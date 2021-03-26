20+ человек, которые хотели вкусно поесть в ресторане, но лучше бы сварили дома пельмени
Для одних поход в ресторан — это особенное событие, а другие предпочитают постоянно питаться не дома, а в таких местах. Но и в первом, и во втором случае визиты в заведения общепита не всегда проходят по плану. Кто-то сталкивается с непониманием со стороны персонала, кого-то обескураживают сами заказанные блюда. И пусть такие курьезные ситуации и могут чуть подпортить впечатление, зато в памяти они остаются надолго.
Мы в AdMe.ru решили поделиться историями пользователей сети, которые уж точно не скоро забудут свой поход в ресторан. Впрочем, занимательные приключения других посетителей, которые герои нашей статьи видели своими глазами, тоже вряд ли выветрятся у них из памяти.
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После трудового дня пришли с коллегой в кафе, заказали чебуреки. Принесли их с пылу с жару, пузырьки на тесте — красота! Кусаю. Сок в рот не хлещет — сырые, в общем. Я говорю официанту: «Сырые, мил человек! Сока нет, да и мясо красное. Несите, пожалуйста, не только красивые, но и готовые!» Тот: «Конечно-конечно!» Я перевожу взгляд на коллегу с немым предложением: дескать, передай свои официанту. А у коллеги тарелка уже пустая. Неудобно получилось. © Procrasttapir / Pikabu
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Были в Евпатории в столовой, где веранда увита абрикосом. Красиво, но прикольного в этом мало: спелые абрикосы шмякались на стол, в тарелки и чашки. На них слетались тучи ос, а когда плоды падали на одежду, то приходилось либо идти переодеваться, либо ходить в грязном. © Zorda / Pikabu
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Работал менеджером в фешенебельном итальянском ресторане. Как-то подбегает ко мне официант и заявляет, что одна гостья в бешенстве. Как выяснилось, в качестве гарнира он хотел предложить даме поленту, но вместо этого сказал «плацента». Смог успокоить посетительницу, только когда вручил ей подарочный сертификат на $ 100. © Larry Smith / Quora
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В нашем ресторане были потолочные вентиляторы. Честно говоря, чистили мы их редко. Поэтому работники никогда и не включали их в присутствии гостей. Как-то к нам зашли перекусить 4 дамы. Одна из них заказала себе суп дня. Столик выбрали под вентилятором. Еду им принесли, гости были вполне довольны. И тут наш менеджер зачем-то включил вентиляторы. Когда лопасти начали вращаться, огромный шматок пыли отделился от одной из них и шлепнулся ровнехонько в тарелку с супом, залив бедную барышню с головы до ног. © James Park / Quora
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Путешествовала по Юго-Восточной Азии. В одном камбоджийском ресторанчике увидела в меню томатный суп. И так захотелось чего-то знакомого и домашнего. В результате приносят мне плошку с водой, а в ней грустно плавают кусочки помидоров. Как же надо мной смеялись мои приятели! Честно пыталась это съесть, но просто не смогла. © SansaSeastar / Reddit
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У меня серьезная аллергия на креветки. То есть мне вообще их есть нельзя. Пошел в средиземноморский ресторанчик и заказал там пиццу «Маргариту». Честно говоря, с моей аллергией выбор у меня там был небогатый. Рассказал о своей аллергии официантке, она покивала и повторила заказ со всеми комментариями. Но на кухне, видимо, что-то пошло не так: когда мне притащили мою пиццу, выяснилось, что она просто доверху забита креветками. В тот вечер я остался голодным. © Evan Wood / Quora
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Заказал чесночные лепешки наан в индийском ресторане. Наш официант отправился на кухню, и вдруг мы видим, как он уже в куртке выходит из ресторана. Перешел через дорогу и что-то купил на соседней заправке. Возвращается, а в руках у него питы в упаковке. Именно их нам и подали на ужин, разогрев в микроволновке. © DarkerForce / Reddit
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Дело было в стейк-хаусе. Официантка меня спрашивает, что бы я хотел на гарнир: печеную картошку или фри. Выбрал второе. В результате приносят мне стейк с печеной картошкой. Вежливо указываю на то, что заказывал другое. Официантка немного со мной поспорила, потом просто сгребла картофель с тарелки рукой и удалилась на кухню. © Unknown author / Reddit
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Были большой компанией в китайском ресторане. Цены в меню кусались, поэтому еду выбирали тщательно. Приносят нам заказ, и мы видим, что все блюда разложены по 2 тарелкам. Умилились такой заботе повара. Каково же было наше удивление, когда счет оказался в 2 раза больше, чем мы планировали. Оказывается, хозяин решил, что мы выбрали слишком мало еды, и просто увеличил наш заказ, не спросив нас об этом. Ушли из заведения со скандалом. © Lilla Croysdale / Quora
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Решили попробовать что-то новенькое и пошли в ресторан, где еду подают в полной темноте. Думали, что это будет интересный опыт. Но на самом деле, когда ты не видишь, что ешь, ощущения довольно неприятные. Сбежали оттуда. © Jayashree S / Quora
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Официант, сервируя наш стол, уронил мои приборы на пол. Не моргнув и глазом, нагнулся, поднял их и положил рядом с моей тарелкой. Его совершенно не смутило то, что я видел весь процесс. Когда работник ушел, я просто взял приборы с соседнего стола. © Loring Chien / Quora
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Обедал с приятелями в ресторане и заказал себе сэндвич с куриной грудкой. Когда принесли еду, я был так увлечен беседой, что первый кусок оттяпал не глядя. И вдруг чувствую что-то странное во рту. Посмотрел на сэндвич, а в нем сырая курица. То есть не просто розоватая внутри, а целый шматок совершенно сырого мяса. © John Strecker / Quora
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Во время отпуска во Франции удалилась чуть дальше от туристических районов. Жутко проголодалась, но никаких кафешек или магазинчиков поблизости не было, только довольно дорогой ресторан. Меню было для меня совершенно непонятным, и я решила заказать салат: ну это же самое безопасное блюдо. И вот приносят мне доску, на ней лежит хлеб с куском сырого мяса, сырой лук, разрезанный пополам, грибы и маффины с грибами. Рискнула съесть только последнее. © Elina Keränen / Quora
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Ужинали в маленьком семейном ресторанчике. Принесли нам пасту, а столовые приборы не подали. Сказал об этом официантке. Она ответила: «Конечно, секундочку». И исчезла в неизвестном направлении. Прождали 5 минут, жалобно глядя на еду: очень хотелось есть. Наконец я не выдержал и просто взял приборы с соседнего стола. Официантку так больше и не увидели. Когда я пошел расплачиваться, пожаловался на это менеджеру. Так меня еще и обвинили в том, что приборы я сам украл. © t-bass / Reddit
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Сидели с приятелями в ресторане. Они заказали начос, но попросили не добавлять сыр: у девушки была аллергия на молочные продукты. Увы, принесенное блюдо было щедро им посыпано. Попросили заменить. Я пошла в ванную комнату, она была рядом с кухней. И вижу, как официантка перебирает наши чипсы, тщательно выковыривая пальцами кусочки растаявшего сыра и выкидывая их. В общем, начос мы в тот вечер так и не поели.
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Пошел с 2 друзьями в пиццерию. Заказали сэндвичи, поели и оплатили счет. Официант спросил, понравилась ли нам еда. Мы ответили, что все было нормально, но не то чтобы великолепно. И тут началось нечто. Официант начал на нас орать. К нему присоединились еще 2 работника. Хотели, чтобы мы немедленно убрались из ресторана. А мы ведь даже не просили компенсации и не жаловались. © Tom Hinchey / Quora
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Заказала в мексиканском ресторане вегетарианское тако. Официантка уставилась на меня в недоумении и робко спросила, что я хотела бы в качестве начинки. Тут я совершила главную ошибку. Говорю: «На ваш вкус, ребята». В результате приносят мне тако, а внутри горошек, морковка и кукуруза. Как в магазинной смеси из пакетов с замороженными овощами. © brodiejess / Reddit
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Заказал как-то гамбургер, а получил булочку с кетчупом. © Acecarson / Reddit
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Перекусывали в пиццерии с соседкой и ее мамой. Они заказали пиццу, а я — хлебные палочки с сыром. И вот им блюдо принесли, а мне еще нет. Напомнила о палочках официантке. Она сказала, что все будет готово через 10 минут. Мои спутницы уже доедают пиццу, и я спрашиваю о своем блюде. Ответ все тот же. В результате я отчаялась, отменила заказ и попросила счет. И что вы думаете: в нем были мои разнесчастные хлебные палочки. © ELPwork / Reddit
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Сижу на летней веранде. Прошел дождь. Подъезжает «гелик», из него выходит хорошо одетый мужчина. А официант, стряхивая воду с тента, обливает его с головы до ног. Мужчина багровеет, но идет ко входу в ресторан. И тут работник становится у него на пути и произносит: «Извините, в таком виде к нам нельзя. У нас строгий дресс-код!» © Schastje / Pikabu
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В одном ресторане посреди стола стоял открытый кувшинчик со сливочным маслом. По крайней мере, мы думали, что это масло. А потом узнали, что в емкости был майонез, который стал совершенно желтым. © Erockwald / Reddit
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Электричка опаздывала на час, так что решил переждать в ближайшем кафе. С ходу делаю заказ и чешу в туалет. Только зашел, как мне четко и ясно мужской голос говорит прямо в ухо: «Мы знаем, что ты здесь! Выходи, малыш!» Выскочил, и оказалось, что в кафе показывали «Один дома». А кто-то умный установил колонку в туалете. © herchi / Pikabu
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Дело было в Швеции. Решили с друзьями перекусить. По-шведски ни бельмеса, по-английски ни бельмеса. Короче, ничего понять не можем. В итоге заказали самую дешевую пиццу. На нас так странно посмотрели и принесли просто приготовленную основу, то бишь корж из теста. Только потом мы поняли, что надо было еще выбрать наполнители. Съели, конечно, все это и с улыбками на лицах удалились. Ржали над собой уже на улице. © Почтальон / AdMe
А у вас есть незабываемая история из ресторана?