20+ доказательств того, что Сингапур заслуживает медаль за оригинальность

Сингапур за каких-то 50 лет превратился в суперразвитую страну, на которую с восхищением поглядывают соседи. Это город-государство, чья площадь всего 719 кв. км. У большинства людей Сингапур ассоциируется с городом невероятных небоскребов, утопающих в зелени, инженерных достижений и странных (но чаще всего справедливых) запретов, за нарушение которых выписывают немалые штрафы. Последние, кстати, стоит изучить досконально, чтобы не попасть впросак. Как и в любом городе, в Сингапуре главным являются люди, которые и сделали его таким успешным и процветающим. Поэтому нам было интересно подглядеть за повседневной жизнью горожан.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, чем жизнь сингапурцев отличается от будней жителей любых других городов. И, кажется, у нас на это есть несколько ответов.

«Окна поездов монорельсовой дороги в Сингапуре становятся матовыми при проезде мимо домов, чтобы защитить приватность жильцов»

Это круто и пугающе одновременно. © CantDanceSober / Reddit

«Автомат, в котором можно купить кусочек норвежского лосося»

«Я называю это произведение „Лестница жизненного выбора“»

Вывеска McDonald’s должна указывать на ближайший лифт. © JustaRandomOldGuy / Reddit

Парк Бишан-Анг Мо Кио в 2008-м и 2011-м

Круглосуточный автомат с пиццей

«Увидел это в торговом центре. Но только вот зачем они так сделали?»

Потому что люди все равно обходят обычный знак «Вход воспрещен», вместо того чтобы подняться на другой этаж. © stockflethoverTDS / Reddit

«Со мной связались представители аэропорта Jewel, после того как увидели мою публикацию с тортом ко дню рождения сына»

«Они подарили нам билеты на аттракционы, значок и игрушку-талисман на его день рождения».

Английский против синглиша

Синглиш — сингапурский вариант английского языка.

У сингапурского такси есть зеркало заднего вида со стороны пассажира

Оно нужно для того, чтобы вы могли увидеть, едет ли рядом с вами транспорт, прежде чем вы откроете дверь. © WinHTTP1 / Reddit

Очень смекалистый мужчина

Мультикультурное общество

«Покупатели, которые приходят починить велосипеды, не должны толпиться. Выстраивайтесь по порядку. Или вы можете сесть и подождать в кофейне поблизости». © andrew_hihi / Reddit

Снимаю шляпу перед человеком, который знает так много языков. © Old-Case-2810 / Reddit

«Этот „Ламборгини“ сфотографировал мой отец в Сингапуре»

Моей 5-летней дочери очень понравилось бы. © BaconPit / Reddit

Зоомагазин, в котором продают только муравьев

Идеальная планировка спальни в сингапурской квартире

Вот и все. Вы живете в раю. Не пытайтесь убедить меня в обратном. © pancakemonkey21 / Reddit

«Кто-то потерял очки на автобусной остановке. Я оставил их в пакете с запиской неделю назад. А сегодня увидел это»

«Большое спасибо за ваш благородный поступок. Я забрал свои очки».

Автомат по продаже кокосов. По-видимому, первый в мире

Просто обычное утро в Сингапуре

В Сингапуре очень большая популяция выдр, поэтому их можно встретить на центральных улицах и даже в бассейнах жилых домов.

С этого места из автобуса можно увидеть Малайзию с одной стороны, а с другой — природный заповедник Букит-Тимах

«Возьмите зонт и оставьте его на другой стороне пешеходного перехода»

Плитка на железнодорожном вокзале неподалеку от Ботанического сада

У продукции Milo теперь есть бумажные соломинки

Отель-сад, утопающий в зелени