20 человек, которые заслуживают того, чтобы быть выселенными с нашей планеты. И как можно дальше

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К сожалению, среди людей полно тех, кто не хочет быть как все, кто идет против системы и не считается ни с какими общепринятыми правилами поведения в цивилизованном обществе. Мы имеем в виду, к примеру, тех, кто легко может посушить нижнее белье под кондиционером в самолете, или тех, кто выбрасывает мусор под табличкой «Свалка мусора запрещена». Мы уже молчим про людей, которые постоянно просовывают свои ноги между сиденьями в общественном транспорте.

Редакция AdMe.ru считает, что таких людей невозможно перевоспитать и поэтому самым верным решением было бы вывезти их куда-нибудь подальше — к примеру на другую планету. И вот кого бы мы отправили первым рейсом.

1. Тех, кто считает, что ограждения в музеях установлены не для них

2. Тех, кто в магазине совсем не обращает внимания на своих детей, которые орут и раскидывают товары с прилавков

3. Людей, которые додумываются сушить нижнее белье у всех на глазах

4. Тех, кто загрязняет нашу планету так бессовестно и нахально

Этих людей, к счастью, нашли, и им было предъявлено обвинение в том, что они загрязняют государственные владения.

5. Зрителей, которые оставляют после себя горы мусора

6. Людей, которые забавы ради могут испортить жизнь другим

Эти парни специально поддали газку, чтобы дым из выхлопной трубы попал на велосипедиста.

7. Людей, которые используют свои телефоны в качестве подставок для бутербродов и кружек

8. Маркетологов, которые придумывают такие хитрые способы обмана покупателей

9. Людей, которые делают свою работу тяп-ляп

Одна семейная пара наняла мужчину, чтобы он с помощью мойки высокого давления отмыл пол. И это он так отмыл...

10. Людей, которые плевать хотели на эти ваши нормы поведения в обществе

Эта леди бреет ноги прямо в общественном бассейне, и купающиеся рядом дети ее совершенно не смущают.

11. Людей, которые, несмотря на наличие ограждения, все равно едут по свежезалитому бетону

12. Водителей, которые паркуются, мягко говоря, не по правилам

13. Людей, которые могут сесть на абсолютно любую горизонтальную поверхность. Даже если это полка с продуктами

Эта женщина присела отдохнуть прямо на лоток с сырами.

14. Почтальонов, которым лень включить голову

Почтальон принес посылку и поставил ее прямо под дождь, хотя рядом есть сухое место, куда дождь не попадает (слева у стены).

15. Тех, кто так нахально лезет в чужое личное пространство

16. Тех, кто ест пироги, торты и пиццы, начиная с центра

17. Людей, которые считают, что мусорить в общественном транспорте вполне в порядке вещей

18. Тех, кто клеит на ручку тележки ненужные стикеры

19. Тех, кто вырезает на растениях свои имена и другие послания

20. Тех, кто оставляет свои послания на памятниках

Надпись на танке: «Покойся с миром, Мак Миллер». Мак Миллер — рэп-исполнитель из США, который умер 7 сентября этого года.