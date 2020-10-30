20+ вещей, которые каждый день шокируют людей, переехавших из бедной страны в богатую

Один парень жил в африканской глуши, а потом его семья по каким-то причинам переехала в Канаду. Мы учились в старшей школе, и каждый день он приносил стакан воды, садился возле открытого окна и весь урок наблюдал за ним. Мы с друзьями спросили, почему он так делает. В ответ парень округлил глаза и сказал: «Я слышал, что, если вы оставите стакан с водой у окна, а на улице достаточно холодно, она замерзнет и превратится в лед». Мы посмеялись и каждый день узнавали, как проходит его эксперимент. Наконец наступила зима. Учительница позволила нам надеть в классе пальто, парень поставил стакан у окна, и через некоторое время там появился лед. Он был счастлив. © Error_404s / Reddit