20+ человек поделились секретами своей работы, которые оставили нас в легком шоке

Массажист. Я работала в элитном спа-салоне и видела, как другие массажисты курят и играют с бездомными животными. При этом никто и не думает мыть руки перед сеансом с клиентом. А на массаж горячими камнями я бы ни за что не записалась, так как эти камни никогда не очищаются. © Thekodamamama / Reddit

Повар. Я работал в десятке ресторанов и точно знаю, что многие из блюд не соответствуют меню. Свинину могут подать вместо телятины, а «элитной» рыбой может стать абсолютно любая. © Jeff Raycroft / quora

Продавец в продуктовом магазине. Все овощи и фрукты с большой вероятностью либо касались чего-то гниющего, либо падали на грязный пол склада. Советую все тщательно перемывать. © x740xWastedx / Reddit

Мясник. Мясо с истекшим сроком годности выставляют на продажу как маринованное, а специи нужны для того, чтобы заглушить запах. © brokencompass502 / Reddit