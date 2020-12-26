20 человек, которые не поленились и изменились к лучшему

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Самое сложное в любых начинаниях — сделать первый шаг. А дальше идти к цели и не сдаваться. Люди из сегодняшней подборки так и сделали. И в стремлении изменить мир к лучшему начали с себя.

Мы в AdMe.ru гордимся поступками, которые привносят радость и здоровье в мир людей, поэтому уверены, что эти примеры вдохновят и вас на новые свершения.

«Вот уже 2 года, как я сбросила 45 кг»

«Прогресс за 6 месяцев с церебральным параличом»

«Как выглядит моя юбка на мне с разницей в чуть больше года»

«Глядя на свои старые фотографии, я всегда поражаюсь. Я прошла долгий путь. Никогда не сдавайтесь»

«152 дня, как я держу себя в руках»

«Вы когда-нибудь вдохновлялись собственным прогрессом? Я так горжусь собой»

«В прошлом году я решил измениться к лучшему. Похудел, постригся впервые за 5 лет и теперь всегда веду здоровый образ жизни»

«3 года работы над ягодичной мышцей»

«Езда на горном велосипеде помогла мне достичь желаемого веса за 7 месяцев»

«Я горжусь тем прогрессом, которого я добился, чтобы стать здоровее»

«Я добилась такого результата за 5 месяцев благодаря различным косметическим средствам и уходу за собой»

«76 месяцев. Даже небольшие изменения ведут к большим результатам»

«Прогресс за 2 года, я стала намного здоровее и счастливее»

«Результат за год»

«Последние 3 месяца я следила за тем, что ем. Возможность сравнить, как я выглядела в мае и сейчас, сделала мой день. Я надеюсь сбросить еще»

«Результат за 6 месяцев»

«Прогресс с марта по сегодняшний день»

«Самое трудное, что я когда-либо делал в своей жизни, но также и лучшее. Это полностью изменило мою жизнь»

«Разница в 1 год»

«Я весил 135 кг, а теперь 80»