20 ситуаций, которые доказывают, что учить иностранный веселее, чем смотреть Comedy Club
Изучать иностранные языки не только полезно, но еще и очень весело. Можно обнаружить учебники, авторы которых явно хотели потроллить учеников, выучиться искусству отшивать нерадивых кавалеров и запастись десятком-другим шуток, которые спустя годы будут смешить друзей, а то и весь интернет.
Мы всей редакцией AdMe.ru надрывали животики, пока готовили эту подборку курьезов, связанных с изучением или использованием иностранных языков.
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Решили с супругой по средам говорить только на английском. Любые вопросы, любые фразы должны звучать только на английском и ни на каком другом языке. Поэтому мы по средам не разговариваем. © WebDiez / Pikabu
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Узнала о восхитительной фразе на итальянском: «Buonanotte al secchio». Ее обычно используют в значении «закончили, хватит», когда понимают, что проще закрыть тему, чем объяснить что-то собеседнику. Восхитительное в ней то, что дословно она звучит как «Доброй ночи, ведро». © bennet_forever / Twitter
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— Кстати, спасибо нашей англичанке: она нам полный ликбез провела по сокращениям, смайликам и прочему сленгу. С упором на иностранный, естественно. Отдельные лулзы — это диктант сокращений. Тебе диктуют: «Валяюсь от смеха», а тебе надо написать на английском «LOL» и расшифровку.
— «Валяюсь» — это ROFL.
— У меня была тройка. © unknown / bash.im
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Я работаю учителем русского языка как иностранного и иногда встречаю странные или забавные задания в учебных пособиях. Делюсь. Заморили червячка? По этим учебникам многие работают. © unknown / Pikabu
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Обожаю учебник испанского за его примеры. Упражнение: переведите на испанский: «Почему ты такой грустный?» — «Мне негде жить»; «Я предпочитаю комнаты с низкими потолками — там я кажусь высоким»; «Почему моя подушка находится в холодильнике?» — «Боже мой! Тогда что лежит под одеялом?» © unknown / bash.im
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В прошлом году играл с друзьями в мини-гольф. Время от времени я произносил какие-то немецкие ругательства, потому что мои друзья, не знавшие языка, сочли это забавным. Вдруг из ниоткуда ко мне подходит дама и говорит: «Немец?!» Я ответил: «Ага», думая, что она поняла все сказанное. Я чуть не наделал в штаны! Оказывается, ее сын говорит по-немецки, и она просто узнала немецкую речь по произношению. На секунду почувствовал себя идиотом! © IMPF / reddit
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Загорелась выучить французский. База кое-какая была: «Рено», «Пежо», багет — для меня не пустой звук. Купила учебник, чтобы самой заниматься. В нем в каждом уроке изложено краткое грамматическое правило и пара новых повседневных фраз. На втором же уроке была фраза: «Жак, прекрати! У меня болит голова!» Итог: как на французском попросить поесть и попить, пока неясно, зато как продинамить какого-нибудь Жака, уже усвоено. © YuliyaZi / Pikabu
«Она говорит Жаку. Она говорит: „Жак, прекрати! У меня болит голова“».
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Мой друг часто путешествует по делам и однажды пригласил погостить, пока находится в России. Он был там несколько раз, но не говорил по-русски и не знал алфавит. Я подготовился чуть лучше и мог вести светскую беседу, спрашивать дорогу и не только. В отеле он сказал, что нам нужно найти пектопу для ужина. Я говорю: «Пектопа?» Друг ответил, что так здесь называют рестораны. Я улыбнулся и сказал, что в русском языке «P» читается как «R», «C» как «S», а «H» как «N». Он разразился смехом, и с тех пор 3 года называл ресторан пектопой перед своими партнерами по бизнесу. Тогда же он понял, почему люди смущались и вежливо кивали в ответ. © tyrannosaw / reddit
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В учебнике испанского прелестные тексты попадаются: «Здравствуйте! Как вас зовут?» — «Добрый день! Меня зовут Луис Альберто Монтенегро Гевара Диас де ла Прада». — «До свидания!» © unknown / bash.im
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В далеком детстве у нас с сестрой была излюбленная забава: мы ходили в открытый кинотеатр поблизости и начинали негромко беседовать во время сеанса на английском языке, как бы комментируя. Рядом сидящие оборачивались, глядели удивленно и с любопытством, а мы с чувством удовлетворения удалялись в конце, изображая иностранок. Вот только английский мы тогда не знали, а просто произносили звуки, напоминающие английскую речь. Представляю, как мы выглядели со стороны. © Подслушано / vk
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— Как там твое изучение китайского языка?
— Ну как сказать. Китайцы уже понимают, что я говорю по-китайски, но не понимают пока, что именно. © unknown / bash.im
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В 3 года я бегло говорила на вьетнамском и английском языках, но не осознавала, как переключаюсь между ними. Однажды я пошла к учительнице и попросила разрешения сходить в туалет. Видимо, я говорила по-вьетнамски. Учительница отвечала: «Дорогая, я не понимаю, что ты говоришь». Но мое внутреннее «я» упорствовало: «В смысле? Мне нужно отлучиться в уборную! Кто-нибудь, отпустите меня в уборную!» Я кричала от отчаяния, а после попыталась уйти сама. Меня отвели в кабинет директора и вызвали маму — они подумали, что я хочу сбежать из детского сада. Позже я объяснила все маме, и в тот день она разрешила мне прокатиться на гигантской карусели 5 раз. © Ly Nguyen / Quora
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В японском языке слова «милый» и «страшный» звучат очень похоже. Так вот, я путешествовал по Японии, рассказывая людям, что их маленькие дети и собаки ужасны. © David Stewart / Quora
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Мой бывший начальник, кореец австралийского происхождения, когда только приехал в Китай, на тот момент всего несколько недель изучал китайский. Он решил сказать по-китайски в телефонном разговоре, что кто-то недоступен. Только вместо «Его здесь нет» он сказал «Его больше нет». Это выглядело очень забавно. Но только до тех пор, пока в другой раз я сама не оказалась в подобном положении. Тогда я спросила одного высокопоставленного человека, не сошел ли он с ума. На самом деле я всего лишь хотела узнать, не простудился ли он. © Christine Peng / Quora
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Дело было в парикмахерской в Иордании. Я пытался спросить: «Где вы родились?» (это звучит как «вэнь инвеледат?»). Мой визави услышал эту фразу иначе: «Где твой сын?» («вэнь веледак?»). И ответил: «У меня нет детей, мне 26». Сперва я ничего не понял, но в итоге мы устранили недопонимание. © Pinuzzo / Reddit
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Во время учебы в колледже я провел семестр в Аргентине. Мать семейства, в котором я жил, была милейшей женщиной. Когда мы разговаривали, она произносила мое имя в начале каждого предложения. Все ее фразы начинались «Джо... Джо... Джо...». Это сводило меня с ума. Однажды вечером после ужина я лежал в постели и слышал, как хозяйка с кем-то разговаривает и постоянно вспоминает меня. Тогда я подумал: «Да что же такое происходит?» Через несколько дней я выяснил, что мое имя очень похоже на аргентинское слово «йо», которое означает «я». © Joe DeSorte / Quora
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Живу в Германии, при нашем заводе есть столовая. Цены там приемлемые, и сотрудники могут позавтракать и пообедать вкусно и сытно. Недавно узнала, что руководство придумало интересную мотивацию для изучения английского языка. В определенный день недели можно пообедать за счет фирмы, при условии что беседа за столом будет проходить только на английском. Классная идея! © Подслушано / vk
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Разговаривал с русской семьей, которая меня принимала, о желе и варенье. Тогда я сказал, что мы кладем в них кучу презервативов. Чуть позже я вспомнил правильное слово, и все вздохнули с облегчением. Дело в том, что слово «презерватив» в русском языке звучит почти так же, как во французском и испанском, — presevative, а в английском этим словом обозначают пищевой консервант. © unknown / reddit
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Работаю в школе иностранных языков. Сегодня зашел мужчина в годах с палочкой и попросил русскими буквами написать текст английской песни «Good bye, my love, good bye». Будет петь любимой. Эх, бывает же! © Подслушано / vk
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Еду в автобусе. Рядом со мной сидит старушка. Тут она начинает со мной говорить на хорошем английском. Сказала, что ей нравится этот язык, а потом на ушко шепнула: «Это чтобы меня контролер не понимал и водитель бесплатно пропускал». До чего додумалась! © Подслушано / vk
А в какую забавную или неловкую историю, связанную с иностранным языком, попадали вы?