22 ранних признака, которые с головой выдают тирана в отношениях
Статистика утверждает, что для огромной части мира насилие по отношению к близким — детям, супругам, остальным членам семьи — является абсолютной нормой. При этом оно необязательно проявляется физически: обесценивание, газлайтинг и другие виды манипуляции — то, с чем многие из нас сталкивались неоднократно и не только дома. Но если присмотреться, абьюзера можно вовремя вычислить и удалить из своего окружения без ущерба для психики.
Мы в AdMe.ru составили краткий гид по признакам, которые с головой выдают потенциального тирана, и желаем вам только здоровых и счастливых отношений.
- Опишу свой опыт. Сначала, да, очень красивые ухаживания. Такие, что, будь я умнее (взрослее), я бы насторожилась. Я не супермодель и не дочь генерала — откуда такие сонеты? И волосы нюхал, и под дверью ждал, про цветы и т. п. даже не говорю. Очень любит, надышаться не может. При этом сам красивый, воспитанный, состоятельный — странно, что такой просто потрясающий кавалер от такой серой мыши, как я, так балдеет. Но тогда мне так не казалось, думала, что мне страшно повезло. Тут ключевое слово «страшно», конечно. Но под гормонами счастья от безумной романтики думаешь: «Ах, он настолько влюбился, что даже ревнует». © Гость
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Один из признаков — быстрое и агрессивное ухаживание, когда чуть ли не при первой встрече они объявляют о любви с первого взгляда, потом задаривают подарками, заботятся, стремятся быть все время рядом и т. д. А потом начинается. © Armande
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Он откровенно гордится каким-то вашим качеством. Например, вашей красотой или общепризнанным профессионализмом. Еще он любит подчеркивать, что все его женщины всегда как на подбор. © АШОТОВНА
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Один из способов проверить на вшивость — наблюдать, как ведет себя с официантами, с более слабыми. Как он ведет себя в ситуации силы, власти — вот точно так же будет вести себя с вами через полгода. © Гость
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В целом манера общения какая-то настороженная, как будто он подвоха ожидает, постоянная критика в адрес всего: русские плохие, евреи еще хуже, родственники у него ужасные, мать не любит, в школе гнобили. И прочее. В общем, активное создание образа жертвы. © Kristine
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Для меня это два качества, которые проявляются сразу: это море романтики, он прямо влюблен до безумия, и одновременно проявление некой ревности (не звериной и не яркой). Именно в то время, когда отношения только начинаются, проявление собственничества и выглядит довольно странным. © Гость
- После того как перестала общаться с лучшей подругой, поняла, что наши отношения были полны психологического насилия. Например, она легко называла меня жирной и уродливой, мотивируя это тем, что говорит правду во имя дружбы. © notreallyamango
- Моя мама поздно возвращается с работы, и отец ее забирает. Каждый раз она выходит поздно и приходится ее ждать. Каждый раз он закатывает по этому поводу истерику, полностью переворачивая ситуацию: он герой, раз поднялся с дивана, а неблагодарная мама еще и смеет опаздывать. Когда партнер выставляет обычные действия (готовка, уборка и пр.) как нечто особенное, если их совершает он, — это абьюз. Моя мама обычно отвечает, что «он же мужчина», но на вопрос, дает ли отросток ему право вести себя так, ответить пока не смогла. © Teacat_w
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Мой личный опыт: моя бывшая девушка страдала от самоненависти и занималась самоповреждением. Совсем не похоже на абьюзера, правда? Неправда. Я постоянно винила себя в том, что не могу сделать ее счастливой, сколько бы я ни пыталась, и не испытывала практически никакой радости от наших отношений. © caramelsage
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Есть еще такое явление, как неглект (пренебрежение) — вид агрессии, цель которой — сохранять контроль над партнером. Абьюзер может громко включать телевизор, игнорируя ваши просьбы сделать тише или надеть наушники, порой даже делает громче. Он может оставлять верхний свет, когда вы ложитесь спать, или шуметь утром на кухне и в комнате, пока вы еще спите. Все разговоры будут заканчиваться аргументом абьюзера «мне так комфортно», с которым сложно поспорить, не выставляя себя эгоистом. © Nikushimich
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Награды за хорошее поведение. Все, что выглядит как поощрение партнера за то, что он делает угодное абьюзеру. Так еще собак дрессируют. Крайне неприятная ситуация, и, хотя я уверен, что все делают это в той или иной степени, некоторые люди «дрессируют» свою половинку вполне сознательно. © mudra311
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Вам когда-нибудь говорили, что вы мило злитесь? Когда мужчина умиляется вашей злости, это не комплимент, это подавление и игнорирование ваших чувств. Мужчины любят женскую беспомощность. Они превозносят ее и делают главной ценностью женщины. Гнев беспомощной женщины так же незначителен и беспомощен, как и она сама. © Teacat_w
- Когда детей просят выбрать одного из родителей или спрашивают, кто из родителей прав. Мой бывший муж пытался заставить моих детей встать в суде и отвечать на вопросы судьи о том, с кем из нас они хотели бы остаться. Они буквально рыдали и просили меня прекратить это, что я и сделала. Не уверена, почему он считал нормальным заставить детей проходить через подобное, но он был очень обижен. © [deleted]
- Неожиданные исчезновения без причины и предупреждения. Тоже абьюз и полное обесценивание ваших чувств. Человек плюет на ваше состояние, переживания и т. д. и исчезает, зная, что, когда он вернется, вы все равно его примете. Мой совет: не принимайте. Человек не должен предоставлять подробный отчет, куда, с кем и на сколько он уходит, но если он сваливает на долгое время без предупреждения и весточки, это ужасно и это издевательство над вами. © Hey_Na_Na_
- Хочу упомянуть институциональное насилие. Работала в разных учреждениях и постоянно наблюдала его. Я не о побоях или криках, я о случаях, когда, например, человек просит чашку кофе, но слышит в ответ, что кофе подают только в 3 часа, или когда просят отпереть душевую, чтобы помыться, но ответственный человек заявляет, что слишком занят для этого. Вроде бы мелочи, но они значат очень много, если вы довольно продолжительное время круглые сутки находитесь в одном месте. Это происходит постоянно по всему миру, но о нем почти не говорят. © yukimura88
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Когда человека лишают сна, пуская в ход весь спектр уловок — от разговоров до применения физической силы, чтобы легче манипулировать им. Мой бывший делал так. Не думала, что это плохо, потому что он объяснял все беспокойством за человека, который не отвечает несколько часов, — вдруг что-то случилось. В итоге мы переписывались иногда до 6 утра, даже если я прямо говорила, что хочу спать. Иногда я от усталости писала не то, что стоило бы, и видела кошмары об этом, потому что от нехватки сна не всегда понимала, что говорю. © wiredscreen
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«Я ведь тебя ни разу не ударил даже». Даже! Все потому, что в самом начале я сказала ему, что, если он хоть раз посмеет на меня замахнуться, я уйду. И человек запомнил это. Он запоминал все, что могло привести к моему уходу. И находил сотни других способов сделать мне больно. © t_tenebricosa
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У меня есть подруга, муж которой заставляет ее заниматься спортом, и это насилие. Они познакомились на соревнованиях по бегу, и, хотя она разлюбила этот вид спорта, муж требует, чтобы она продолжала бегать, иначе он начинает высмеивать ее и просит их увлеченных бегом друзей называть ее ленивой. Однажды он подарил ей на какой-то праздник карту с 20-мильным маршрутом и велел пробежать его полностью. Но в конце он вручил ей цветы, так что это было «так мило». Это не обычное насилие, поэтому многие их друзья, особенно бегуны, считают, что он так поддерживает ее. © BohemianBarbie
Все эти признаки — личный опыт людей, которым не повезло столкнуться с абьюзерами, однако масштаб явления таков, что его десятилетиями изучали и продолжают изучать многие психологи. Они сходятся в том, что домашние тираны, порой неосознанно, стараются получить максимум власти над партнером и иногда используют для этого способы, которые на первый взгляд могут казаться невинными.
Если вы чувствуете, что вам слишком быстро навязывают отношения, что партнер старается контролировать вашу жизнь там, где вам этого не хочется, или пренебрегает вашим комфортом в пользу своего, то присмотритесь к отношениям внимательнее: есть вероятность, что рядом с вами оказался абьюзер.
Сталкивались ли вы с тиранией в отношениях? Какие признаки помогли понять, что это абьюз?