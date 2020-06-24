20+ человек, которым «повезло» навеки влипнуть в идиомы своей страны

Бредить как Пекарский (Bredzić jak Piekarski). В 1620 году дворянин Михаил Пекарский во время богослужения бросился с боевым топориком на польского короля Сигизмунда III. Покушение было безуспешным — венценосную особу заслонил собой коронный маршал, а королевич Владислав нанес нападавшему удар саблей. Вскоре выяснилось, что неудачливый заговорщик — душевнобольной, но это не освободило его от внимания дознавателей. Во время следствия несчастный давал столь бессмысленные показания, что в польском языке его имя навсегда стало ассоциироваться с невероятной чушью, бредом сумасшедшего.