20 человек, которые случайно обнаружили то, что их и огорошило, и впечатлило

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В каждом из нас спит кладоискатель, который безмерно радуется разного рода находкам. Поэтому, обнаружив вещицу из прошлого или предмет необычной формы или размера, внутри нас кто-то громко хлопает в ладоши. Люди из сегодняшней подборки отыскали кое-что интересное и поделились фотографиями своих находок в сети.

Мы в AdMe.ru и сами не раз натыкались на занятные вещи и сооружения, поэтому уверены, что вы изумитесь не меньше тех, кто нашел эти предметы.

«Убрали старый натяжной потолок в доме, построенном в 1840 году, и нашли там это»

«Рождественские контейнеры и пакеты от McDonald’s 1977 года, найденные в стене нашего дома»

«Я обнаружил зуб акулы в камне»

«Нашел колесо, изображенное на купюре в 10 рупий»

Внутри этого камня была ракушка, которая теперь превратилась в плоскую спираль

«Путешествуя по изолированной тропе в джунглях Амазонки, мы наткнулись на этот указатель, отмечающий экватор»

Ананасовые мотивы в старой вилле в Италии

Замороженная автомойка в Техасе

«Cтарый дымоход, который я обнаружил, гуляя по лесу»

«Нашли на рыбалке камень, внутри которого запечатаны ножницы»

«Я нашел монету, которой 116 лет»

«Мне попалась японская банка для приправ, выброшенная на берег Орегона»

У этого дерева свое небольшое озеро и лодка

«Эта бутылка Pepsi 1930-х годов, которую я обнаружил сегодня, осталась целой и невредимой»

Каждый, кто приходит в этот бар во Флориде, прикрепляет к стене по $ 1. Владелец говорит, что там уже более $ 90 тыс.

«А у меня вот какая находка. Камень представляет собой спиралевидную полость, образованную внутри раковины, которая была разрушена эрозией»

«Рисунок, который лед оставил на моем гриле»

«Обнаружил этот город гномов во время прогулки по лесу»

«Одна из наших куриц только что снесла огромное яйцо с другим яйцом внутри»

«Моя жена нашла это среди вещей, которые оставил ее дедушка. Он сделан из шелка и тоньше листа бумаги»