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20+ человек, которые могли бы разбудить зверя в учительнице русского языка

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Школа. Урок русского языка. Диктант. И вот перед вами она — задача вселенского масштаба: написать одну или две буквы «н» в прилагательном. Подобные трудности большинству из нас приходилось преодолевать в школе, но с возрастом правила забываются, что приводит к курьезным ситуациям. Увы, герои нашей подборки поленились заглянуть в словарь и прославились на весь интернет.

У нас в AdMe.ru сердце кровью обливается от ошибок, но пройти мимо этих перлов мы просто не смогли.

«Оставила сотрудница записку. До слез»

© vselgyt / Pikabu

Салафан 2.0

© vsibiriholodno / Pikabu

Полиэтилен нынче не тот

© MrsSleeper / Pikabu

Почувствуй себя ногой

© ari6ka / Pikabu

Адвокат авокадо

© AnnaBanana91 / Pikabu

Почта. Объявление. Слезы

© Dim0nix / Pikabu

Учитель лучше знает

© xLevitanx / Pikabu

Немного буквы перепутались

© manflow / Pikabu

Наглядно и доступно

© glOOmyMaxik / Pikabu

«Попала мне тут в руки игрушка от известного бренда, а там в инструкции прямым текстом выдержка из руководства к жизни»

© 3.14159 / Pikabu

Чревато череповатостью

© Дзен/ Вконтакте

«Заметил на днях в гостинице в Риге. Скорее всего, просто опечатка, а может, и нет»

© szegedszeged / Pikabu

Ох уж эти отчества

© Cesarik / Pikabu

У каждой бабы есть свои люляки

© Aleks1473369 / Pikabu

Новиночка для Менделеева

© Pianist13r / Pikabu

«Я не знаю, что там было в головах у девочек, которые занимаются подобной работой в деканате, однако отчество мне написали Петрович»

© AnSo / Pikabu

Не поленились, исправили

© Lolka2002 / Pikabu

Беспощадная выпечка

© SirJay / Pikabu

«Громатика»

© 0039 / Pikabu

«Еле доперла, какие „наподопия“ имеются в виду»

© ALISAlapa / Pikabu

Запоминающееся имя

© R.Deschain / Pikabu

Какая из ошибок заставила вас смеяться дольше?

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