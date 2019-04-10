20 человек, которые могли бы собрать собственную «Википедию»

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Мы привыкли думать, что Луна серая. Это не совсем так. На самом деле преобладают коричневато-бурые и серые оттенки, а в разное время суток глаз может фиксировать ее цвет как белый, голубой, зеленоватый. Это зависит от облачности и других факторов. И пока мы верим в абсолютную серость Луны, обычный пользователь твиттера снимает на телескоп фото с правдоподобным рельефом и оттенком породы и делится им в сети. Открытия таких людей — в нашей подборке.

AdMe.ru уверен, что наблюдения героев статьи могут развлечь, открыть новые факты о нашем мире или сделать жизнь немного проще.

«Я сегодня узнала, что Луна на самом деле не серая и очень даже симпатичная»

Бывает полезно погрузиться в историю

Вот, значит, как нужно использовать это отверстие на разделочной доске

«Смотрю Симпсонов, и Гомер только что сказал, что ему 38 лет. А я всегда думала, что он намного старше»

Все это время мы ели манго неправильно

«Сегодня до меня дошло, что эти отверстия в упаковке предназначены для вентиляции продуктов»

«Тигры не могут мурлыкать. Чтобы показать счастье, они щурятся или закрывают глаза. Лишившись зрения, тигры становятся беззащитными. Поэтому они закрывают глаза только тогда, когда чувствуют себя комфортно и безопасно»

Так выглядит лапа кенгуру. Кажется, его лучше не злить

«Сегодня узнал, что у Антарктиды есть собственный флаг»

Когда привыкла тщательно подсчитывать БЖУ всего

У киви и процесса зарождения жизни оказалось немного больше общего, чем мы думали

«Теленок рождается с мягкими подушечками на ногах. Когда он начинает ходить, кожа быстро сохнет и грубеет»

Можно угостить уток творогом, вареным яйцом или кашей (перловой, овсяной)

«Вы знали, что первый урожай ананасов растет 18 месяцев? Я нашла маленькие розовые ананасы»

«Открыл для себя сегодня, что наушники AirPods примагничиваются к ноутбуку»

Интересно, это применимо ко всем подобным электрическим вилкам?

Подводка — одно из первых в мире искусственных лекарств для профилактики болезней кожи и глаз

Морские котики относятся к псообразным, и это делает их родственниками собак

Когда есть время тщательно обдумать выбор

Вы когда-нибудь видели, как «плавают» слоны?