20+ человек, чья внимательность взяла выходной в самый неподходящий момент

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Есть люди, чья даже секундная невнимательность порой может привести к катастрофе. Хирурги, машинисты поездов в метро, водители грузовиков — все они максимально сосредоточены. А вот остальные нет-нет да и позволяют себе расслабиться: забывают надеть перчатки, когда работают с краской, невнимательно читают рецепт во время готовки и получают совсем не то, что хотели. В большинстве случаев такие проколы не приносят серьезных неприятностей, но иногда даже в обычной жизни рассеянность может дорого обойтись.

Эта подборка именно про такие моменты. И мы в AdMe.ru знаем, что подобные ситуации бывают жутко обидными, но именно они потом становятся началом отличных историй.

Когда искал уже везде, где только можно, а потом такой: «Ну, сюда-то я бы его не положил», — и бац:

«Чуток ошибся, когда подрезал кусты во дворе»

«Что ж... в следующий раз я обязательно дважды проверю колпачок, прежде чем встряхнуть банку с маслом»

«Пыталась показать, как работает аквапечать, и забыла надеть перчатки»

«Небрежно уложила волосы, пока они были слегка влажными, и забыла об этом. Теперь у меня на голове есть спутанный узел размером с мячик для пинг-понга, и его невозможно расчесать»

«Брат оставил свой телефон на маминой машине. Вот что стало с трубкой после того, как он смог ее отыскать на шоссе на следующий день»

«Папа отвлекся и забыл поставить насадку на машинку, когда меня стриг»

«Я все время говорю себе, что надо уже купить сеточку на слив»

«Сама не знаю как, но я умудрилась постирать вещи вместе с книжкой „Гарри Поттер и Дары Смерти“. Теперь все покрыто бумажными катышками, а вдобавок я потеряла отличную книгу!»

«Я каким-то образом умудрилась приготовить шоколадное печенье без шоколада»

«Забыл в солнечный день на приборной панели пищалку»

«Ну, он хотя бы не пишет СМС за рулем»

«Мама случайно оставила свое зеркало на подоконнике на весь день. Вернувшись вечером, увидела это»

«Не забудьте закрыть дверь перед тем, как оставить машину на площадке вертикальной автопарковки»

«Забыл, что оставил свой ноутбук на крыше грузовика. Он улетел, когда я был на шоссе. Может, это еще можно починить?»

«Мои сестры попытались испечь бисквит, но не добавили в тесто сахар, так что на обед у нас была огромная лепешка»

«Оказывается, я залил средство для мытья посуды, а не для посудомоечной машины»

«Забыл закрыть окно машины на ночь, утром обнаружил внутри это»

«Видели когда-нибудь, как кипят пироги? А как выглядит тыквенное детское питание в тесте? Нет? Тогда встречайте мои пироги, в которые я забыл добавить яйца»

«Забыл проверить бумагу, прежде чем сесть»

«Забыл намазаться солнцезащитным кремом, что могло пойти не так?»