20+ ценнейших указаний по выбору идеальной жены от почтенного мага Балтазара

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Выбор спутницы жизни — дело непростое. И люди, постигшие слагаемые успеха (или думающие, что постигли), как правило, готовы поделиться мудростью с другими, не столь просветленными мужами. В 1916 году в Москве вышла брошюра «Руководство к выбору жен с прибавлением добра и зла о женщинах». Автор труда профессор белой и черной магии Балтазар Муфий очень подробно расписывает процесс выбора супруги.

AdMe.ru изучил советы магика Балтазара, впечатлился и составил краткое изложение этого руководства — вдруг пригодится. А наш художник проиллюстрировал материал рисунками на основе «примеров из жизни», которые во множестве приводит автор труда.

«Злая жена устроит ад кромешный...»

Оценивать внешность невесты с позиции «нравится / не нравится» составитель брошюры считал весьма безответственным подходом и предлагал основывать выбор на следующих характеристиках: Выбирать девицу не моложе 25 лет, ибо слишком молодые «почти всегда бывают ветрены, непостоянны и капризны».

Хорошая невеста — средней полноты и среднего роста, так как маленькие «бывают егозы», а слишком рослые выглядят «смешно и карикатурно», будучи выше супруга.

Цвет глаз имел огромное значение: голубые — тихая покорность мужу, безграничная любовь и верность;

черные — характер вспыльчивый, коварный, зачастую неверный;

серые — охотница наряжаться и «щеголять выше своих средств»;

карие — тихий, покорный характер, но любовь к сплетням.

Походка девушки тоже говорила магику о многом, однако здесь, похоже, предлагалось выбирать недостаток, с которым будущий муж готов мириться: вертлявая и торопливая — легкомыслие, ветреность и капризность;

ленивая — ленивый характер;

утиная — добродушие и в иных случаях глупость;

лебединая — характер миролюбивый, но «гордый и власть над мужем любящий».

«Блондинки как жены чрезвычайно хороши...»

Почтеннейший Балтазар Муфий уделял огромное внимание цвету волос избранницы, полагая, что тот определяет множество важных для женщины качеств и характеристик.

Блондинка: Тиха, скромна, нежна и благонравна.

Почитает мужа более всего на свете.

Привыкает ко всякой жизни, может без ропота перенести и голод, и холод.

Очень ревнива и не простит неверного мужа.

Рыжая: Хитрая, пронырливая, коварная.

Умеет заставить полюбить себя.

Если уличит мужа в измене, не станет ревновать, а убедительно докажет, что это плохо для него.

В целом рыжая жена «хоть и не особенно красива с головы, но в хозяйстве незаменима».

Брюнетка: Пылка, страстна, капризна.

Может изменить мужу, но, во-первых, редко, а во-вторых, если он сам даст повод.

Умеет вести хозяйство, однако слишком любит веселиться и наряжаться.

Если приревнует мужа, то изменяет ему в отместку.

«Чтобы не ошибиться в выборе...»

Крайне не рекомендовалось нашим предкам жениться раньше чем через 3 месяца после знакомства: этот период полагался достаточным, чтобы присмотреться к девушке и убедиться в том, что она одарена необходимыми добродетелями.

Для вдовцов список необходимых качеств невесты длиннее, чем для тех, кто женится впервые. Например, добавлены пункты: «отвращение к шумным весельям»;

«равнодушие к сильному полу, а особенно к военным»;

«небольшой, но ясный и здравый ум». Ну а чтобы не ошибиться, невесту предлагалось испытать до свадьбы: Терпение. Дайте избраннице громадный моток запутанных ниток и попросите распутать до следующего дня.

Дайте избраннице громадный моток запутанных ниток и попросите распутать до следующего дня. Любовь к тихой жизни. Предложите ей прогулки, вечера, балы, театры — если откажется, она равнодушна к мирской суете.

Флиртоустойчивость. «Пригласите к себе на вечер всех своих знакомых, обладающих тонкими усами и коварными взглядами ловеласов», оцените реакцию невесты на них.

«Пригласите к себе на вечер всех своих знакомых, обладающих тонкими усами и коварными взглядами ловеласов», оцените реакцию невесты на них. Послушность. Предлагайте различного рода вещи против ее желания — хорошая жена будет хладнокровно на все соглашаться.

«Приданое весьма важно при выборе супруги...»

Если вы думаете, что вопрос приданого не требует внимания будущего мужа, то сильно ошибаетесь. Балтазар Муфий предостерегает вас от слишком обеспеченной невесты, ибо «жена, принесшая мужу большое и богатое приданое... попрекает его своим богатством». А потому, чтобы не набрать лишнего, записывайте следующее.

Деньгами не свыше 10 тысяч. Драгоценные металлы и камни суть те же деньги — вот чем их больше, тем лучше.

Два меховых салопа, платьев — сколько есть, шиньон только один, чтобы жена не привыкала заниматься собою. Обувь не брать вовсе. Потому что невесты, чтобы сделать ножку меньше, заказывают обувь тесную и для ходьбы негодную.

Перину одну, но не пуховую: она слишком нежит людей.

Дом можно брать только в том случае, если жена перепишет его на мужа (иначе она станет попрекать супруга тем, что он живет в ее доме, а то и вовсе выгонит).

Лошадь одну, и то если молодая и хорошая, потому что старая быстро околеет, а жена «будет постоянно твердить, что она взята с лошадью».

Бонус: «Каковы бывают на свете тещи»

Мнение автора «Руководства» о тещах высказывается столь эмоционально, что у нас не поднялась рука пересказать его своими словами. Поэтому цитируем, поправив лишь грамматику и немного сократив... "Молодые и немолодые люди, имеющие намерение сочетаться узами Гименея, бойтесь тещ! Бойтесь тещ, повторяю я, Балтазар Муфий, профессор белой и черной магии. Тещи — это рычаг всей супружеской жизни, тещи — это камертон настроения жены.

Тещи бывают трех сортов. Первые принадлежат к разряду любящих поболтать языком лишнее, иногда кольнуть упреком зятя, иногда шепнуть такое словечко своей дочери, после которого последняя надует свои губки и целый день не говорит с мужем.

Ко второму разряду принадлежат тещи уже несколько хуже и злее-презлее первых: они тормошат зятя за каждую малость, постоянно жужжат в уши своей дочери, и та волей-неволей говорит со слов своей мамаши, что ее муженек и не любит ее, и ночи не ночует, и в карты играет, и пьянствует, и т. д. и т. д., даже если муж безотлучно находится при жене.

Наконец, к третьему разряду принадлежат тещи самые ужасные: такие тещи не ограничиваются перебранкой, они доводят своим ядовитым шипением бедного зятя до бешенства, до отчаяния. Бывает, что зять бросается вон из дому, бежит в первый попавшийся трактир, чтобы с приятелями утопить свое горе в вине".

Ну как? Вы уже просчитали свои перспективы удачно выйти замуж в 1916 году? А вы, мужчины, оценили своих спутниц по предложенным параметрам? У нас сложилось стойкое ощущение, что профессор Балтазар Муфий здорово натерпелся от некой рыжей дамы и «кавалеров с тонкими усиками», но нашел свое счастье с тихой голубоглазой блондинкой — чем и поспешил поделиться с общественностью посредством своего «Руководства». А как вы думаете, возможно ли «поверить алгеброй гармонию» и создать матрицу для выбора идеального спутника жизни?