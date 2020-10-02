20+ человек, которые могли бы разбудить зверя в учительнице русского языка

Школа. Урок русского языка. Диктант. И вот перед вами она — задача вселенского масштаба: написать одну или две буквы «н» в прилагательном. Подобные трудности большинству из нас приходилось преодолевать в школе, но с возрастом правила забываются, что приводит к курьезным ситуациям. Увы, герои нашей подборки поленились заглянуть в словарь и прославились на весь интернет.

У нас в AdMe.ru сердце кровью обливается от ошибок, но пройти мимо этих перлов мы просто не смогли.

«Оставила сотрудница записку. До слез»

Салафан 2.0

Полиэтилен нынче не тот

Почувствуй себя ногой

Адвокат авокадо

Почта. Объявление. Слезы

Учитель лучше знает

Немного буквы перепутались

Наглядно и доступно

«Попала мне тут в руки игрушка от известного бренда, а там в инструкции прямым текстом выдержка из руководства к жизни»

Чревато череповатостью

«Заметил на днях в гостинице в Риге. Скорее всего, просто опечатка, а может, и нет»

Ох уж эти отчества

У каждой бабы есть свои люляки

Новиночка для Менделеева

«Я не знаю, что там было в головах у девочек, которые занимаются подобной работой в деканате, однако отчество мне написали Петрович»

Не поленились, исправили

Беспощадная выпечка

«Громатика»

«Еле доперла, какие „наподопия“ имеются в виду»

Запоминающееся имя