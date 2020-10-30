20+ вещей, которые каждый день шокируют людей, переехавших из бедной страны в богатую
Философ Демокрит считал, что бедность и богатство — это слова для обозначения нужды и изобилия. Следовательно, кто нуждается, тот не богат, а кто не нуждается, тот не беден. Многие люди не догадываются, как сильно качество и уровень их жизни зависят от страны, где они живут.
Люди часто переезжают из страны в страну, знакомясь с культурой и особенностями быта иностранцев. Мы в AdMe.ru прочитали сотни историй и узнали, какие вещи больше всего удивляют людей, которые переехали в более богатые страны.
- Меня удивило обслуживание в ресторанах. Если вы просите стейк средней прожарки, а вам приносят пережаренный, вы просто отправляете его обратно на кухню и вам готовят новый. И официант даже извиняется за это! © Unknown / Reddit
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Ребенок учится в финской школе. Едят дети бесплатно, обед раз в день и состоит из горячего блюда, салата и хлеба с маслом. Столовая оборудована как шведский стол, дети сами накладывают себе. Для аллергиков и вегетарианцев готовят отдельные блюда. Чаще всего это мясная подлива с картошкой или макаронами, супы бывают очень редко. Для нас самым непривычным было то, что в столовой пить дают холодную воду или молоко, никаких теплых чаев или какао вообще нет, не было и не будет. Так что первое время у ребенка с непривычки часто болело горло. © venesia / Pikabu
- На кухне, где я работаю, одна коллега открывает кран с водой на полную и уходит по делам. Дело не в горячей воде — она поступает почти мгновенно. Я вежливо предлагаю ей закрыть кран, а коллега сердится и отвечает, что наша компания и так получает много денег от государства. А еще она использует десяток бумажных полотенец, чтобы просто убить паука. © Angela Sene / Quora
- Меня удивляет, как много всего можно делать онлайн. Подать заявку на визу? Через интернет мы уведомим вас о каждом этапе. Оплатить счета? Для этого есть интернет-банк. Заказать еду? Доставка к вашим услугам. В моей стране для всего этого нужно личное присутствие, которое подразумевает стояние в очереди на протяжении часов. © hatedpeoplesinceday1 / Reddit
- Когда я переехал в Германию, самым большим шоком для меня стал индивидуализм и большое количество интровертов. У детей в этой стране есть личное мнение, которое отличается от родительского. А еще я езжу на работу на городской электричке. Люди в поезде ведут себя удивительно тихо, даже если там битком. В моей стране вы, напротив, не услышите свой собственный голос. © Ritesh Temkar / Quora
- Логистика почтовой системы. Почта ежедневно доставляет миллионы писем в миллионы домов по низкой цене. Сама идея о том, что я могу отправить письмо через всю страну и его доставят на следующий или даже в этот день, впечатляет. © FreshPrinceOfH / Reddit
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В моем школьном кафетерии стоят автоматы. Как-то раз деньги застряли внутри. Мне сказали, что я могу просто позвонить в Coca-Cola, чтобы вернуть деньги. Они задали несколько вопросов, прислали человека, чтобы починить все, а потом отправили мне 2 купона на бесплатные напитки. © Mw1zard / Reddit
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Как-то раз были в Германии. Мы только собирались перейти дорогу, как увидели едущий на нас порше. У нас же ежедневно происходят аварии, поэтому безопасность переходов вызывает беспокойство. Мы были шокированы, когда водитель остановился и пропустил нас, буквально настояв на том, чтобы мы перешли дорогу. © TheGalagaGuy / Reddit
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Мне было 9 лет, когда я переехал из Филиппин, где всегда было жарко и душно. На следующий день после прилета мы пошли в Диснейленд. Оказавшись в парке, я удивился прохладе и спросил, насколько же богаты эти люди, если они используют кондиционеры на улице. © nvflip / Reddit
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Когда я впервые покинул родину, меня поразило отсутствие носовых платков. Выходя из дома, люди не берут платки, а просто покупают в ближайшем магазине бумажные. Многие считают, что носить использованный платок негигиенично. Но дело в том, что он и не предназначен для высмаркивания. У нас не принято сморкаться в платки, это западная привычка. Если в нашей стране тебе приспичит высморкаться, будешь терпеть точно так же, как будто хочешь в туалет. © Ram Kumar / Quora
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Один парень жил в африканской глуши, а потом его семья по каким-то причинам переехала в Канаду. Мы учились в старшей школе, и каждый день он приносил стакан воды, садился возле открытого окна и весь урок наблюдал за ним. Мы с друзьями спросили, почему он так делает. В ответ парень округлил глаза и сказал: «Я слышал, что, если вы оставите стакан с водой у окна, а на улице достаточно холодно, она замерзнет и превратится в лед». Мы посмеялись и каждый день узнавали, как проходит его эксперимент. Наконец наступила зима. Учительница позволила нам надеть в классе пальто, парень поставил стакан у окна, и через некоторое время там появился лед. Он был счастлив. © Error_404s / Reddit
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Меня удивило, что людей совершенно не заботит чужой внешний вид: вес, волосы, одежда. В Бразилии я постоянно слышал комментарии о том, как я выгляжу, об этом принято говорить. Когда я переехал в Австралию, никто не говорил мне ничего о моем внешнем виде. Было круто узнать, что я могу быть собой и не беспокоиться о комментариях. © jessalves / Reddit
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Я был в шоке, когда узнал, что люди используют туалетную бумагу вместо душа или биде. Бумага — это не только вредно для кожи, но и негигиенично. Раньше мне приходилось нелегко, но, к счастью, я купил портативное биде, которое стало моим спутником везде, куда бы я ни пошел. © Mohammad Norouzi / Quora
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Переехал в Ирландию. К моему удивлению, анализ банковской выписки показал, что транспортные расходы составляют очень большую долю моих ежемесячных трат. На ежедневные поездки только на работу и обратно уходит больше € 150 в месяц. © DoKZ / Pikabu
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Большинство магазинов в Нидерландах закрываются раньше, чем в моей родной Малайзии. По выходным не работают даже частные врачи, что для меня было невероятно. А еще, чтобы встретиться с семьей или близкими друзьями, нужно назначать встречу заранее по крайней мере недели за 2. В моей стране достаточно позвонить семье за несколько часов до визита, а иногда гости приходят и вовсе без предупреждения. © INMLNLMRC / Reddit
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В моей стране люди часто проводят время на улице. Дети играют, старики разговаривают, на улице всегда полно народа. У меня было много друзей. Я просто выходил на улицу, здоровался с друзьями. Мы шли гулять, встречали других знакомых, играли в баскетбол... Нам было весело. Затем я переехал в Японию. Думал, что там точно так же буду играть на улице и легко подружусь с соседскими детьми. Оказалось, что все сидят по домам, и мой район выглядит как город-призрак. Спустя 6 лет я тоже сижу дома, скучаю по прошлой жизни и предпочитаю встречаться с друзьями лично. © Dr**s09999 / Reddit
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Меня удивило, что девушки не могут жить одни в некоторых странах. Моя золовка переехала в Канаду из Южной Азии. До этого она жила только с кем-то: родственниками, родителями. Она рассказала, что жить одной в их стране практически невозможно. Все сразу думают, что с тобой что-то не так, ты становишься уязвимой для мужчин. О тебе будут сплетничать соседи, и жить одной станет небезопасно. Недавно ей предложили работу в городе, и она была так взволнована тем, что будет жить одна и делать что хочет. © alarmingly_alarmed / Reddit
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Родню моей матери потрясло, что мы готовим мясо средней прожарки. У них на родине из-за санитарной обстановки мясо всегда зажаривают до полной готовности. Они приехали в гости и начали паниковать, когда увидели, что я готовлю свинину средней прожарки. Мама объяснила, что это распространенная практика. © LAXGUNNER / Reddit
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Огни. Столько света от уличных фонарей, светофоров, здания светятся всю ночь. Шоссе просто свели меня с ума — такие широкие дороги и так много машин. Мне было 6 лет, и я никогда не забуду свою первую поездку из аэропорта в новый дом. Тогда же я в первый раз увидел снег. © UnableHorse / Reddit
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По-видимому, людей все время что-то беспокоит. У них как будто есть список тревог, в котором все время есть что-то, о чем можно переживать. Даже если решить все их проблемы, они придумают новые и будут переживать о вещах даже незначительных. © poopellar / Reddit
Расскажите, а что удивило вас в другой стране?