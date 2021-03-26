20+ человек, которые хотели вкусно поесть в ресторане, но лучше бы сварили дома пельмени

Обедал с приятелями в ресторане и заказал себе сэндвич с куриной грудкой. Когда принесли еду, я был так увлечен беседой, что первый кусок оттяпал не глядя. И вдруг чувствую что-то странное во рту. Посмотрел на сэндвич, а в нем сырая курица. То есть не просто розоватая внутри, а целый шматок совершенно сырого мяса. © John Strecker / Quora

Во время отпуска во Франции удалилась чуть дальше от туристических районов. Жутко проголодалась, но никаких кафешек или магазинчиков поблизости не было, только довольно дорогой ресторан. Меню было для меня совершенно непонятным, и я решила заказать салат: ну это же самое безопасное блюдо. И вот приносят мне доску, на ней лежит хлеб с куском сырого мяса, сырой лук, разрезанный пополам, грибы и маффины с грибами. Рискнула съесть только последнее. © Elina Keränen / Quora