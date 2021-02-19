20 человек, которые решили залезть в чужой монастырь со своим уставом и остались в культурном шоке
Каждый раз, отправляясь в другую страну, мы пытаемся основательно подготовиться и штудируем путеводители, изучаем форумы. Однако все наши представления о новом месте могут измениться за секунды, если, выйдя из аэропорта, мы вдруг присмотримся к поведению местных жителей.
AdMe.ru решил поделиться с вами правдивыми историями людей, которые оказались в чужой стране, но не растерялись, когда столкнулись с необъяснимыми привычками и обычаями иностранцев.
-
Живу в Германии. Выбираю в супермаркете арбуз. Беру и задумчиво хлопаю по нему: звенит, не звенит — и так следующий. Рядом наблюдает за происходящим молодой немец. С умнейшим видом берет дыню и так же по ней хлопает. Ну что же, желаю удачи тебе, парень, в выборе дыни! © «Подслушано» / Ideer
-
Ко мне в Испанию приезжали друзья на старенькой «Волге». Я позвала ребят посмотреть городок Кульера с его прекрасным пляжем и арабской крепостью на вершине сопки. Не успели мы въехать в город, как нас остановили полицейские. Угадаете зачем? Они просто никогда не видели раньше такой машины. Но самым впечатляющим было их предложение нас сопровождать! Так мы и поехали через весь город до самой крепости, где успели пошутить и сфотографироваться с ребятами в форме. © valencia_na / Instagram
-
В Германии принято всех за все благодарить и улыбаться. В немецком ресторане официантка забирает тарелки с отвратительными макаронами и с улыбкой спрашивает на хорошем немецком: «Вам понравилось?» Я отвечаю ей, улыбаясь: «Отвратительно!» И она мне в ответ по-русски: «Ну что поделаешь, у нас повар такой». Смеялись с ней очень долго. © «Подслушано» / Ideer
-
Живу в Париже. Сворачиваю на свою улицу, а меня останавливает мужчина лет 40 и говорит, что просто хотел сказать, что я безумно красивая. Завязался разговор: спросил, откуда я, что и как. А потом внезапно спрашивает: «Вы влюблены?» Я решаю ему подыграть, расплываюсь в улыбке и отвечаю: «Безумно!» На что этот мужчина широко улыбается, говорит: «Прекрасно» — и спокойно идет дальше. © «Подслушано» / Ideer
-
Международный проект, вводная лекция. Рядом со мной сидит незнакомый итальянец, трет рубашкой монетку, потом нюхает, потом трогает ее руками, опять нюхает. Поворачивается ко мне и говорит: «А ты знала, что на самом деле монеты пахнут, только когда мы их трогаем руками?» Ну я тоже могу бесполезными фактами понтоваться — ответила: «А ты знал, что свой запах можно почувствовать на сгибе локтя?» А он такой: «Импосибиле!» Понюхал свои сгибы, потом мои. Так началась наша дружба. Прямо как у собак. © «Подслушано» / Ideer
-
У меня однажды был случай, когда испанец перед носом забрал стул, пожал плечами, сел на него и сказал: «Игуальдад» (в переводе «равенство» — прим. AdMe.ru). А я так и осталась стоять с разинутым от неджентльменского поступка ртом. © olgasonrisa / Instagram
-
Приехала по обмену в Европу. Собрались всей группой в выходные на дачу. Вещей я набрала как на месяц, поэтому тащить чемодан было тяжко. Попросила итальянца помочь.
— Ты уверена?
— Да, помоги, пожалуйста.
— Ну окей.
Взял мой чемодан и потащил к машине. Тут подбегает другой одногруппник-испанец и мягко объясняет мне, что если я не надеюсь на отношения с этим вот конкретным итальянцем, то чемодан должна тащить сама. А так я ему жирно намекаю, что я хочу с ним сблизиться. Орала я на всю улицу, чтобы чемодан мне отдал. © «Подслушано» / Ideer
-
Лондон. Еду в метро. Заходят мама и сын (лет 5 максимум). Они, видимо, повторяют урок французского. Подходит мужчина, по-французски отвешивает комплимент мальчику, какой шикарный у него прононс. Потом спрашивает по-испански, понимает ли он, и мальчик бегло ему отвечает на том же языке. Вот это да! Ай да мама, ай да образование! © «Подслушано» / Ideer
-
Сегодня ехала в парижском метро. Сейчас у них меняют вагоны на новые, а на дверях старых, которые выходят из эксплуатации, наклеены надписи: «Это моя последняя поездка с вами. До свидания!» Ну уж не думала, что простая надпись может заставить проникнуться жалостью к вагону метро, к обычной старой железяке. © «Подслушано» / Ideer
-
Летала с парнем в Грецию и в первый же день потеряла телефон. Искали весь вечер, не нашли. И обидно было, и на себя злилась. Потом решила, что дома позлюсь, а пока надо наслаждаться отпуском. Вернулись домой, и 2 недели спустя парню на телефон поступает звонок: мужчина, француз, нашел телефон и забрал с собой во Францию, желает вернуть. Переслал посылкой, и я, естественно, вернула деньги плюс немного добавила. Позже он спрашивал, зачем больше вернула. Удивительно. © «Подслушано» / Ideer
-
Недавно ездила в Лондон. Зашла в булочную за пару минут до закрытия и спрашиваю:
— Сколько стоят булочки?
— Нисколько, бесплатно забирайте, — ответил продавец.
— Они что, несвежие? — переспросила я.
— Нет, сегодняшние, просто завтра привезут свежие, а эти уже никому не продам, даже сегодня. Так что забирайте хоть все.
Взяла пару штук, были очень вкусные. © «Подслушано» / Ideer
-
Германия. Стою в супермаркете в очереди на кассу. Кассир — очень худой среднего возраста мужчина. Передо мной две девушки, они уже расплатились и собирают покупки, поэтому у кассира есть несколько секунд отдыха. Он смотрит на вход в магазин, а там женщина с тойтерьером. Оценивает ситуацию (девушки еще копаются, места нет, пробивать товары пока не получится), быстро выбегает со своего места и бежит к собачке. Здоровается с женщиной и начинает эту собачку тискать с совершенно умиленным видом. Возвращается на рабочее место, когда девушки уже почти собрались, протирает руки антибактериальным гелем — и вот он вновь сама собранность и вежливость, здоровается со мной и пробивает мне продукты. Позитив на полдня обеспечен! © «Подслушано» / Ideer
-
Приехала на Рождество к дочке во Францию. Приморский южный город — и вдруг снег выпал! Тоненьким белым слоем покрыл дороги, зеленую травку и деревья. Собираю внучек в садик и школу. У зятя квадратные глаза: «По снегу?! На машине?! Как?!» Приехали. Садик и школа закрыты, на дверях объявление: «Занятия отменяются. Стихийное бедствие». Вот они смешные! © «Подслушано» / Ideer
-
Работаю в Германии в кафе. Коллеги стоят над чашкой с яйцами и гадают, сварила прошлая смена яйца или нет. Я подошла, взяла одно яйцо, крутанула его, сказала, что оно вареное. Судя по выражению лиц, их жизнь уже не будет прежней. © «Подслушано» / Ideer
-
Я эмигрировала в Германию и, как каждый эмигрант, должна была сдать А1. Со мной занимался немецким языком учитель на пенсии, за что ему огромное спасибо. Причем совершенно бесплатно. Так вот, было одно задание, в котором слова нужно было подчеркнуть разноцветными линиями, а у меня только ручка и карандаш. Я беру карандаш и только собралась подчеркивать, как мой учитель начал возмущаться, мол, карандаш не подходит и нужно разными цветами, так, как написано. Пыталась я ему объяснить, что можно просто разными линиями, но это было бесполезно. Он не поленился и сходил на 2-й этаж за карандашами, возмущенно все подчеркнул и предъявил мне результат, мол, это нужно делать так. Я терпеливо подождала, пока он все закончит, потом взяла карандаш и спокойно нарисовала пунктир напротив красной линии, волнистую — напротив зеленой. Нужно было видеть его глаза! У человека мир рухнул или перевернулся, точно не знаю. Потом было искреннее удивление и восторг от открытия, что можно и так. © «Подслушано» / Ideer
-
Однажды ввел в ступор немецкого таможенника: ехал на машине из Беларуси в Германию. На польско-немецкой границе немецкий таможенник попросил открыть багажник, и первое, что он увидел, когда я исполнил его просьбу, была большая сумка с сушеными яблоками. На вопрос, зачем мне столько сушеных яблок, я ответил честно: «Теща дала зимой компот варить». Дальше проверять машину он не стал, но долго стоял без движения — видно, переваривал информацию. © «Подслушано» / Ideer
-
Недавно переехал жить в Лондон. Все хорошо, но есть одно но: каждый вечер около 19:00 ездит чувак на машине с мороженым в костюме клоуна и включает эту противную мелодию, как в фильме ужасов... С детства боюсь клоунов, а они меня и тут смогли достать. © «Подслушано» / Ideer
-
Нам по 32 года, любим друг друга, свадьба не за горами, давно встречаемся. Через неделю к нам должны приехать его родители — в первый раз к нам в гости в новый дом. Вчера любимый попросил заклеить мою фамилию у звонка на двери и у почтового ящика (живем в Германии, фамилия у меня немецкая, от бывшего мужа). Оказалось, что его родители не были в курсе. И вообще никогда не разрешат ему жениться на разведенной. Типа один раз развелась и второй раз от их сыночка уйду. © «Подслушано» / Ideer
-
Работала во Франции на реставрации замка. Сижу на куче камней и думаю: «А почему бы не попеть?» И как давай горланить: «Свет озарил мою больную душу». Один француз подходит ко мне и заявляет, что у них есть примета: если человек поет ужасно, то на следующий день пойдет дождь. Дождь лил 3 дня подряд. © «Подслушано» / Ideer
- На испанском пляже мое внимание привлекла очень красивая девушка с идеальной фигурой и кубиками на животе. Вдруг она забегает в воду, заходит примерно по грудь, а вокруг нее начинают расплываться разводы телесного цвета. Девушка с ужасом на лице выходит из воды и смотрит на живот. Я заинтересованно приглядываюсь и замечаю, что кубиков как будто и не было. А девушка стала смотреть, не заметил ли кто ее позора. © «Подслушано» / Ideer
А какой культурный шок испытали вы, когда первый раз отправились в другую страну?