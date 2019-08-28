22 ранних признака, которые с головой выдают тирана в отношениях

Когда детей просят выбрать одного из родителей или спрашивают, кто из родителей прав. Мой бывший муж пытался заставить моих детей встать в суде и отвечать на вопросы судьи о том, с кем из нас они хотели бы остаться. Они буквально рыдали и просили меня прекратить это, что я и сделала. Не уверена, почему он считал нормальным заставить детей проходить через подобное, но он был очень обижен. © [deleted]

Неожиданные исчезновения без причины и предупреждения. Тоже абьюз и полное обесценивание ваших чувств. Человек плюет на ваше состояние, переживания и т. д. и исчезает, зная, что, когда он вернется, вы все равно его примете. Мой совет: не принимайте. Человек не должен предоставлять подробный отчет, куда, с кем и на сколько он уходит, но если он сваливает на долгое время без предупреждения и весточки, это ужасно и это издевательство над вами. © Hey_Na_Na_

Хочу упомянуть институциональное насилие. Работала в разных учреждениях и постоянно наблюдала его. Я не о побоях или криках, я о случаях, когда, например, человек просит чашку кофе, но слышит в ответ, что кофе подают только в 3 часа, или когда просят отпереть душевую, чтобы помыться, но ответственный человек заявляет, что слишком занят для этого. Вроде бы мелочи, но они значат очень много, если вы довольно продолжительное время круглые сутки находитесь в одном месте. Это происходит постоянно по всему миру, но о нем почти не говорят. © yukimura88

Когда человека лишают сна, пуская в ход весь спектр уловок — от разговоров до применения физической силы, чтобы легче манипулировать им. Мой бывший делал так. Не думала, что это плохо, потому что он объяснял все беспокойством за человека, который не отвечает несколько часов, — вдруг что-то случилось. В итоге мы переписывались иногда до 6 утра, даже если я прямо говорила, что хочу спать. Иногда я от усталости писала не то, что стоило бы, и видела кошмары об этом, потому что от нехватки сна не всегда понимала, что говорю. © wiredscreen

«Я ведь тебя ни разу не ударил даже». Даже! Все потому, что в самом начале я сказала ему, что, если он хоть раз посмеет на меня замахнуться, я уйду. И человек запомнил это. Он запоминал все, что могло привести к моему уходу. И находил сотни других способов сделать мне больно. © t_tenebricosa