатными. Одних креветок за $ 7 мы взяли по 2 шутки на 5 человек, а они были самыми дешевыми из тех закусок. © La Kesha Dean / Quora
Бонус
- Друзья поехали на соревнования по программированию. После решили пойти поужинать. Несмотря на то что все были в джинсах и футболках, решили зайти в соседний 4-звездочный ресторан. Метрдотель очень вежливо извинился, но сказал, что не может их обслужить из-за несоответствия дресс-коду. Затем они зашли в 5-звездочный ресторан в том же районе, и их тут же усадили за столики. Они рассказали мэтру о том, что случилось ранее, а он сказал: «В этом разница между нашими заведениями — наш престиж не зависит от внешнего вида клиентов». © Scott Alexander / Quora
А вы когда-нибудь уходили из элитного ресторана разочарованными? Готовы нам пожаловаться?