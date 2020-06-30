20+ человек поделились секретами своей работы, которые оставили нас в легком шоке
В каждой профессии есть нюансы, которые влияют на нашу жизнь, и о них следовало бы знать. Например, продавцы интернет-магазинов рассказывают, что бесплатной доставки не бывает, а в цену товара попросту закладывают ее стоимость. А няни в детских садах признаются, что дети на их глазах делают первые шаги, но они просто не говорят об этом родителям.
Мы в AdMe.ru разыскали ряд подобных секретов из тех сфер деятельности, с которыми нам так или иначе приходится сталкиваться. А в бонусе добавили действенный способ повысить себе настроение.
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Упаковщик. Я занимался фасовкой арахиса, овсянки, сухофруктов, хлопьев и прочих подобных товаров для крупной фирмы. Раскрою вам тайну: в упаковках элитных брендов лежит та же продукция, что и в самых простых. © Groovychick1978 / Reddit
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Бариста. Кофемашины редко очищаются правильно. В 5 из 6 кофеен, в которых мне приходилось работать, я находил плесень во время чистки. © crimewavedd / Reddit
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Сушист. Большинство суши-баров используют одного поставщика и готовят из одинаковых продуктов. Стоимость зависит лишь от раскрученности заведения. © DayGloMagic / Reddit
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Администратор ресторана. Порой посетители просят увеличить или уменьшить температуру в ресторане. Минут 5 я ничего не трогаю, а затем спрашиваю, стало ли лучше. В 99 % случаев клиенты остаются довольны и благодарят меня. © sparkle_cheese / Reddit
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Повар. Недавно перестал есть на работе. Ресторанная еда вкуснее, но из-за нее быстро набираешь вес. Все потому, что повара не заботятся о здоровье, добавляя в блюда много соли и жира. © Electrototty / Reddit
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Массажист. Я работала в элитном спа-салоне и видела, как другие массажисты курят и играют с бездомными животными. При этом никто и не думает мыть руки перед сеансом с клиентом. А на массаж горячими камнями я бы ни за что не записалась, так как эти камни никогда не очищаются. © Thekodamamama / Reddit
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Повар. Я работал в десятке ресторанов и точно знаю, что многие из блюд не соответствуют меню. Свинину могут подать вместо телятины, а «элитной» рыбой может стать абсолютно любая. © Jeff Raycroft / quora
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Продавец в продуктовом магазине. Все овощи и фрукты с большой вероятностью либо касались чего-то гниющего, либо падали на грязный пол склада. Советую все тщательно перемывать. © x740xWastedx / Reddit
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Мясник. Мясо с истекшим сроком годности выставляют на продажу как маринованное, а специи нужны для того, чтобы заглушить запах. © brokencompass502 / Reddit
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Работник общепита. Вопросы о свежести продуктов я слышу пару раз в неделю. Поймите, сотрудники никогда не скажут вам, что еда лежит давно или вовсе просрочена, хотя могут об этом прекрасно знать. © ExFanta / Pikabu
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Финансист. Покупать вещи в дисконтах невыгодно. Они попросту повышают цену, чтобы сделать скидку побольше. Но есть один способ сэкономить: нужно выбрать вещи, которые понравились, и записать их стоимость. А через какое-то время вернуться и взять ту, которая подешевела больше. © Lauren Hamer / Cheatsheet
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Работник кол-центра. Мы слышим все, что вы говорите, пока висите на линии. А специальная программа позволяет нам видеть, что люди печатают в режиме реального времени. © BariatricPressure / Reddit
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Сотрудник отдела качества. Я никогда не буду покупать смартфон сразу после его выхода. При проверке мы замечаем множество проблем у новых устройств. Но в первой партии эти ошибки попросту не исправляются, чтобы не задерживать старт продаж. Спустя несколько месяцев качество устройств станет значительно выше, и это касается не только телефонов. © Project2r / Reddit
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Работник музыкальной индустрии. Многие поп-звезды не имеют ничего общего с музыкой, которую исполняют. Есть целая команда профессионалов, которые занимаются всем: от образа до текстов. А звезда лишь играет роль публичного лица этого бизнеса. © John Kyle Varley / quora
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Работник ювелирного магазина. Большая часть украшений имеет 2 цены: максимальную, которая указана на ценнике, и минимальную, до которой можно торговаться. Чтобы сэкономить, спросите прямо о том, какова минимальная цена на конкретный товар. © baccgirl / Reddit
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Парфюмер. Моя жена занимается духами и косметикой. Она рассказывает, что стеклянный флакон и механизм для распыления стоят гораздо дороже, чем жидкость внутри. © _Dihydrogen_Monoxide / Reddit
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Механик. Не стоит придерживать закрывающуюся дверь лифта, так как механизм автоматического открытия не всегда срабатывает. © Sting911 / Reddit
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Обивщик мебели. Многие мои коллеги при переделке мебели попросту обивают ее заново поверх старой ткани. Никто даже не думает снимать эту грязную старую обивку. Это нечестно по отношению к клиентам, поэтому просите фотографии работы. © AliCracker / Reddit
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Техник по ремонту кондиционеров. Есть простой способ буквально за 3 секунды проверить, пора ли чистить кондиционер. Нужно просто выключить его и дождаться, когда закроется заслонка. Затем аккуратно пальцем отогнуть ее и заглянуть внутрь, подсвечивая фонариком. Внутри есть вентилятор, и если вас смущает его чистота, то вызывайте специалиста. © APanin / Pikabu
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Работник зоомагазина. В магазине, где я работаю, в первую очередь думают о продажах, а уже затем о комфорте животных. Кроме того, многие сотрудники попросту не знают ничего о правильном уходе. © H2oButterfly / Reddit
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Сотрудник аэропорта. Мы не знаем точно, где находится багаж во время перелетов. Если ваш чемодан пропал, то никто не ищет его. Данные просто загружаются в компьютер, и когда сумка где-то объявляется, то ее отправляют по назначению ближайшим рейсом. © LikeLemun / Reddit
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Разработчик сайтов. Уведомления о том, что «3 человека забронировали этот отель сегодня» или «4 человека просматривают этот продукт прямо сейчас», а также все всплывающие окна — абсолютная ложь. © jyt4167 / Reddit
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Системный администратор. Мы знаем все сайты, которые вы посещаете, и все игры, в которые вы играете во время работы в офисе. Но никто вам не скажет ни слова, если вы не сделаете ничего противозаконного. © Blindsp_t / Reddit
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Парикмахер. Мастер никогда не признается, если напортачит с прической. Наоборот, будет нахваливать свою работу. А если предложит сделать завивку, значит, хочет скрыть свои ошибки. Закрученные волосы скрывают даже оплошности, допущенные при покраске и мелировании. © Suly M. Rivera / quora
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Переводчик. Я работаю переводчиком в AliExpress, и у меня есть коллеги, которые не знают русского языка. При этом они всегда на 100 % уверены в точности своих переводов. Чтобы получить от них более-менее адекватный ответ, лучше написать на ломаном английском. © AlyaBystraya / Pikabu
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Менеджер. Хорошее отношение со стороны клиента решит 99 % всех проблем. Но если вы будете злиться или много требовать, то вам ответят что-то подобное: «Извините, это политика компании, я не могу вам помочь». © Nardelan / Reddit
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Системный администратор. Иногда мы лжем клиентам. Это гораздо проще, чем объяснять причину поломки, которую мало кто поймет. © Dyingforsomelove / Reddit
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Кинооператор. Кинопроизводство — это весело, когда видишь конечный результат. Но стоит только представить, сколько же времени ушло на то, чтобы понять, как все это сделать. Наглядный пример на видео ниже. © philip lewis / Twitter
Бонус: SEO-специалист
Когда мне грустно, я открываю поисковик, вбиваю в строку поиска «микрозаймы», прохожу по ссылке и сразу закрываю. Для них клик стоит от 120 рублей. Мелочь, но как же хорошо становится на душе. © LosThought / Pikabu
А вам есть что рассказать о своей профессии?