20+ человек рассказали, каким провалом обернулся их поход в неприлично дорогой ресторан

Я была в ресторане в Лос-Анджелесе, и у них не было вегетарианских блюд в меню. Тогда я заказала просто пасту с оливковым маслом и щепоткой соли. Официант предложил мне добавить в блюдо хотя бы трюфели как простой и вегетарианский ингредиент. Я согласилась. Когда увидела счет на $ 60, я онемела и пошла гуглить, что же такое этот трюфель. © Jasmin Rocks / Quora

У меня была девушка из богатой семьи, и ее отец водил нас в модные рестораны, но я не могу вспомнить ни одного названия, помню лишь, что все они были просторными и тихими. Я ненавидел это. Конечно, еда и обслуживание были хорошими, но я, думаю, не был достаточно буржуазен, чтобы это оценить. Все было так формально и профессионально, что не приносило никакого удовольствия. Это было не то, к чему я был готов, и я чувствовал себя нищебродом. © spaceman_slim / Reddit