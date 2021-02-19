20 человек, которые решили залезть в чужой монастырь со своим уставом и остались в культурном шоке

Я эмигрировала в Германию и, как каждый эмигрант, должна была сдать А1. Со мной занимался немецким языком учитель на пенсии, за что ему огромное спасибо. Причем совершенно бесплатно. Так вот, было одно задание, в котором слова нужно было подчеркнуть разноцветными линиями, а у меня только ручка и карандаш. Я беру карандаш и только собралась подчеркивать, как мой учитель начал возмущаться, мол, карандаш не подходит и нужно разными цветами, так, как написано. Пыталась я ему объяснить, что можно просто разными линиями, но это было бесполезно. Он не поленился и сходил на 2-й этаж за карандашами, возмущенно все подчеркнул и предъявил мне результат, мол, это нужно делать так. Я терпеливо подождала, пока он все закончит, потом взяла карандаш и спокойно нарисовала пунктир напротив красной линии, волнистую — напротив зеленой. Нужно было видеть его глаза! У человека мир рухнул или перевернулся, точно не знаю. Потом было искреннее удивление и восторг от открытия, что можно и так. © «Подслушано» / Ideer