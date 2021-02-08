20 ситуаций, которые доказывают, что учить иностранный веселее, чем смотреть Comedy Club

Мой друг часто путешествует по делам и однажды пригласил погостить, пока находится в России. Он был там несколько раз, но не говорил по-русски и не знал алфавит. Я подготовился чуть лучше и мог вести светскую беседу, спрашивать дорогу и не только. В отеле он сказал, что нам нужно найти пектопу для ужина. Я говорю: «Пектопа?» Друг ответил, что так здесь называют рестораны. Я улыбнулся и сказал, что в русском языке «P» читается как «R», «C» как «S», а «H» как «N». Он разразился смехом, и с тех пор 3 года называл ресторан пектопой перед своими партнерами по бизнесу. Тогда же он понял, почему люди смущались и вежливо кивали в ответ. © tyrannosaw / reddit